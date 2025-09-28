Число раненых после утренней атаки на Запорожье возросло до 27, трое из них – дети
Киев • УНН
После утренней атаки российской армии на Запорожье число раненых возросло до 27 человек, включая троих детей. Пострадавшие имеют резаные раны, переломы, контузии и отравление угарным газом.
В Запорожье люди продолжают обращаться за помощью медиков после утренней атаки российской армии. По текущим данным о раненых, речь идет о почти 30 человек, в том числе травмы получили несколько детей. Ранения разной степени тяжести: это и резаные раны, и переломы, контузии и отравление угарным газом.
Передает УНН со ссылкой на пресс-службу начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова.
Детали
Уже 27 раненых, среди которых трое детей. Возросло количество пострадавших в результате утренней вражеской атаки на Запорожье. Люди продолжают обращаться за помощью медиков.
Ранее УНН сообщал, что армия РФ нанесла удар по Запорожью. Последствия уточняются.
Федоров в утреннем отчете указывал следующую информацию:
22 человека пострадали в результате утренней вражеской атаки на Запорожье. Резаные раны, переломы, контузии, отравление угарным газом. Три человека в тяжелом состоянии - с политравмой и взрывными ранениями.
Напомним
В Сумской области зафиксировано 167 обстрелов 50 населенных пунктов, погиб 59-летний мужчина и трое мирных жителей получили ранения. В результате атаки российскими БПЛА на автомобильную стоянку возник масштабный пожар, который ликвидирован.
Стало известно количество жертв ночной атаки врага по Киеву и детали разрушений28.09.25, 09:43 • 934 просмотра