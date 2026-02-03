Харьков накопил почти 20 млрд грн долгов из-за разницы в тарифах на коммунальные услуги - Терехов

Город Харьков имеет критическую задолженность по разнице в тарифах на теплоснабжение и водоснабжение, которая фактически равна годовому бюджету громады, а блокирование счетов предприятий в прифронтовых городах делает невозможным стабильное прохождение отопительного сезона.

Об этом заявил городской голова Харькова Игорь Терехов во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, передает УНН.

Детали

По его словам, только по тепловым сетям подтвержденная разница в тарифах в городе с июня 2021 года по 2025 год составляет более 15,8 млрд гривен. Еще около 3,9 млрд гривен приходится на сферу водоснабжения и водоотведения.

Таким образом, общая сумма долгов достигает почти 20 млрд гривен, что равно годовому бюджету Харькова.

Городской голова подчеркнул, что проблема разницы в тарифах не решается уже несколько лет, несмотря на меморандум о ее компенсации, подписанный еще в 2021 году.

Он также отметил, что из-за боевых действий город вынужден за свой счет ремонтировать поврежденную инфраструктуру, устанавливать генерацию и блочно-модульные котельные.

По его словам, именно такие котельные позволили обеспечить теплом около 300 многоэтажных домов после разрушения теплоэлектростанции в результате обстрелов.

Игорь Терехов подчеркнул, что аналогичная ситуация наблюдается во всех прифронтовых городах и громадах.

Он настаивает, что разница в тарифах должна покрываться за счет государственного бюджета, поскольку местные бюджеты не способны самостоятельно нести такую финансовую нагрузку.

Также мэр обратил внимание на дополнительные расходы громад, связанные с повышением заработных плат в бюджетной сфере, которые не всегда сопровождаются соответствующей государственной поддержкой.

В итоге он подчеркнул, что без системного урегулирования вопроса тарифной разницы и разблокирования счетов предприятий теплокоммунэнерго громады рискуют столкнуться с серьезными проблемами во время следующих отопительных сезонов.

Напомним

Как ранее писал УНН, общая задолженность за потребленный газ превышает 100 млрд гривен, более половины суммы образовалась во время войны.