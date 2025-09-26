Вражеский БПЛА попал в крышу мебельного магазина в Харькове, есть пострадавшие
Киев • УНН
В Киевском районе Харькова вражеский БПЛА попал в крышу мебельного магазина. Известно о двух пострадавших, которым оказывается медицинская помощь.
В Киевском районе Харькова зафиксировано попадание вражеского БпЛА в крышу магазина мебели, есть пострадавшие. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
Детали
Как сообщил глава Харьковской ОВА, зафиксировано попадание вражеского БпЛА в крышу магазина мебели.
На эту минуту известно о двух пострадавших. Медики оказывают всю необходимую помощь. На месте работают подразделения ГСЧС
Харьков ночью атаковали 18 дронов-камикадзе: есть разрушения, перебои со светом и водоснабжением – мэр24.09.25, 09:19 • 2995 просмотров