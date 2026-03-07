Хезболла активно готувалася до війни з Ізраїлем протягом останніх місяців та переозброювалася – Reuters
Київ • УНН
Ліванське угруповання "Хезболла" активно переозброювалося ракетами та безпілотниками, готуючись до конфлікту з Ізраїлем. Організація зосередилася на високоточних засобах ураження, щоб протистояти технологічній перевазі ізраїльської армії.
Ліванське угруповання "Хезболла" проводило масштабне переозброєння свого арсеналу ракет та безпілотників, очікуючи на неминучий початок нового прямого конфлікту. Використовуючи підтримку Ірану та власні підпільні заводи, організація намагалася відновити боєздатність після руйнівних зіткнень 2024 року. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Джерела в Лівані та Ізраїлі підтверджують, що зусилля з поповнення запасів тривали безперервно, хоча офіційно про це не повідомлялося. Угруповання зосередилося на отриманні високоточних засобів ураження, щоб протистояти технологічній перевазі ізраїльської армії на полі бою.
Представники пресофісу "Хезболли" відмовляються коментувати деталі військових операцій, проте наголошують на готовності продовжувати бойові дії в умовах повномасштабної війни, що охопила Близький Схід.
Ескалація конфлікту та залучення Лівану у війну
Ми не коментуватимемо наші військові операції, проте "Хезболла" вирішила боротися до останнього подиху
Заснована Корпусом вартових ісламської революції організація вже розпочала активну фазу атак, запустивши серію ракет та дронів по ізраїльських об’єктах. Ці дії остаточно втягнули Ліван у регіональний конфлікт, перетворивши територію країни на арену масштабних зіткнень. Військові аналітики зазначають, що нинішня підготовка "Хезболли" була значно глибшою, ніж у попередні роки, оскільки керівництво угруповання готувалося до боротьби "до останнього подиху".
