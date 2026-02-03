Харків накопичив майже 20 млрд грн боргів через різницю в тарифах на комунальні послуги - Терехов

$42.970.16
50.910.12
ukenru
11:49 • 11132 перегляди
"Кожен такий удар рф підтверджує - вони не сприймають дипломатію всерйоз": Зеленський заявив, що робота переговорної команди буде скорегована
Ексклюзив
11:48 • 17254 перегляди
Примусова мобілізація іноземців: в оборонному комітеті Верховної Ради прокоментували ймовірність залучення до війська громадян інших країн
11:19 • 12658 перегляди
Понад 98% від ВВП: держборг України перевищив 9 трлн грн - МінфінPhoto
3 лютого, 09:22 • 20941 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру FPV і станції РЕБ окупантів
Ексклюзив
3 лютого, 09:16 • 31969 перегляди
"Масований удар по Україні - це російська підготовка до переговорів": в оборонному комітеті ВР відреагували на нічну ворожу атаку
3 лютого, 08:20 • 30580 перегляди
Україна погодила багаторівневий план з Європою і США щодо реагування на порушення припинення вогню рф - FT
3 лютого, 07:02 • 28124 перегляди
росія атакувала ТЕЦ і ТЕС при -25°C, сотні тисяч сімей залишені без тепла в найсуворіші зимові морози - Шмигаль
3 лютого, 05:28 • 29242 перегляди
Нічна атака на Київ: троє постраждалих та значні руйнування у п’яти районах столиціPhotoVideo
2 лютого, 23:51 • 34508 перегляди
росія завдала масованого удару по Києву ракетами та дронами у лютий мороз
2 лютого, 20:49 • 44110 перегляди
Найближчим часом ви почуєте вже певні результати: Умєров про обмін полоненими
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−14°
0м/с
68%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Вінниччина зазнала масованої атаки рф: є влучання у критичну інфраструктуру і знеструмлення3 лютого, 06:15 • 18346 перегляди
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися3 лютого, 06:30 • 54184 перегляди
Провідна ТЕЦ Харкова зазнала важких пошкоджень, відновлення неможливе - депутат міськради3 лютого, 09:06 • 26955 перегляди
Тарас Цимбалюк зізнався, що реаліті "Холостяк" не виправдало його очікуваньPhoto11:58 • 10022 перегляди
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка14:17 • 7482 перегляди
Публікації
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"14:37 • 4934 перегляди
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка14:17 • 7738 перегляди
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися3 лютого, 06:30 • 54327 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo2 лютого, 18:38 • 64500 перегляди
Фінал Нацвідбору на "Євробачення2026": коли дивитися та як підтримати свого фаворита2 лютого, 17:09 • 49133 перегляди
Актуальнi люди
Марк Рютте
Володимир Зеленський
Олег Синєгубов
Андрій Сибіга
Дональд Трамп
Актуальні місця
Україна
Харків
Сполучені Штати Америки
Дніпро (місто)
Київська область
Реклама
УНН Lite
Лілія Ребрик показала, як її донька займається гімнастикоюPhoto14:20 • 3634 перегляди
Тарас Цимбалюк зізнався, що реаліті "Холостяк" не виправдало його очікуваньPhoto11:58 • 10125 перегляди
Переможниці "Холостяка-13" відмовили в реєстрації шлюбу: відома причинаPhoto2 лютого, 19:01 • 28524 перегляди
Трамп погрожує судом коміку Тревору Ноа через жарт про Епштейна на "Греммі"Video2 лютого, 16:54 • 29141 перегляди
The Cure здобув перші дві "Греммі" у своїй кар'єріVideo2 лютого, 16:01 • 28368 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Опалення
Техніка
Фільм
Financial Times

Харків накопичив майже 20 млрд грн боргів через різницю в тарифах на комунальні послуги - Терехов

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Місто Харків має майже 20 мільярдів гривень боргів за різницею в тарифах на тепло- та водопостачання. Це дорівнює річному бюджету міста, що створює загрозу для опалювального сезону.

Харків накопичив майже 20 млрд грн боргів через різницю в тарифах на комунальні послуги - Терехов

Місто Харків має критичну заборгованість із різниці в тарифах на теплопостачання та водопостачання, яка фактично дорівнює річному бюджету громади, а блокування рахунків підприємств у прифронтових містах унеможливлює стабільне проходження опалювального сезону.

Про це заявив міський голова Харкова Ігор Терехов під час засідання Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, передає УНН.

Деталі

За його словами, лише по теплових мережах підтверджена різниця в тарифах у місті з червня 2021 року по 2025 рік становить понад 15,8 млрд гривень. Ще близько 3,9 млрд гривень припадає на сферу водопостачання та водовідведення.

Таким чином, загальна сума боргів сягає майже 20 млрд гривень, що дорівнює річному бюджету Харкова.

Міський голова наголосив, що проблема різниці в тарифах не вирішується вже кілька років, попри меморандум про її компенсацію, підписаний ще у 2021 році.

Він також зазначив, що через бойові дії місто змушене власним коштом ремонтувати пошкоджену інфраструктуру, встановлювати генерацію та блочно-модульні котельні.

За його словами, саме такі котельні дозволили забезпечити теплом близько 300 багатоповерхових будинків після руйнування теплоелектростанції внаслідок обстрілів.

Ворожий безпілотник атакував багатоповерхівку у Харкові, є поранені03.02.26, 15:29 • 1512 переглядiв

Ігор Терехов підкреслив, що аналогічна ситуація спостерігається у всіх прифронтових містах та громадах.

Він наполягає, що різниця в тарифах має покриватися за рахунок державного бюджету, оскільки місцеві бюджети не здатні самостійно нести таке фінансове навантаження.

Також мер звернув увагу на додаткові витрати громад, пов’язані з підвищенням заробітних плат у бюджетній сфері, які не завжди супроводжуються відповідною державною підтримкою.

У підсумку він наголосив, що без системного врегулювання питання тарифної різниці та розблокування рахунків підприємств теплокомуненерго громади ризикують зіткнутися з серйозними проблемами під час наступних опалювальних сезонів.

Нагадаємо

Як раніше писав УНН загальна заборгованість за спожитий газ перевищує 100 млрд гривень, понад половина суми утворилася під час війни.

Андрій Тимощенков

СуспільствоЕкономіка
Державний бюджет
Енергетика
Опалення
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія