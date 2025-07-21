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Харьков пережил атаку РФ 26 дронами: есть повреждения на предприятиях

Киев • УНН

 • 94 просмотра

Харьков подвергся ночной атаке 26 дронами «Герань-2», 15 из которых сбиты. Повреждены два предприятия, многоквартирный дом и инфраструктура, пострадавших нет. За сутки в области 7 человек получили ранения в результате обстрелов.

Харьков пережил атаку РФ 26 дронами: есть повреждения на предприятиях

Харьков подвергся атаке РФ 26 дронами, 15 сбито, при этом в результате ночного вражеского удара есть повреждения на территориях 2 предприятий, в области за сутки 7 пострадавших от атак РФ, сообщили в понедельник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и в Харьковской областной прокуратуре, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, 21 июля ориентировочно с 1:30 до 2:00, российская армия ударила по Киевскому району города Харькова, применив беспилотники типа "Герань-2".

Как сообщил Синегубов, "Харьков враг массированно атаковал 26 БпЛА, из которых силами ПВО было сбито - 15".

"Атака повлекла повреждения на территориях двух предприятий: возник пожар. В жилом квартале выбиты окна в многоквартирном доме, повреждены авто. Люди ранений не получили", - сообщили в прокуратуре.

Синегубов указал, что в Харькове повреждены "крыша админздания, многоквартирный дом, дорожное покрытие, трамвайные провода".

Начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись не только Харьков, но и 10 населенных пунктов Харьковской области, сообщил Синегубов.

"В результате обстрелов пострадали 7 человек: в городе Изюм пострадала 67-летняя женщина; в городе Купянск пострадали 73-летняя и 83-летняя женщины, 58-летний и 73-летний мужчины; в селе Староверовка пострадали 25-летняя женщина и 62-летний мужчина", - написал глава ОВА в Telegram.

По его словам, враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения: 38 неуправляемых авиационных ракет; 4 КАБ; 14 БпЛА типа "Шахед"; 18 БпЛА типа "Герань-2"; 2 fpv-дрона; 1 БпЛА (тип устанавливается).

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры: в Купянском районе повреждены 6 частных домов, 2 многоквартирных дома, админздание, электросети (Староверовка), 2 частных дома, магазин (Купянск), зерновоз (Шевченково), автомобиль (Огурцовка); в Чугуевском районе повреждена база отдыха (Бугаевка), электросети (Чугуев); в Берестинском районе повреждено остекление окон железнодорожной станции (Берестовеньки).

Все из 24 российских ракет, в том числе "Кинжалы", и 200 из 426 дронов сбиты или подавлены за ночь над Украиной: детали от ВС ВСУ21.07.25, 09:44 • 3188 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Олег Синегубов
Изюм
Шахед-136
Купянск
Харьков
Tesla
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