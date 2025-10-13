Холодный вторник: в Украине ожидаются дожди и снижение температуры 13 октября – синоптик

Синоптик Наталья Диденко предупреждает, что вторник, 13 октября, принесет в Украину резкое похолодание и осадки почти по всей территории. Об этом она написала в своем Facebook, пишет УНН.

Подробности

По прогнозу Натальи Диденко, ночные температуры опустятся до +2…+6 градусов, а днем столбики термометров поднимутся лишь до +6…+10 градусов. На востоке и в центре страны ожидается +8…+12 градусов, на юге – до +12…+16 градусов. Дожди ожидаются в большинстве областей, лишь на юге осадки маловероятны, а на севере возможны умеренные дожди.

В Киеве 14 октября прогнозируется облачная погода с местными небольшими дождями. Температура ночью составит +2…+4 градуса, днем – около +8 градусов.

Холодные дожди, туман, серые облака, низкая температура воздуха - но желтые и красные листья, птичьи красивые кружения, красная рябина и калина, толстые пушистые коты. Осень доходит до вершины, но до зимы еще далеко – написала Диденко.

