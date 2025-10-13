$41.510.00
12 октября, 17:52 • 17822 просмотра
Украина выбрала представительницу на Детское Евровидение-2025: кто поедет в ГрузиюPhoto
12 октября, 16:23 • 28972 просмотра
"Если Россия не сядет за стол переговоров – она заплатит за это" – Макрон после разговора с ЗеленскимVideo
Эксклюзив
12 октября, 14:28 • 39286 просмотра
Неделя больших перемен: астропрогноз на 13–19 октября
12 октября, 12:27 • 28368 просмотра
Украинские военные освободили от оккупантов Малые Щербаки в Запорожской областиVideo
11 октября, 16:00 • 90661 просмотра
Подборка фильмов для долгих октябрьских вечеров: от романтики до драмыVideo
11 октября, 14:06 • 102442 просмотра
На границах с ЕС вводится система проверки EES: что нужно знать украинцам
11 октября, 13:21 • 53384 просмотра
Есть хорошие варианты, сильные идеи: Зеленский обсудил с Трампом усиление украинской ПВО
11 октября, 12:56 • 53214 просмотра
Гибель блогера Ганича в Киеве: что известно о нем и кому он написал перед смертью
11 октября, 12:10 • 41960 просмотра
Дроны СБУ поразили НПЗ “Башнефть”, который в 1400 километрах от Украины - источник
11 октября, 08:54 • 31102 просмотра
В Киеве в авто нашли известного блогера с простреленной головой: полиция начала уголовное производство
Украину накроет облачная погода с дождями и порывистым ветром - Гидрометцентр

Киев • УНН

 • 1232 просмотра

13 октября в Украине ожидается облачная погода с прояснениями и небольшими дождями, кроме юга и востока. Температура воздуха составит 7-12°, на юге до 15°, в Карпатах 3-8° тепла.

Украину накроет облачная погода с дождями и порывистым ветром - Гидрометцентр

В понедельник, 13 октября, на большей части территории Украины будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, ожидаются небольшие дожди, на юге и востоке страны без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, на северо-востоке ночью местами порывы 15-20 м/с.

Температура днем 7-12°; на юге страны 10-15°. В Карпатах небольшой дождь, температура днем 3-8° тепла

- говорится в сообщении.

В Киеве и области в понедельник будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура 10-12°.

Вадим Хлюдзинский

