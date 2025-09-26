Ворожий БпЛА влучив у дах меблевого магазину в Харкові, є постраждалі
Київ • УНН
У Київському районі Харкова ворожий БпЛА влучив у дах магазину меблів. Відомо про двох постраждалих, яким надається медична допомога.
У Київському районі Харкова зафіксовано влучання ворожого БпЛА в дах магазину меблів, є постраждалі. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
Деталі
Як повідомив голова Харківської ОВА, зафіксовано влучання ворожого БпЛА в дах магазину меблів.
На цю хвилину відомо про двох постраждалих. Медики надають всю необхідну допомогу. На місці працюють підрозділи ДСНС
