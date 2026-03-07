Хезболла активно готовилась к войне с Израилем в течение последних месяцев и перевооружалась – Reuters

$43.810.0950.900.07
ukenru
01:30 • 642 просмотра
Число пострадавших в Харькове возросло до 10 человек, под завалами дома 5 человек – ОВАPhoto
23:10 • 8446 просмотра
США могут снять санкции с российской нефти для стабилизации рынка – Бессент
6 марта, 15:35 • 33512 просмотра
ЕС рассматривает финансовую помощь для возобновления поставок нефти через "Дружбу"
6 марта, 15:23 • 41274 просмотра
россия весной готовит наступление на Донетчине - ЗеленскийVideo
6 марта, 13:05 • 35106 просмотра
Переговоры Украина-США-рф продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс - Уиткофф
6 марта, 12:50 • 58659 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране
6 марта, 12:20 • 26913 просмотра
Правительство занялось вопросом подорожания на рынке горючего - Свириденко назвала шаги
6 марта, 11:26 • 24697 просмотра
Politico: в ЕС "потопили" модель для ускоренного вступления Украины
6 марта, 10:48 • 23188 просмотра
Зеленский сообщил о втором этапе обмена - из российского плена возвращаются еще 300 украинских защитниковPhoto
6 марта, 09:57 • 20915 просмотра
Украинцам не стоит ехать в Венгрию - МИД выпустил рекомендации после задержания инкассаторских авто
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
1.1м/с
83%
759мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Меня просто ломали": SOWA откровенно рассказала о токсичном сотрудничестве в шоу-бизнесеPhoto6 марта, 18:52 • 9950 просмотра
Одному из инкассаторов Ощадбанка, которых вернули из Венгрии, понадобилась медпомощь6 марта, 19:12 • 9240 просмотра
В НБУ работают над возвращением "груза" из инкассаторских авто, которые задержала ВенгрияPhoto6 марта, 19:45 • 7880 просмотра
Под Полтавой упал вражеский беспилотник, повреждена кровля дома21:07 • 5618 просмотра
РФ атакует Киев гиперзвуковыми ракетами Циркон, вероятно, с кассетной боевой частью23:51 • 10541 просмотра
публикации
Как война вокруг Ирана угрожает продовольственной безопасности – в Дубае заканчиваются запасы продуктов6 марта, 14:46 • 26829 просмотра
Заказные уголовные производства вредят репутации украинских компаний на международной арене6 марта, 13:09 • 33809 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране6 марта, 12:50 • 58649 просмотра
Сайт StopOdrex с историями пациентов скандальной клиники Odrex возобновил работу6 марта, 11:16 • 36158 просмотра
Куда пойти в Киеве на выходных - анонсы мероприятий6 марта, 09:52 • 44267 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрей Пышный
Музыкант
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Иран
Израиль
Соединённые Штаты
Венгрия
Реклама
УНН Lite
"Меня просто ломали": SOWA откровенно рассказала о токсичном сотрудничестве в шоу-бизнесеPhoto6 марта, 18:52 • 9948 просмотра
Джамала поразила новым треком "Замовкни" - песня войдет в альбом "Рух мій"Video6 марта, 15:48 • 13132 просмотра
Бритни Спирс арестовали в Калифорнии по подозрению в вождении в нетрезвом виде6 марта, 02:40 • 31314 просмотра
Меган Фокс вернулась в Instagram после почти двухлетнего перерыва и сразу показала откровенные фотоPhoto5 марта, 18:11 • 27804 просмотра
MILA NITICH шокировала признанием - почему песню "Каюсь" ей запрещали петь в 18 летPhotoVideo5 марта, 15:38 • 29471 просмотра
Актуальное
Техника
Золото
Дипломатка
Социальная сеть
Отопление

Хезболла активно готовилась к войне с Израилем в течение последних месяцев и перевооружалась – Reuters

Киев • УНН

 • 414 просмотра

Ливанская группировка "Хезболла" активно перевооружалась ракетами и беспилотниками, готовясь к конфликту с Израилем. Организация сосредоточилась на высокоточных средствах поражения, чтобы противостоять технологическому превосходству израильской армии.

Хезболла активно готовилась к войне с Израилем в течение последних месяцев и перевооружалась – Reuters

Ливанская группировка "Хезболла" проводила масштабное перевооружение своего арсенала ракет и беспилотников, ожидая неминуемого начала нового прямого конфликта. Используя поддержку Ирана и собственные подпольные заводы, организация пыталась восстановить боеспособность после разрушительных столкновений 2024 года. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Источники в Ливане и Израиле подтверждают, что усилия по пополнению запасов продолжались непрерывно, хотя официально об этом не сообщалось. Группировка сосредоточилась на получении высокоточных средств поражения, чтобы противостоять технологическому превосходству израильской армии на поле боя.

Армия обороны Израиля заявила об ударе по иранскому "командному центру" в Ливане, сотни погибших - СМИ06.03.26, 21:54 • 4722 просмотра

Представители пресс-офиса "Хезболлы" отказываются комментировать детали военных операций, однако подчеркивают готовность продолжать боевые действия в условиях полномасштабной войны, охватившей Ближний Восток.

Эскалация конфликта и вовлечение Ливана в войну

Мы не будем комментировать наши военные операции, однако "Хезболла" решила бороться до последнего вздоха

– заявил руководитель пресс-офиса группировки Юссеф аль-Зейн.

Основанная Корпусом стражей исламской революции организация уже начала активную фазу атак, запустив серию ракет и дронов по израильским объектам. Эти действия окончательно втянули Ливан в региональный конфликт, превратив территорию страны в арену масштабных столкновений. Военные аналитики отмечают, что нынешняя подготовка "Хезболлы" была значительно глубже, чем в предыдущие годы, поскольку руководство группировки готовилось к борьбе "до последнего вздоха".

Нетаньяху и Кац приказали военным "продвинуться" и "захватить" новые высоты в Ливане на фоне заявлений из "Хезболлы" об "открытой войне"03.03.26, 19:05 • 5839 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Столкновения
Израиль
Reuters
Ливан
Иран