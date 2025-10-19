россияне дронами атаковали Шахтерскую общину на Днепропетровщине: пострадали 10 человек

россияне атаковали дронами Шахтерскую общину на Днепропетровщине. В результате обстрела ранены 10 человек. Пожары вспыхнули в трех многоэтажках. Также поврежден дом в Межевской общине, инфраструктура в Николаевской. Об этом информирует и.о. председателя Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Владислав Гайваненко, передает УНН.

Из-за атаки БпЛА в Шахтерской общине Синельниковского района пострадали 10 человек. Одна женщина в тяжелом состоянии

По словам Гайваненко, в трех многоэтажках загорелись квартиры, загорелся частный дом и в Межевской общине. В Николаевской повреждена инфраструктура.

По Никопольщине российские войска били из артиллерии, применили дроны. Пострадали райцентр и Покровская община. В последней загорелась крыша частного дома.

Есть также уточнения относительно последствий попадания беспилотника, которое произошло там под вечер. Повреждены дом местных, две машины, линия электропередач.