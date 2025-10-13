Холодний вівторок: в Україні очікуються дощі та зниження температури 13 жовтня – синоптикиня
Київ • УНН
Діденко прогнозує різке похолодання та опади по всій Україні 13 жовтня. Нічні температури опустяться до +2…+6 градусів, денні – до +6…+10 градусів.
Синоптикиня Наталка Діденко попереджає, що вівторок, 13 жовтня, принесе в Україні різке похолодання та опади майже по всій території. Про це вона написала у своєму Facebook, пише УНН.
Деталі
За прогнозом Наталки Діденко, нічні температури опустяться до +2…+6 градусів, а вдень стовпчики термометрів піднімуться лише до +6…+10 градусів. На сході та в центрі країни очікується +8…+12 градусів, на півдні – до +12…+16 градусів. Дощі очікуються в більшості областей, лише на півдні опади малоймовірні, а на півночі можливі помірні дощі.
У Києві 14 жовтня прогнозується хмарна погода з місцевими невеликими дощами. Температура вночі складе +2…+4 градуси, вдень – близько +8 градусів.
Холодні дощі, туман, сірі хмари, низька температура повітря - але жовте й червоне листя, пташині красиві кружляння, червона горобина й калина, товсті пухнасті коти. Осінь доходить до вершини, але до зими ще далеко
