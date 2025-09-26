$41.490.08
14:33 • 3340 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo
Эксклюзив
14:01 • 9516 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
13:31 • 7562 просмотра
Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчасPhoto
12:45 • 10118 просмотра
Зеленский попросил Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk на закрытой встрече в ООН – TelegraphVideo
Эксклюзив
09:46 • 14954 просмотра
Экономист прокомментировал мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
Эксклюзив
09:25 • 19086 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отмене постановления о закрытии дела против главного юриста НБУ ЗимыPhoto
26 сентября, 09:01 • 28450 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 34098 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 05:30 • 38609 просмотра
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
25 сентября, 17:19 • 28358 просмотра
В Украине планируют увеличить зарплаты медикам на территориях активных и возможных боевых действий: сколько будут получать
Вражеский БПЛА попал в крышу мебельного магазина в Харькове, есть пострадавшие

Киев • УНН

 • 192 просмотра

В Киевском районе Харькова вражеский БПЛА попал в крышу мебельного магазина. Известно о двух пострадавших, которым оказывается медицинская помощь.

Вражеский БПЛА попал в крышу мебельного магазина в Харькове, есть пострадавшие

В Киевском районе Харькова зафиксировано попадание вражеского БпЛА в крышу магазина мебели, есть пострадавшие. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

Как сообщил глава Харьковской ОВА, зафиксировано попадание вражеского БпЛА в крышу магазина мебели.

На эту минуту известно о двух пострадавших. Медики оказывают всю необходимую помощь. На месте работают подразделения ГСЧС

- сообщил Синегубов.

Харьков ночью атаковали 18 дронов-камикадзе: есть разрушения, перебои со светом и водоснабжением – мэр24.09.25, 09:19 • 2995 просмотров

Антонина Туманова

Война в Украине
Олег Синегубов
Харьков