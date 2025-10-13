$41.600.10
Эксклюзив
11:18 • 200 просмотра
Киев потратил 47,5 миллиона гривен на первое противорадиационное укрытие в детском саду
09:37 • 12223 просмотра
ЕС одобрил обновление торгового соглашения с Украиной: решил снизить или отменить пошлины на ряд агротоваров
10:34 • 5462 просмотра
Кабмин сократил отопительный сезон 2025-2026 годов: как изменились даты
10:25 • 14049 просмотра
SOS: фармкомпания "Дарница" угрожает в третий раз за год остановить производство
10:13 • 15371 просмотра
Переход на "зимнее время": когда переводить стрелки часов в Украине и как это влияет на организм
Эксклюзив
08:59 • 22384 просмотра
Биткойн под ударами геополитики: почему новые пошлины США против Китая обвалили крипторынок
07:59 • 15135 просмотра
Ночная "бавовна" в Крыму: беспилотники СБУ и ССО поразили нефтяной терминал и ряд электроподстанцийVideo
Эксклюзив
07:50 • 28332 просмотра
Инвестиция в мозг: почему спорт для интеллекта ребенка важнее, чем кажется
07:11 • 17397 просмотра
Минэнерго: рф снова атаковала энергетику, аварийные отключения охватили 7 областей
06:07 • 14690 просмотра
Золото достигло рекордного уровня на фоне возобновления напряженности между США и Китаем
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Холодный вторник: в Украине ожидаются дожди и снижение температуры 13 октября – синоптик

Киев • УНН

 • 924 просмотра

Диденко прогнозирует резкое похолодание и осадки по всей Украине 13 октября. Ночные температуры опустятся до +2…+6 градусов, дневные – до +6…+10 градусов.

Холодный вторник: в Украине ожидаются дожди и снижение температуры 13 октября – синоптик

Синоптик Наталья Диденко предупреждает, что вторник, 13 октября, принесет в Украину резкое похолодание и осадки почти по всей территории. Об этом она написала в своем Facebook, пишет УНН.

Подробности

По прогнозу Натальи Диденко, ночные температуры опустятся до +2…+6 градусов, а днем столбики термометров поднимутся лишь до +6…+10 градусов. На востоке и в центре страны ожидается +8…+12 градусов, на юге – до +12…+16 градусов. Дожди ожидаются в большинстве областей, лишь на юге осадки маловероятны, а на севере возможны умеренные дожди.

В Киеве 14 октября прогнозируется облачная погода с местными небольшими дождями. Температура ночью составит +2…+4 градуса, днем – около +8 градусов.

Холодные дожди, туман, серые облака, низкая температура воздуха - но желтые и красные листья, птичьи красивые кружения, красная рябина и калина, толстые пушистые коты. Осень доходит до вершины, но до зимы еще далеко 

– написала Диденко. 

