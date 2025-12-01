Кількість постраждалих від російського удару в Дніпрі зросла до 27 осіб
Київ • УНН
Кількість постраждалих у Дніпрі внаслідок російського удару 1 грудня збільшилася до 27 осіб. Рятувальники загасили всі пожежі, пошкоджено офісну будівлю, 49 автомобілів, 4 багатоповерхівки та навчальний заклад.
У Дніпрі кількість постраждалих через російський удар 1 грудня збільшилась до 27 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС України.
Деталі
Рятувальники загасили всі пожежі. В результаті удару була пошкоджена 4-поверхова офісна будівля та 49 автомобілів.
Водночас міський голова Борис Філатов заявив, що в місті пошкоджено 4 багатоповерхівки - вибито понад 200 вікон. Також руйнувань зазнала будівля навчального закладу, склад благодійної організації та низка нежитлових приміщень.
На місці працюють усі служби. Зокрема понад пів сотні комунальників, а також важка спецтехніка - навантажувачі, евакуатори і самоскиди
Нагадаємо
Внаслідок російського удару по Дніпру 1 грудня загинуло 4 людей. Кількість постраждалих становила спочатку 8, а згодом зросла до 15 і 22 людей.