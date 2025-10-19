Кількість поранених внаслідок російського удару по Дніпропетровщині зросла до 11 - ОВА
Київ • УНН
Внаслідок російських ударів по Дніпропетровській області 11 людей постраждали та 14 п’ятиповерхових будинків пошкоджено. Рятувальники приборкали пожежі, а місцева влада надає допомогу постраждалим.
Кількість постраждалих внаслідок російських ударів по Дніпропетровській області зросла до 11 людей. Також пошкоджено магазин та 14 п’ятиповерхових будинків, пише УНН з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Владислава Гайваненка.
Деталі
Рятувальники приборкали пожежі, які виникли на місці ворожої атаки у Шахтарському. Пошкоджені 14 пʼятиповерхових будинків, магазин. Поряд з багатоповерхівками потрощені і вщент знищені три десятки авто
Згідно з оновленими даними, постраждалих 11. Вони зазнали осколкових поранень, різаних ран та забоїв. Більшість госпіталізованих перебувають у стані середньої тяжкості. 69-річна жінка у важкому стані. У неї отруєння продуктами горіння.
Від ночі місцевим надавалась необхідна допомога. Мешканців пошкоджених квартир на ніч прихистили у Пункті незламності, шелтері. Працює комісія, фіксують руйнування. Комунальники прибирають уламки. Місцева влада надала частину будматеріалів. Вже закривають пошкоджені вікна. Плівку, дошки також везуть волонтери
В ОВА повідомили, що людей забезпечать гарячим харчуванням та місцями для ночівлі. Мешканці, у яких оселі непридатні для проживання, можуть звертатися до органів влади.
Представники поліції приймають заяви про пошкоджене майно. Механізм відшкодування - через єВідновлення
Доповнення
російські загарбники атакували Шахтарську громаду на Дніпропетровщині дронами, поранивши 10 людей, одна з них у важкому стані. Пожежі спалахнули у трьох багатоповерхівках, пошкоджено будинки та інфраструктуру в інших громадах.