Україну накриє хмарна погода з дощами та поривчастим вітром - Гідрометцентр

$41.510.00
48.210.00
ukenru
12 жовтня, 17:52 • 18057 перегляди
Україна обрала представницю на Дитяче Євробачення-2025: хто поїде до ГрузіїPhoto
12 жовтня, 16:23 • 29373 перегляди
"Якщо росія не сяде за стіл переговорів – вона заплатить за це" – Макрон після розмови з Зеленським Video
Ексклюзив
12 жовтня, 14:28 • 39638 перегляди
Тиждень великих змін: астропрогноз на 13–19 жовтня
12 жовтня, 12:27 • 28564 перегляди
Українські військові звільнили від окупантів Малі Щербаки у Запорізькій областіVideo
11 жовтня, 16:00 • 90984 перегляди
Добірка фільмів для довгих жовтневих вечорів: від романтики до драмиVideo
11 жовтня, 14:06 • 102616 перегляди
На кордонах з ЄС запроваджується система перевірки EES: що потрібно знати українцям
11 жовтня, 13:21 • 53453 перегляди
Є хороші варіанти, сильні ідеї: Зеленський обговорив з Трампом посилення української ППО
11 жовтня, 12:56 • 53241 перегляди
Загибель блогера Ганіча у Києві: що відомо про нього, та кому він написав перед смертю
11 жовтня, 12:10 • 42003 перегляди
Дрони СБУ уразили НПЗ “Башнафта”, який за 1400 кілометрів від України - джерело
11 жовтня, 08:54 • 31132 перегляди
У Києві в авто знайшли відомого блогера з простреленою головою: поліція розпочала кримінальне провадження
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+5°
4м/с
80%
749мм
Популярнi новини
Українські військові покращили тактичне положення на Запоріжжі: подробиці від ГенштабуVideo12 жовтня, 19:42 • 5370 перегляди
Ворог атакував Харків: вибухи біля житлової забудови та пошкоджені будинки12 жовтня, 20:39 • 9832 перегляди
Ворог вдарив по Сумах: пошкоджено багатоповерхівки та нежитлову будівлюPhoto12 жовтня, 21:11 • 3520 перегляди
Виші в росії вербують молодь із ТОТ України - ЦНС00:48 • 3072 перегляди
Трамп став одним з найбільших приватних власників біткоїнів у США - Forbes01:52 • 4708 перегляди
Публікації
Тиждень великих змін: астропрогноз на 13–19 жовтня
Ексклюзив
12 жовтня, 14:28 • 39628 перегляди
Добірка фільмів для довгих жовтневих вечорів: від романтики до драмиVideo11 жовтня, 16:00 • 90972 перегляди
На кордонах з ЄС запроваджується система перевірки EES: що потрібно знати українцям 11 жовтня, 14:06 • 102611 перегляди
Фінал Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2025: хто представлятиме Україну і де подивитись 11 жовтня, 08:00 • 47184 перегляди
В Україні зростає попит на зарядні станції: як змінювались ціни з початку війни, та чи спостерігається підвищення вартостіPhoto10 жовтня, 15:17 • 83015 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Джей Ді Венс
Ігор Терехов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Сектор Газа
Китай
Реклама
УНН Lite
Кеті Перрі та Джастін Трюдо підтвердили роман пристрасними поцілунками на яхті Photo12 жовтня, 11:24 • 23366 перегляди
Бредлі Купер зіграє головну роль у приквелі "Одинадцяти друзів Оушена" разом з Марго Роббі10 жовтня, 11:09 • 55290 перегляди
Меган Маркл у чорному костюмі вразила рідкісною появою на червоній доріжці з принцом ГарріVideo10 жовтня, 10:04 • 59372 перегляди
84-річна мільярдерка Марта Стюарт вразила мережу новим образом та дала відповідь хейтерам Photo10 жовтня, 09:18 • 60998 перегляди
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto9 жовтня, 12:21 • 127069 перегляди
Актуальне
Forbes
Шахед-136
Fox News
Північний потік
Facebook

Україну накриє хмарна погода з дощами та поривчастим вітром - Гідрометцентр

Київ • УНН

 • 1458 перегляди

13 жовтня в Україні очікується хмарна погода з проясненнями та невеликими дощами, окрім півдня та сходу. Температура повітря становитиме 7-12°, на півдні до 15°, у Карпатах 3-8° тепла.

Україну накриє хмарна погода з дощами та поривчастим вітром - Гідрометцентр

У понеділок, 13 жовтня, на більшості території України буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

Деталі

За інформацією синоптиків, очікуються невеликі дощі, на півдні та сході країни без опадів. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, на північному сході вночі місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вдень 7-12°; на півдні країни 10-15°.В Карпатах невеликий дощ, температура вдень 3-8° тепла

- йдеться у повідомленні.

У Києві та області у понеділок буде хмарно з проясненнями, можливий дощ. Температура 10-12°.

Міжнародний день скептиків та День без бюстгальтера: що ще відзначають 13 жовтня13.10.25, 06:30 • 1664 перегляди

Вадим Хлюдзинський

КиївКиївська областьПогода та довкілля
Укргідрометцентр
Дощі в Україні
Карпати
Україна
Київ