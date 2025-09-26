Кількість постраждалих від удару ворожого БпЛА у Харкові зросла до чотирьох
Київ • УНН
Внаслідок удару ворожого дрона в Київському районі Харкова кількість постраждалих збільшилася до чотирьох осіб. Муніципальний автобус з пасажирами також зазнав пошкоджень, але без постраждалих.
Збільшилась кількість постраждалих внаслідок "прильоту" ворожого БпЛА в Київському районі Харкова. Про це повідомив голова Харківської ВОА Олег Синєгубов, передає УНН.
Кількість постраждалих в Харкові внаслідок удару ворожим дроном збільшилася до 4 осіб
Додамо
Як повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, також внаслідок обстрілу було пошкоджено муніципальний автобус з пасажирами - за попередньою інформацією, постраждалих серед них немає.
