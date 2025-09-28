Кількість поранених після ранкової атаки на Запоріжжя зросла до 27, троє з них – діти
Після ранкової атаки російської армії на Запоріжжя кількість поранених зросла до 27 осіб, включаючи трьох дітей. Постраждалі мають різані рани, переломи, контузії та отруєння чадним газом.
У Запоріжжі люди продовжують звертатися за допомогою медиків після ранкової атаки російської армії.
Передає УНН із посиланням на пресслужбу начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.
Зросла кількість постраждалих внаслідок ранкової ворожої атаки на Запоріжжю. Люди продовжують звертатися за допомогою медиків.
Раніше УНН повідомляв, що армія рф завдала удару по Запоріжжю. Наслідки уточнюються.
Федоров у ранковому звіті вказував таку інформацію:
22 людини постраждали внаслідок ранкової ворожої атаки на Запоріжжя. Різані рани, переломи, контузії, отруєння чадним газом. Три людини у важкому стані - з політравмою та вибуховими пораненнями.
