Число пострадавших от российского удара в Днепре возросло до 27 человек
Киев • УНН
Число пострадавших в Днепре в результате российского удара 1 декабря увеличилось до 27 человек. Спасатели потушили все пожары, повреждены офисное здание, 49 автомобилей, 4 многоэтажки и учебное заведение.
В Днепре количество пострадавших из-за российского удара 1 декабря увеличилось до 27 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.
Детали
Спасатели потушили все пожары. В результате удара было повреждено 4-этажное офисное здание и 49 автомобилей.
В то же время мэр Борис Филатов заявил, что в городе повреждены 4 многоэтажки - выбито более 200 окон. Также разрушениям подверглось здание учебного заведения, склад благотворительной организации и ряд нежилых помещений.
На месте работают все службы. В частности, более полусотни коммунальщиков, а также тяжелая спецтехника - погрузчики, эвакуаторы и самосвалы
Напомним
В результате российского удара по Днепру 1 декабря погибли 4 человека. Количество пострадавших составляло сначала 8, а затем возросло до 15 и 22 человек.