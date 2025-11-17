$42.040.02
09:59
Зеленський і Макрон підписали угоду для посилення України: ідеться про придбання оборонного обладнання
Ексклюзив
07:00 • 24538 перегляди
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
06:58 • 18861 перегляди
рф атакувала портову інфраструктуру на Одещині, енергетику і залізницю - віцепрем'єр
17 листопада, 06:27 • 16232 перегляди
Місія МВФ розпочала роботу у Києві: обговорює з Україною нову програму
17 листопада, 05:28 • 19352 перегляди
Трамп: республіканці розглядають законопроєкт про санкції проти країн, що торгують з росією - Bloomberg
17 листопада, 04:30 • 15814 перегляди
Україна стикається з безпрецедентною житловою кризою через війну: в ООН озвучили цифри
16 листопада, 18:56 • 25554 перегляди
Збірна України з футболу виходить у плей-офф ЧС-2026, обігравши Ісландію в заключному матчі групового раунду кваліфікації
16 листопада, 16:59 • 41744 перегляди
Відключення світла 17 листопада: Укренерго озвучило графіки
16 листопада, 16:36 • 34254 перегляди
В Україну йдуть дощі, оголошено штормове попередження в 10 областях: прогноз на 17 листопадаPhoto
Ексклюзив
16 листопада, 08:19 • 68481 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto
Холодна погода переважатиме: 18 жовтня в Україні можливі дощі та сніг

Київ • УНН

 • 930 перегляди

18 жовтня в Україні очікується похолодання до +3+8 градусів, місцями дощі з мокрим снігом та рвучкий вітер. На Півдні, Сході та Дніпропетровщині температура сягатиме +12+17 градусів.

Холодна погода переважатиме: 18 жовтня в Україні можливі дощі та сніг

Завтра вдень у більшості областей України вітер рвучкий, максимальна температура повітря становитиме +8 градусів, також подекуди, у певний період доби, очікується дощ зі снігом, передає УНН із посиланням на прогноз погоди на сторінці Наталії Діденко.

Деталі

Наступної доби в Україні буде холодніше. Найближчої ночі очікуються дощі у західних областях, причому в Карпатах з мокрим снігом. Натомість завтра вдень у більшості областей - без істотних опадів, лише на Одещині та в Карпатах ймовірні опади.

У денні години максимальна температура повітря становитиме +3+8 градусів.

Вітер західного, південно-західного напрямку, рвучкий, часом до штормових поривів, до 15-20 метрів за секунду.

Тепло ще затримається на півдні, сході та на Дніпропетровщині, тут протягом дня очікується +12+17 градусів.

Погода в столиці

У Києві 18-го листопада переважатиме холодна погода із температурою повітря вдень +6+8 градусів. Без опадів, проте із поривчастим вітром.

Також Діденко попередила, що холодна погода в Україні переважатиме, а за попередніми прогнозами, похолодання ще й посилиться з 24-го листопада.

Без шапок не виходимо, шалики крутимо навколо шиї кілька разів, котів підгодовуємо подвійно, особливо кормами для здоров'я, блиску та шовку шерсті, думаємо про додаткове розумне утеплення

- зазначила народна синоптикиня. 

Нагадаємо

У понеділок, 17 листопада, на більшості території України очікується хмарна погода.

Ігор Тележніков

Погода та довкілля
Морози в Україні
Дощі в Україні
Сніг в Україні
Одеська область
Дніпро (місто)
Карпати
Україна
Київ