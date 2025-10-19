росіяни дронами атакували Шахтарську громаду на Дніпропетровщині: постраждали 10 людей

росіяни атакували дронами Шахтарську громаду на Дніпропетровщині. Внаслідок обстрілу поранено 10 людей. Пожежі спалахнули у трьох багатоповерхівках. Також пошкоджено будинок у Межівській громаді, інфраструктуру в Миколаївській. Про це інформує в.о. голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Владислав Гайваненко, передає УНН.

Через атаку БпЛА у Шахтарській громаді Синельниківського району постраждали 10 людей. Одна жінка у важкому стані

За словами Гайваненко, у трьох багатоповерхівках загорілися квартири, зайнялася приватна оселя і у Межівській громаді. У Миколаївській пошкоджена інфраструктура.

По Нікопольщині російські війська били з артилерії, застосували дрони. Потерпали райцентр і Покровська громада. В останній зайнявся дах приватного будинку.

Є також уточнення щодо наслідків влучання безпілотника, яке сталося там надвечір. Пошкоджені оселя місцевих, дві автівки, лінія електропередач.