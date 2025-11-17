Холодна погода переважатиме: 18 жовтня в Україні можливі дощі та сніг

Завтра вдень у більшості областей України вітер рвучкий, максимальна температура повітря становитиме +8 градусів, також подекуди, у певний період доби, очікується дощ зі снігом, передає УНН із посиланням на прогноз погоди на сторінці Наталії Діденко.

Деталі

Наступної доби в Україні буде холодніше. Найближчої ночі очікуються дощі у західних областях, причому в Карпатах з мокрим снігом. Натомість завтра вдень у більшості областей - без істотних опадів, лише на Одещині та в Карпатах ймовірні опади.

У денні години максимальна температура повітря становитиме +3+8 градусів.

Вітер західного, південно-західного напрямку, рвучкий, часом до штормових поривів, до 15-20 метрів за секунду.

Тепло ще затримається на півдні, сході та на Дніпропетровщині, тут протягом дня очікується +12+17 градусів.

Погода в столиці

У Києві 18-го листопада переважатиме холодна погода із температурою повітря вдень +6+8 градусів. Без опадів, проте із поривчастим вітром.

Також Діденко попередила, що холодна погода в Україні переважатиме, а за попередніми прогнозами, похолодання ще й посилиться з 24-го листопада.

Без шапок не виходимо, шалики крутимо навколо шиї кілька разів, котів підгодовуємо подвійно, особливо кормами для здоров'я, блиску та шовку шерсті, думаємо про додаткове розумне утеплення - зазначила народна синоптикиня.

Нагадаємо

У понеділок, 17 листопада, на більшості території України очікується хмарна погода.