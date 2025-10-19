Кількість поранених внаслідок російського удару по Дніпропетровщині зросла до 11 - ОВА

$41.640.00
Ексклюзив
08:44 • 6536 перегляди
На Вінниччині чоловік підпалив себе та свого сина
18 жовтня, 21:14 • 24152 перегляди
путін готовий віддати Запорізьку та Херсонську області в обмін на повний контроль над Донецьком
18 жовтня, 20:45 • 40555 перегляди
В Ірландії заарештували підозрюваного у вбивстві 17-річного українця Вадима Давиденка
Ексклюзив
18 жовтня, 10:58 • 38751 перегляди
У Вінниці водій наїхав на поліцейського
Ексклюзив
18 жовтня, 08:50 • 42090 перегляди
На Тернопільщині бразилець зарізав свого співвітчизникаVideo
18 жовтня, 00:34 • 51244 перегляди
Зеленський і Трамп у Білому домі: говорили про Tomahawk, можливий мир з росією та енергетичну допомогу Україні
17 жовтня, 23:31 • 70793 перегляди
Трамп не планує передавати Україні ракети Tomahawk: зустріч лідерів була напруженою
17 жовтня, 19:15 • 48008 перегляди
Трамп заявив, що в межах тижня можна завершити війну
17 жовтня, 18:40 • 49680 перегляди
Зеленський заявив, що має з Трампом "глибокі порозуміння"
17 жовтня, 18:26 • 37170 перегляди
Зеленський запропонував Трампу обміняти дрони на американське озброєння
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Фінансова і військова підтримка України з боку Заходу помітно скоротилася - ЗМІ19 жовтня, 00:21 • 16849 перегляди
росія розпочала виготовлення прототипу одномоторного винищувача Су-7519 жовтня, 02:24 • 12732 перегляди
Дженніфер Лопес розкрила ім'я актора, який найкраще цілується04:31 • 15189 перегляди
Посланець Трампа Віткофф тиснув на українську делегацію щодо передачі росії Донецької області - WP06:30 • 10605 перегляди
Український молодіжний сленг: словник сучасних слів та термінівPhoto08:35 • 7172 перегляди
Український молодіжний сленг: словник сучасних слів та термінівPhoto08:35 • 7212 перегляди
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несеPhoto
Ексклюзив
17 жовтня, 07:15 • 101099 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається16 жовтня, 12:39 • 123552 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 147257 перегляди
Victoria's Secret 2025: якими були найяскравіші моменти легендарного показу модPhoto16 жовтня, 07:27 • 111677 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джей Ді Венс
Олег Синєгубов
Піт Гегсет
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Запорізька область
Херсонська область
Дженніфер Лопес розкрила ім'я актора, який найкраще цілується04:31 • 15200 перегляди
Нова кнопка Facebook дозволяє ШІ переглядати фото, які ви ще не завантажили18 жовтня, 06:19 • 28553 перегляди
Роками перебувала в його близькому колі: ЗМІ розсекретили нову кохану Емінема17 жовтня, 20:07 • 44306 перегляди
Сем Фендер отримав премію Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 жовтня, 10:57 • 48995 перегляди
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фотоPhoto15 жовтня, 15:48 • 76618 перегляди
Кількість поранених внаслідок російського удару по Дніпропетровщині зросла до 11 - ОВА

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 460 перегляди

Внаслідок російських ударів по Дніпропетровській області 11 людей постраждали та 14 п’ятиповерхових будинків пошкоджено. Рятувальники приборкали пожежі, а місцева влада надає допомогу постраждалим.

Кількість поранених внаслідок російського удару по Дніпропетровщині зросла до 11 - ОВА

Кількість постраждалих внаслідок російських ударів по Дніпропетровській області зросла до 11 людей. Також пошкоджено магазин та 14 п’ятиповерхових будинків, пише УНН з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Владислава Гайваненка.

Деталі

Рятувальники приборкали пожежі, які виникли на місці ворожої атаки у Шахтарському. Пошкоджені 14 пʼятиповерхових будинків, магазин. Поряд з багатоповерхівками потрощені і вщент знищені три десятки авто

 - говориться у повідомленні.

Згідно з оновленими даними, постраждалих 11. Вони зазнали осколкових поранень, різаних ран та забоїв. Більшість госпіталізованих перебувають у стані середньої тяжкості. 69-річна жінка у важкому стані. У неї отруєння продуктами горіння.

Від ночі місцевим надавалась необхідна допомога. Мешканців пошкоджених квартир на ніч прихистили у Пункті незламності, шелтері. Працює комісія, фіксують руйнування. Комунальники прибирають уламки. Місцева влада надала частину будматеріалів. Вже закривають пошкоджені вікна. Плівку, дошки також везуть волонтери

- говориться у повідомленні.

В ОВА повідомили, що людей забезпечать гарячим харчуванням та місцями для ночівлі. Мешканці, у яких оселі непридатні для проживання, можуть звертатися до органів влади.

Представники поліції приймають заяви про пошкоджене майно. Механізм відшкодування - через єВідновлення

- говориться у повідомленні ОВА.

Доповнення

російські загарбники атакували Шахтарську громаду на Дніпропетровщині дронами, поранивши 10 людей, одна з них у важкому стані. Пожежі спалахнули у трьох багатоповерхівках, пошкоджено будинки та інфраструктуру в інших громадах.

Павло Зінченко

