Хезболла активно готовилась к войне с Израилем в течение последних месяцев и перевооружалась – Reuters
Киев • УНН
Ливанская группировка "Хезболла" активно перевооружалась ракетами и беспилотниками, готовясь к конфликту с Израилем. Организация сосредоточилась на высокоточных средствах поражения, чтобы противостоять технологическому превосходству израильской армии.
Ливанская группировка "Хезболла" проводила масштабное перевооружение своего арсенала ракет и беспилотников, ожидая неминуемого начала нового прямого конфликта. Используя поддержку Ирана и собственные подпольные заводы, организация пыталась восстановить боеспособность после разрушительных столкновений 2024 года. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Источники в Ливане и Израиле подтверждают, что усилия по пополнению запасов продолжались непрерывно, хотя официально об этом не сообщалось. Группировка сосредоточилась на получении высокоточных средств поражения, чтобы противостоять технологическому превосходству израильской армии на поле боя.
Представители пресс-офиса "Хезболлы" отказываются комментировать детали военных операций, однако подчеркивают готовность продолжать боевые действия в условиях полномасштабной войны, охватившей Ближний Восток.
Эскалация конфликта и вовлечение Ливана в войну
Мы не будем комментировать наши военные операции, однако "Хезболла" решила бороться до последнего вздоха
Основанная Корпусом стражей исламской революции организация уже начала активную фазу атак, запустив серию ракет и дронов по израильским объектам. Эти действия окончательно втянули Ливан в региональный конфликт, превратив территорию страны в арену масштабных столкновений. Военные аналитики отмечают, что нынешняя подготовка "Хезболлы" была значительно глубже, чем в предыдущие годы, поскольку руководство группировки готовилось к борьбе "до последнего вздоха".
