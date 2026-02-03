Харків накопичив майже 20 млрд грн боргів через різницю в тарифах на комунальні послуги - Терехов

Місто Харків має критичну заборгованість із різниці в тарифах на теплопостачання та водопостачання, яка фактично дорівнює річному бюджету громади, а блокування рахунків підприємств у прифронтових містах унеможливлює стабільне проходження опалювального сезону.

Про це заявив міський голова Харкова Ігор Терехов під час засідання Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, передає УНН.

Деталі

За його словами, лише по теплових мережах підтверджена різниця в тарифах у місті з червня 2021 року по 2025 рік становить понад 15,8 млрд гривень. Ще близько 3,9 млрд гривень припадає на сферу водопостачання та водовідведення.

Таким чином, загальна сума боргів сягає майже 20 млрд гривень, що дорівнює річному бюджету Харкова.

Міський голова наголосив, що проблема різниці в тарифах не вирішується вже кілька років, попри меморандум про її компенсацію, підписаний ще у 2021 році.

Він також зазначив, що через бойові дії місто змушене власним коштом ремонтувати пошкоджену інфраструктуру, встановлювати генерацію та блочно-модульні котельні.

За його словами, саме такі котельні дозволили забезпечити теплом близько 300 багатоповерхових будинків після руйнування теплоелектростанції внаслідок обстрілів.

Ігор Терехов підкреслив, що аналогічна ситуація спостерігається у всіх прифронтових містах та громадах.

Він наполягає, що різниця в тарифах має покриватися за рахунок державного бюджету, оскільки місцеві бюджети не здатні самостійно нести таке фінансове навантаження.

Також мер звернув увагу на додаткові витрати громад, пов’язані з підвищенням заробітних плат у бюджетній сфері, які не завжди супроводжуються відповідною державною підтримкою.

У підсумку він наголосив, що без системного врегулювання питання тарифної різниці та розблокування рахунків підприємств теплокомуненерго громади ризикують зіткнутися з серйозними проблемами під час наступних опалювальних сезонів.

Нагадаємо

Як раніше писав УНН загальна заборгованість за спожитий газ перевищує 100 млрд гривень, понад половина суми утворилася під час війни.