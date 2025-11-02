$42.080.01
13:45 • 2264 просмотра
ВСП дала согласие на арест судьи, подозреваемой в смертельном ДТП на Прикарпатье
Эксклюзив
10:54 • 13225 просмотра
Неделя противоречий, прозрений и глубинных перемен: астрологический прогноз на 3–9 ноябряPhoto
Эксклюзив
2 ноября, 08:00 • 24306 просмотра
Как тренироваться на морозе без вреда для здоровья: советы фитнес-тренераPhoto
1 ноября, 14:21 • 44354 просмотра
Сырский: освобождение территории на Добропольском выступе продолжается, Покровск и Мирноград - держим
1 ноября, 14:06 • 73846 просмотра
Каждый украинец сможет бесплатно проехать 3000 километров по железной дороге - Зеленский
1 ноября, 08:30 • 78422 просмотра
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo
Эксклюзив
1 ноября, 07:00 • 103216 просмотра
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
1 ноября, 06:00 • 92445 просмотра
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября
31 октября, 20:50 • 45136 просмотра
ГУР проводит контратаку под Покровском, чтобы разблокировать логистику - источник
31 октября, 18:17 • 57010 просмотра
В Украине временно запретили экспорт необработанной древесины
Число погибших от оползня в Кении возросло до 22, десятки пропали без вести – Reuters

Киев • УНН

 • 200 просмотра

В результате оползня в Рифтовой долине Кении погибли по меньшей мере 22 человека, 29 считаются пропавшими без вести. Еще 21 человек находится на лечении после наводнений и оползней, которые разрушили дома и дороги.

Число погибших от оползня в Кении возросло до 22, десятки пропали без вести – Reuters

После мощных ливней в Рифтовой долине на западе Кении оползень унес жизни по меньшей мере 22 человек, еще 29 считаются пропавшими без вести, сообщили власти. Спасательные службы продолжают поиски пострадавших. Об этом информирует Reuters, пишет УНН.

Подробности

Как сообщил в воскресенье представитель правительства Кении Исаак Мваура, стихия поразила округ Элгейо-Мараквет после сильных дождей, обрушившихся на регион в субботу. По его словам, еще 21 человек находится на лечении после наводнений и оползней, которые разрушили дома и дороги.

Мы развернули военную авиацию и специальные подразделения реагирования на чрезвычайные ситуации для поисково-спасательной операции 

– заявил Мваура.

Власти предупреждают, что число погибших может возрасти, так как пораженные районы остаются труднодоступными из-за подтопления и поврежденной инфраструктуры.

Авиакатастрофа в Кении: погибли пилот и 10 европейских туристов28.10.25, 14:38 • 2733 просмотра

Степан Гафтко

Новости Мира
Reuters
Кения