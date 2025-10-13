Україну накриє хмарна погода з дощами та поривчастим вітром - Гідрометцентр
Київ • УНН
13 жовтня в Україні очікується хмарна погода з проясненнями та невеликими дощами, окрім півдня та сходу. Температура повітря становитиме 7-12°, на півдні до 15°, у Карпатах 3-8° тепла.
У понеділок, 13 жовтня, на більшості території України буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
Деталі
За інформацією синоптиків, очікуються невеликі дощі, на півдні та сході країни без опадів. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, на північному сході вночі місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вдень 7-12°; на півдні країни 10-15°.В Карпатах невеликий дощ, температура вдень 3-8° тепла
У Києві та області у понеділок буде хмарно з проясненнями, можливий дощ. Температура 10-12°.
Міжнародний день скептиків та День без бюстгальтера: що ще відзначають 13 жовтня13.10.25, 06:30 • 1664 перегляди