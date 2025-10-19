Число раненых в результате российского удара по Днепропетровщине возросло до 11 - ОВА

В результате российских ударов по Днепропетровской области 11 человек пострадали и 14 пятиэтажных домов повреждены. Спасатели потушили пожары, а местные власти оказывают помощь пострадавшим.

Число пострадавших в результате российских ударов по Днепропетровской области возросло до 11 человек. Также повреждены магазин и 14 пятиэтажных домов, пишет УНН со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Владислава Гайваненко. Детали Спасатели ликвидировали пожары, возникшие на месте вражеской атаки в Шахтерском. Повреждены 14 пятиэтажных домов, магазин. Рядом с многоэтажками разбиты и полностью уничтожены три десятка автомобилей - говорится в сообщении. Согласно обновленным данным, пострадавших 11. Они получили осколочные ранения, резаные раны и ушибы. Большинство госпитализированных находятся в состоянии средней тяжести. 69-летняя женщина в тяжелом состоянии. У нее отравление продуктами горения. С ночи местным оказывалась необходимая помощь. Жителей поврежденных квартир на ночь приютили в Пункте несокрушимости, шелтере. Работает комиссия, фиксируют разрушения. Коммунальщики убирают обломки. Местные власти предоставили часть стройматериалов. Уже закрывают поврежденные окна. Пленку, доски также везут волонтеры - говорится в сообщении. В ОВА сообщили, что людей обеспечат горячим питанием и местами для ночлега. Жители, у которых жилища непригодны для проживания, могут обращаться в органы власти. Представители полиции принимают заявления о поврежденном имуществе. Механизм возмещения - через єВідновлення - говорится в сообщении ОВА. Дополнение российские захватчики атаковали Шахтерскую общину на Днепропетровщине дронами, ранив 10 человек, один из них в тяжелом состоянии. Пожары вспыхнули в трех многоэтажках, повреждены дома и инфраструктура в других общинах.