Украину накроет облачная погода с дождями и порывистым ветром - Гидрометцентр
Киев • УНН
13 октября в Украине ожидается облачная погода с прояснениями и небольшими дождями, кроме юга и востока. Температура воздуха составит 7-12°, на юге до 15°, в Карпатах 3-8° тепла.
В понедельник, 13 октября, на большей части территории Украины будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, ожидаются небольшие дожди, на юге и востоке страны без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, на северо-востоке ночью местами порывы 15-20 м/с.
Температура днем 7-12°; на юге страны 10-15°. В Карпатах небольшой дождь, температура днем 3-8° тепла
В Киеве и области в понедельник будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура 10-12°.
