Хезболла активно готувалася до війни з Ізраїлем протягом останніх місяців та переозброювалася – Reuters

Кількість постраждалих у Харкові зросла до 10 осіб, під завалами будинку 5 людей – ОВАPhoto
23:10 • 11657 перегляди
США можуть зняти санкції із російської нафти для стабілізації ринку – Бессент
6 березня, 15:35 • 34443 перегляди
ЄС розглядає фінансову допомогу для відновлення постачання нафти через "Дружбу"
6 березня, 15:23 • 42188 перегляди
росія навесні готує наступ на Донеччині - ЗеленськийVideo
6 березня, 13:05 • 35883 перегляди
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
6 березня, 12:50 • 59445 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
6 березня, 12:20 • 27162 перегляди
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
6 березня, 11:26 • 24847 перегляди
Politico: у ЄС "потопили" модель для прискореного вступу України
6 березня, 10:48 • 23317 перегляди
Зеленський повідомив про другий етап обміну - з російського полону повертаються ще 300 українських захисниківPhoto
6 березня, 09:57 • 20996 перегляди
Українцям не варто їхати до Угорщини - МЗС випустило рекомендації після затримання інкасаторських авто
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

"Мене просто ламали": SOWA відверто розповіла про токсичну співпрацю у шоу-бізнесі
6 березня, 18:52 • 10688 перегляди
Одному з інкасаторів Ощадбанку, яких повернули з Угорщини, знадобилась меддопомога
6 березня, 19:12 • 10092 перегляди
У НБУ працюють над поверненням "вантажу" з інкасаторських авто, які затримала Угорщина
6 березня, 19:45 • 8864 перегляди
Під Полтавою впав ворожий безпілотник, пошкоджено покрівлю будинку
21:07 • 6806 перегляди
рф атакує Київ гіперзвуковими ракетами Циркон, ймовірно із касетною бойовою частиною
23:51 • 11988 перегляди
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів
6 березня, 14:46 • 27304 перегляди
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені
6 березня, 13:09 • 34288 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
6 березня, 12:50 • 59445 перегляди
Сайт StopOdrex з історіями пацієнтів скандальної клініки Odrex відновив роботу
6 березня, 11:16 • 36547 перегляди
Куди піти у Києві на вихідних - анонси заходів
6 березня, 09:52 • 44650 перегляди
"Мене просто ламали": SOWA відверто розповіла про токсичну співпрацю у шоу-бізнесі
6 березня, 18:52 • 10727 перегляди
Джамала вразила новим треком "Замовкни" - пісня увійде до альбому "Рух мій"
6 березня, 15:48 • 13431 перегляди
Брітні Спірс заарештували в Каліфорнії за підозрою у водінні в нетверезому стані
6 березня, 02:40 • 31584 перегляди
Меган Фокс повернулася в Instagram після майже дворічної паузи і одразу показала відверті фото
5 березня, 18:11 • 28065 перегляди
MILA NITICH шокувала зізнанням - чому пісню "Каюсь" їй забороняли співати у 18 років
5 березня, 15:38 • 29716 перегляди
Хезболла активно готувалася до війни з Ізраїлем протягом останніх місяців та переозброювалася – Reuters

Київ • УНН

 • 646 перегляди

Ліванське угруповання "Хезболла" активно переозброювалося ракетами та безпілотниками, готуючись до конфлікту з Ізраїлем. Організація зосередилася на високоточних засобах ураження, щоб протистояти технологічній перевазі ізраїльської армії.

Хезболла активно готувалася до війни з Ізраїлем протягом останніх місяців та переозброювалася – Reuters

Ліванське угруповання "Хезболла" проводило масштабне переозброєння свого арсеналу ракет та безпілотників, очікуючи на неминучий початок нового прямого конфлікту. Використовуючи підтримку Ірану та власні підпільні заводи, організація намагалася відновити боєздатність після руйнівних зіткнень 2024 року. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Джерела в Лівані та Ізраїлі підтверджують, що зусилля з поповнення запасів тривали безперервно, хоча офіційно про це не повідомлялося. Угруповання зосередилося на отриманні високоточних засобів ураження, щоб протистояти технологічній перевазі ізраїльської армії на полі бою.

Армія оборони Ізраїлю заявила про удар по іранському "командному центру" в Лівані, сотні загиблих - ЗМІ06.03.26, 21:54 • 4830 переглядiв

Представники пресофісу "Хезболли" відмовляються коментувати деталі військових операцій, проте наголошують на готовності продовжувати бойові дії в умовах повномасштабної війни, що охопила Близький Схід.

Ескалація конфлікту та залучення Лівану у війну

Ми не коментуватимемо наші військові операції, проте "Хезболла" вирішила боротися до останнього подиху

– заявив керівник пресофісу угруповання Юссеф аль-Зейн.

Заснована Корпусом вартових ісламської революції організація вже розпочала активну фазу атак, запустивши серію ракет та дронів по ізраїльських об’єктах. Ці дії остаточно втягнули Ліван у регіональний конфлікт, перетворивши територію країни на арену масштабних зіткнень. Військові аналітики зазначають, що нинішня підготовка "Хезболли" була значно глибшою, ніж у попередні роки, оскільки керівництво угруповання готувалося до боротьби "до останнього подиху".

Нетаньягу і Кац наказали військовим "просунутися" та "захопити" нові висоти в Лівані на тлі заяв з "Хезболли" про "відкриту війну"03.03.26, 19:05 • 5839 переглядiв

Степан Гафтко

Світ
Сутички
Ізраїль
Reuters
Ліван
Іран