Число погибших от оползня в Кении возросло до 22, десятки пропали без вести – Reuters

Число погибших от оползня в Кении возросло до 22, десятки пропали без вести
В результате оползня в Рифтовой долине Кении погибли по меньшей мере 22 человека, 29 считаются пропавшими без вести. Еще 21 человек находится на лечении после наводнений и оползней, которые разрушили дома и дороги.
После мощных ливней в Рифтовой долине на западе Кении оползень унес жизни по меньшей мере 22 человек, еще 29 считаются пропавшими без вести, сообщили власти. Спасательные службы продолжают поиски пострадавших. Об этом информирует Reuters, пишет УНН.
Подробности
Как сообщил в воскресенье представитель правительства Кении Исаак Мваура, стихия поразила округ Элгейо-Мараквет после сильных дождей, обрушившихся на регион в субботу. По его словам, еще 21 человек находится на лечении после наводнений и оползней, которые разрушили дома и дороги.
Мы развернули военную авиацию и специальные подразделения реагирования на чрезвычайные ситуации для поисково-спасательной операции
Власти предупреждают, что число погибших может возрасти, так как пораженные районы остаются труднодоступными из-за подтопления и поврежденной инфраструктуры.
