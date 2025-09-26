Число пострадавших от удара вражеского БпЛА в Харькове возросло до четырех
Киев • УНН
В результате удара вражеского дрона в Киевском районе Харькова число пострадавших увеличилось до четырех человек. Муниципальный автобус с пассажирами также получил повреждения, но без пострадавших.
Увеличилось количество пострадавших в результате «прилета» вражеского БпЛА в Киевском районе Харькова. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
Число пострадавших в Харькове в результате удара вражеским дроном увеличилось до 4 человек
Добавим
Как сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, также в результате обстрела был поврежден муниципальный автобус с пассажирами - по предварительной информации, пострадавших среди них нет.
