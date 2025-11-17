Холодная погода будет преобладать: 18 октября в Украине возможны дожди и снег

Завтра днем в большинстве областей Украины ветер порывистый, максимальная температура воздуха составит +8 градусов, также местами, в определенный период суток, ожидается дождь со снегом, передает УНН со ссылкой на прогноз погоды на странице Натальи Диденко.

Детали

В следующие сутки в Украине будет холоднее. Ближайшей ночью ожидаются дожди в западных областях, причем в Карпатах с мокрым снегом. Завтра днем в большинстве областей - без существенных осадков, лишь в Одесской области и в Карпатах вероятны осадки.

В дневные часы максимальная температура воздуха составит +3+8 градусов.

Ветер западного, юго-западного направления, порывистый, временами до штормовых порывов, до 15-20 метров в секунду.

Тепло еще задержится на юге, востоке и в Днепропетровской области, здесь в течение дня ожидается +12+17 градусов.

Погода в столице

В Киеве 18 ноября будет преобладать холодная погода с температурой воздуха днем +6+8 градусов. Без осадков, однако с порывистым ветром.

Также Диденко предупредила, что холодная погода в Украине будет преобладать, а по предварительным прогнозам, похолодание еще и усилится с 24 ноября.

Без шапок не выходим, шарфы крутим вокруг шеи несколько раз, котов подкармливаем вдвойне, особенно кормами для здоровья, блеска и шелка шерсти, думаем о дополнительном разумном утеплении - отметила народный синоптик.

Напомним

В понедельник, 17 ноября, на большей части территории Украины ожидается облачная погода.