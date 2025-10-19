россияне дронами атаковали Шахтерскую общину на Днепропетровщине: пострадали 10 человек
Киев • УНН
Российские войска атаковали Шахтерскую общину на Днепропетровщине дронами, ранив 10 человек, один из них в тяжелом состоянии. Пожары вспыхнули в трех многоэтажках, повреждены дома и инфраструктура в других общинах.
россияне атаковали дронами Шахтерскую общину на Днепропетровщине. В результате обстрела ранены 10 человек. Пожары вспыхнули в трех многоэтажках. Также поврежден дом в Межевской общине, инфраструктура в Николаевской. Об этом информирует и.о. председателя Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Владислав Гайваненко, передает УНН.
Из-за атаки БпЛА в Шахтерской общине Синельниковского района пострадали 10 человек. Одна женщина в тяжелом состоянии
По словам Гайваненко, в трех многоэтажках загорелись квартиры, загорелся частный дом и в Межевской общине. В Николаевской повреждена инфраструктура.
По Никопольщине российские войска били из артиллерии, применили дроны. Пострадали райцентр и Покровская община. В последней загорелась крыша частного дома.
Есть также уточнения относительно последствий попадания беспилотника, которое произошло там под вечер. Повреждены дом местных, две машины, линия электропередач.
"Защитники неба уничтожили в области 4 БпЛА" - добавил он.
