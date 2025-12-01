$42.270.07
Переговори України і США були конструктивні, але є "непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати": Зеленський визначив наступні кроки
09:14 • 10210 перегляди
Лідери ЄС готуються розглянути юридичну пропозицію щодо фінансування України для рішення до саміту на тлі опору Бельгії - Politico
Ексклюзив
07:43 • 18227 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
07:28 • 14226 перегляди
Повоєнні кордони домінували в переговорах між США та Україною, Зеленський хотів обговорити питання територій з Трампом - Axios
1 грудня, 06:00 • 24227 перегляди
“УЗ-3000”, бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня
30 листопада, 18:02 • 35557 перегляди
Делегації США та України обговорюють графік виборів та обмін територіями - WSJ
30 листопада, 15:17 • 48452 перегляди
Українська делегація прибула на місце переговорів у МаяміVideo
30 листопада, 11:44 • 41344 перегляди
Оксана Маркарова стала радницею президента з питань відбудови та інвестицій
30 листопада, 10:20 • 42546 перегляди
Україна вводить синхронні із США санкції проти російської енергетики під ударом "лукойл" та "роснєфть" – Зеленський
30 листопада, 07:27 • 39284 перегляди
ППО України перехопила більшість БпЛА під час нічної атаки: знищено та подавлено 104 ворожі дрониPhoto
Кількість постраждалих від російського удару в Дніпрі зросла до 27 осіб

Київ • УНН

 • 80 перегляди

Кількість постраждалих у Дніпрі внаслідок російського удару 1 грудня збільшилася до 27 осіб. Рятувальники загасили всі пожежі, пошкоджено офісну будівлю, 49 автомобілів, 4 багатоповерхівки та навчальний заклад.

Кількість постраждалих від російського удару в Дніпрі зросла до 27 осіб
Фото: ДСНС України

У Дніпрі кількість постраждалих через російський удар 1 грудня збільшилась до 27 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС України.

Деталі

Рятувальники загасили всі пожежі. В результаті удару була пошкоджена 4-поверхова офісна будівля та 49 автомобілів.

Водночас міський голова Борис Філатов заявив, що в місті пошкоджено 4 багатоповерхівки - вибито понад 200 вікон. Також руйнувань зазнала будівля навчального закладу, склад благодійної організації та низка нежитлових приміщень.

На місці працюють усі служби. Зокрема понад пів сотні комунальників, а також важка спецтехніка - навантажувачі, евакуатори і самоскиди

 – заявив чиновник.

Нагадаємо

Внаслідок російського удару по Дніпру 1 грудня загинуло 4 людей. Кількість постраждалих становила спочатку 8, а згодом зросла до 15 і 22 людей.

Євген Устименко

