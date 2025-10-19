$41.640.00
18 октября, 21:14 • 13894 просмотра
путин готов отдать Запорожскую и Херсонскую области в обмен на полный контроль над Донецком
18 октября, 20:45 • 26361 просмотра
В Ирландии арестовали подозреваемого в убийстве 17-летнего украинца Вадима Давыденко
Эксклюзив
18 октября, 10:58 • 28856 просмотра
В Виннице водитель наехал на полицейского
18 октября, 09:59 • 42834 просмотра
Сколько стоят строительные услуги и где самый большой спрос: аналитика
Эксклюзив
18 октября, 08:50 • 33695 просмотра
В Тернопольской области бразилец зарезал своего соотечественникаVideo
18 октября, 00:34 • 46537 просмотра
Зеленский и Трамп в Белом доме: говорили о Tomahawk, возможном мире с Россией и энергетической помощи Украине
17 октября, 23:31 • 68710 просмотра
Трамп не планирует передавать Украине ракеты Tomahawk: встреча лидеров была напряженной
17 октября, 19:15 • 46911 просмотра
Трамп заявил, что в течение недели можно завершить войну
17 октября, 18:40 • 49096 просмотра
Зеленский заявил, что у него с Трампом "глубокие взаимопонимания"
17 октября, 18:26 • 36873 просмотра
Зеленский предложил Трампу обменять дроны на американское вооружение
россияне дронами атаковали Шахтерскую общину на Днепропетровщине: пострадали 10 человек

Киев • УНН

 • 466 просмотра

Российские войска атаковали Шахтерскую общину на Днепропетровщине дронами, ранив 10 человек, один из них в тяжелом состоянии. Пожары вспыхнули в трех многоэтажках, повреждены дома и инфраструктура в других общинах.

россияне дронами атаковали Шахтерскую общину на Днепропетровщине: пострадали 10 человек

россияне атаковали дронами Шахтерскую общину на Днепропетровщине. В результате обстрела ранены 10 человек. Пожары вспыхнули в трех многоэтажках. Также поврежден дом в Межевской общине, инфраструктура в Николаевской. Об этом информирует и.о. председателя Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Владислав Гайваненко, передает УНН.

Из-за атаки БпЛА в Шахтерской общине Синельниковского района пострадали 10 человек. Одна женщина в тяжелом состоянии

- говорится в сообщении чиновника.

По словам Гайваненко, в трех многоэтажках загорелись квартиры, загорелся частный дом и в Межевской общине. В Николаевской повреждена инфраструктура.

По Никопольщине российские войска били из артиллерии, применили дроны. Пострадали райцентр и Покровская община. В последней загорелась крыша частного дома.

Есть также уточнения относительно последствий попадания беспилотника, которое произошло там под вечер. Повреждены дом местных, две машины, линия электропередач.

- Владислав Гайваненко в своем Telegram.

"Защитники неба уничтожили в области 4 БпЛА" - добавил он.

Россия впервые атаковала Лозовую на Харьковщине новым реактивным КАБом: бомба пролетела 130 км18.10.25, 21:54 • 2592 просмотра

