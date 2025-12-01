Число пострадавших от российского удара в Днепре возросло до 27 человек

В Днепре количество пострадавших из-за российского удара 1 декабря увеличилось до 27 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.

Спасатели потушили все пожары. В результате удара было повреждено 4-этажное офисное здание и 49 автомобилей.

В то же время мэр Борис Филатов заявил, что в городе повреждены 4 многоэтажки - выбито более 200 окон. Также разрушениям подверглось здание учебного заведения, склад благотворительной организации и ряд нежилых помещений.

На месте работают все службы. В частности, более полусотни коммунальщиков, а также тяжелая спецтехника - погрузчики, эвакуаторы и самосвалы