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Харків пережив атаку рф 26 дронами: є пошкодження на підприємствах

Київ • УНН

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Харків зазнав нічної атаки 26 дронами «Герань-2», 15 з яких збито. Пошкоджено два підприємства, багатоквартирний будинок та інфраструктуру, постраждалих немає. За добу в області 7 людей отримали поранення внаслідок обстрілів.

Харків пережив атаку рф 26 дронами: є пошкодження на підприємствах

Харків зазнав атаки рф 26 дронами, 15 збито, водночас внаслідок нічного ворожого удару є пошкодження на територіях 2 підприємств, в області за добу 7 постраждалих від атак рф, повідомили у понеділок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов і в Харківській обласній прокуратурі, пише УНН.

Деталі

За даними слідства, 21 липня орієнтовно з 1:30 до 2:00, російська армія вдарила по Київському району міста Харкова, застосувавши безпілотники типу "Герань-2".

Як повідомив Синєгубов, "Харків ворог масовано атакував 26 БпЛА, з яких силами ППО було збито - 15".

"Атака спричинила пошкодження на територіях двох підприємств: виникла пожежа. У житловому кварталі вибито вікна в багатоквартирному будинку, пошкоджено авто. Люди поранень не дістали", - повідомили у прокуратурі.

Синєгубов вказав, що у Харкові пошкоджено "дах адмінбудівлі, багатоквартирний будинок, дорожнє покриття, трамвайні дроти".

Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали не лише Харків, але й 10 населених пунктів Харківської області, повідомив Синєгубов.

"Внаслідок обстрілів постраждали 7 людей: у місті Ізюм постраждала 67-річна жінка; у місті Куп'янськ постраждали 73-річна і 83-річна жінки, 58-річний і 73-річний чоловіки; у селі Старовірівка постраждали 25-річна жінка і 62- річний чоловік", - написав голова ОВА у Telegram.

З його слів, ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 38 некерованих авіаційних ракет; 4 КАБ; 14 БпЛА типу "Шахед"; 18 БпЛА типу "Герань-2"; 2 fpv-дрони; 1 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури: у Куп'янському районі пошкоджено 6 приватних будинків, 2 багатоквартирні будинки, адмінбудівлю, електромережі (Старовірівка), 2 приватні будинки, магазин (Куп'янськ), зерновоз (Шевченкове), автомобіль (Огурцівка); у Чугуївському районі пошкоджено базу відпочинку (Бугаївка), електромережі (Чугуїв); у Берестинському районі пошкоджено скління вікон залізничної станції (Берестовеньки).

Усі з 24 російських ракет, у тому числі "Кинджали", та 200 з 426 дронів збито або приглушено за ніч над Україною: деталі від ПС ЗСУ21.07.25, 09:44 • 4722 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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