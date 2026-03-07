Хезболла активно готовилась к войне с Израилем в течение последних месяцев и перевооружалась – Reuters

Ливанская группировка "Хезболла" проводила масштабное перевооружение своего арсенала ракет и беспилотников, ожидая неминуемого начала нового прямого конфликта. Используя поддержку Ирана и собственные подпольные заводы, организация пыталась восстановить боеспособность после разрушительных столкновений 2024 года. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Источники в Ливане и Израиле подтверждают, что усилия по пополнению запасов продолжались непрерывно, хотя официально об этом не сообщалось. Группировка сосредоточилась на получении высокоточных средств поражения, чтобы противостоять технологическому превосходству израильской армии на поле боя.

Армия обороны Израиля заявила об ударе по иранскому "командному центру" в Ливане, сотни погибших - СМИ

Представители пресс-офиса "Хезболлы" отказываются комментировать детали военных операций, однако подчеркивают готовность продолжать боевые действия в условиях полномасштабной войны, охватившей Ближний Восток.

Мы не будем комментировать наши военные операции, однако "Хезболла" решила бороться до последнего вздоха