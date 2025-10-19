Число раненых в результате российского удара по Днепропетровщине возросло до 11 - ОВА

$41.640.00
48.520.00
ukenru
Эксклюзив
08:44 • 5934 просмотра
В Винницкой области мужчина поджег себя и своего сына
18 октября, 21:14 • 23563 просмотра
путин готов отдать Запорожскую и Херсонскую области в обмен на полный контроль над Донецком
18 октября, 20:45 • 40175 просмотра
В Ирландии арестовали подозреваемого в убийстве 17-летнего украинца Вадима Давыденко
Эксклюзив
18 октября, 10:58 • 38395 просмотра
В Виннице водитель наехал на полицейского
Эксклюзив
18 октября, 08:50 • 41817 просмотра
В Тернопольской области бразилец зарезал своего соотечественникаVideo
18 октября, 00:34 • 51138 просмотра
Зеленский и Трамп в Белом доме: говорили о Tomahawk, возможном мире с Россией и энергетической помощи Украине
17 октября, 23:31 • 70704 просмотра
Трамп не планирует передавать Украине ракеты Tomahawk: встреча лидеров была напряженной
17 октября, 19:15 • 47976 просмотра
Трамп заявил, что в течение недели можно завершить войну
17 октября, 18:40 • 49651 просмотра
Зеленский заявил, что у него с Трампом "глубокие взаимопонимания"
17 октября, 18:26 • 37162 просмотра
Зеленский предложил Трампу обменять дроны на американское вооружение
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
1м/с
89%
748мм
Популярные новости
Финансовая и военная поддержка Украины со стороны Запада заметно сократилась - СМИ19 октября, 00:21 • 16520 просмотра
Россия приступила к изготовлению прототипа одномоторного истребителя Су-7519 октября, 02:24 • 12422 просмотра
Дженнифер Лопес раскрыла имя актера, который лучше всех целуется04:31 • 14766 просмотра
Посланник Трампа Виткофф давил на украинскую делегацию по поводу передачи россии Донецкой области - WP06:30 • 10317 просмотра
Украинский молодежный сленг: словарь современных слов и терминовPhoto08:35 • 6164 просмотра
публикации
Украинский молодежный сленг: словарь современных слов и терминовPhoto08:35 • 6264 просмотра
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несетPhoto
Эксклюзив
17 октября, 07:15 • 100857 просмотра
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается16 октября, 12:39 • 123345 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
Эксклюзив
16 октября, 07:53 • 147057 просмотра
Victoria's Secret 2025: какими были самые яркие моменты легендарного показа модPhoto16 октября, 07:27 • 111484 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джей Ди Вэнс
Олег Синегубов
Пит Хегсетх
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Запорожская область
Херсонская область
Реклама
УНН Lite
Дженнифер Лопес раскрыла имя актера, который лучше всех целуется04:31 • 14813 просмотра
Новая кнопка Facebook позволяет ИИ просматривать фотографии, которые вы еще не загрузили18 октября, 06:19 • 28412 просмотра
Годами находилась в его близком кругу: СМИ рассекретили новую возлюбленную Эминема17 октября, 20:07 • 44118 просмотра
Сэм Фендер получил премию Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 октября, 10:57 • 48856 просмотра
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фотоPhoto15 октября, 15:48 • 76476 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Шахед-136
Вашингтон Пост
Financial Times
Facebook

Число раненых в результате российского удара по Днепропетровщине возросло до 11 - ОВА

Киев • УНН

 • 170 просмотра

В результате российских ударов по Днепропетровской области 11 человек пострадали и 14 пятиэтажных домов повреждены. Спасатели потушили пожары, а местные власти оказывают помощь пострадавшим.

Число раненых в результате российского удара по Днепропетровщине возросло до 11 - ОВА

Число пострадавших в результате российских ударов по Днепропетровской области возросло до 11 человек. Также повреждены магазин и 14 пятиэтажных домов, пишет УНН со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Владислава Гайваненко.

Детали

Спасатели ликвидировали пожары, возникшие на месте вражеской атаки в Шахтерском. Повреждены 14 пятиэтажных домов, магазин. Рядом с многоэтажками разбиты и полностью уничтожены три десятка автомобилей

 - говорится в сообщении.

Согласно обновленным данным, пострадавших 11. Они получили осколочные ранения, резаные раны и ушибы. Большинство госпитализированных находятся в состоянии средней тяжести. 69-летняя женщина в тяжелом состоянии. У нее отравление продуктами горения.

С ночи местным оказывалась необходимая помощь. Жителей поврежденных квартир на ночь приютили в Пункте несокрушимости, шелтере. Работает комиссия, фиксируют разрушения. Коммунальщики убирают обломки. Местные власти предоставили часть стройматериалов. Уже закрывают поврежденные окна. Пленку, доски также везут волонтеры

- говорится в сообщении.

В ОВА сообщили, что людей обеспечат горячим питанием и местами для ночлега. Жители, у которых жилища непригодны для проживания, могут обращаться в органы власти.

Представители полиции принимают заявления о поврежденном имуществе. Механизм возмещения - через єВідновлення

- говорится в сообщении ОВА.

Дополнение

российские захватчики атаковали Шахтерскую общину на Днепропетровщине дронами, ранив 10 человек, один из них в тяжелом состоянии. Пожары вспыхнули в трех многоэтажках, повреждены дома и инфраструктура в других общинах.

Павел Зинченко

ОбществоВойна в Украине
Война в Украине
Днепропетровская область
благотворительность