09:32 • 5392 просмотра
Переговоры Украины и США были конструктивными, но есть "непростые вещи, над которыми еще предстоит поработать": Зеленский определил следующие шаги
09:14 • 10137 просмотра
Лидеры ЕС готовятся рассмотреть юридическое предложение по финансированию Украины для решения до саммита на фоне сопротивления Бельгии - Politico
Эксклюзив
07:43 • 18128 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
07:28 • 14173 просмотра
Послевоенные границы доминировали в переговорах между США и Украиной, Зеленский хотел обсудить вопрос территорий с Трампом - Axios
1 декабря, 06:00 • 24163 просмотра
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря
30 ноября, 18:02 • 35538 просмотра
Делегации США и Украины обсуждают график выборов и обмен территориями - WSJ
30 ноября, 15:17 • 48431 просмотра
Украинская делегация прибыла на место переговоров в МайамиVideo
30 ноября, 11:44 • 41333 просмотра
Оксана Маркарова стала советником президента по вопросам восстановления и инвестиций
30 ноября, 10:20 • 42534 просмотра
Украина вводит синхронные с США санкции против российской энергетики, под ударом "Лукойл" и "Роснефть" – Зеленский
30 ноября, 07:27 • 39276 просмотра
ПВО Украины перехватила большинство БПЛА во время ночной атаки: уничтожено и подавлено 104 вражеских дронаPhoto
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Число пострадавших от российского удара в Днепре возросло до 27 человек

Киев • УНН

 • 26 просмотра

Число пострадавших в Днепре в результате российского удара 1 декабря увеличилось до 27 человек. Спасатели потушили все пожары, повреждены офисное здание, 49 автомобилей, 4 многоэтажки и учебное заведение.

Число пострадавших от российского удара в Днепре возросло до 27 человек
Фото: ГСЧС Украины

В Днепре количество пострадавших из-за российского удара 1 декабря увеличилось до 27 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.

Детали

Спасатели потушили все пожары. В результате удара было повреждено 4-этажное офисное здание и 49 автомобилей.

В то же время мэр Борис Филатов заявил, что в городе повреждены 4 многоэтажки - выбито более 200 окон. Также разрушениям подверглось здание учебного заведения, склад благотворительной организации и ряд нежилых помещений.

На месте работают все службы. В частности, более полусотни коммунальщиков, а также тяжелая спецтехника - погрузчики, эвакуаторы и самосвалы

– заявил чиновник.

Напомним

В результате российского удара по Днепру 1 декабря погибли 4 человека. Количество пострадавших составляло сначала 8, а затем возросло до 15 и 22 человек.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в Украине
Техника
Война в Украине
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Днепр