11:49 • 11232 просмотра
"Каждый такой удар рф подтверждает - они не воспринимают дипломатию всерьез": Зеленский заявил, что работа переговорной команды будет скорректирована
Эксклюзив
11:48 • 17449 просмотра
Принудительная мобилизация иностранцев: в оборонном комитете Верховной Рады прокомментировали вероятность привлечения в армию граждан других стран
11:19 • 12764 просмотра
Более 98% от ВВП: госдолг Украины превысил 9 трлн грн - МинфинPhoto
3 февраля, 09:22 • 21057 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра FPV и станции РЭБ оккупантов
Эксклюзив
3 февраля, 09:16 • 32074 просмотра
"Массированный удар по Украине - это российская подготовка к переговорам": в оборонном комитете ВР отреагировали на ночную вражескую атаку
3 февраля, 08:20 • 30640 просмотра
Украина согласовала многоуровневый план с Европой и США по реагированию на нарушение прекращения огня рф - FT
3 февраля, 07:02 • 28170 просмотра
россия атаковала ТЭЦ и ТЭС при -25°C, сотни тысяч семей остались без тепла в самые суровые зимние морозы - Шмыгаль
3 февраля, 05:28 • 29264 просмотра
Ночная атака на Киев: трое пострадавших и значительные разрушения в пяти районах столицыPhotoVideo
2 февраля, 23:51 • 34535 просмотра
Россия нанесла массированный удар по Киеву ракетами и дронами в лютый мороз
2 февраля, 20:49 • 44144 просмотра
В ближайшее время вы услышите уже определенные результаты: Умеров об обмене пленными
публикации
Эксклюзивы
Графики отключений электроэнергии
Харьков накопил почти 20 млрд грн долгов из-за разницы в тарифах на коммунальные услуги - Терехов

Киев • УНН

 • 124 просмотра

Город Харьков имеет почти 20 миллиардов гривен долгов по разнице в тарифах на тепло- и водоснабжение. Это равно годовому бюджету города, что создает угрозу для отопительного сезона.

Харьков накопил почти 20 млрд грн долгов из-за разницы в тарифах на коммунальные услуги - Терехов

Город Харьков имеет критическую задолженность по разнице в тарифах на теплоснабжение и водоснабжение, которая фактически равна годовому бюджету громады, а блокирование счетов предприятий в прифронтовых городах делает невозможным стабильное прохождение отопительного сезона.

Об этом заявил городской голова Харькова Игорь Терехов во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, передает УНН.

Детали

По его словам, только по тепловым сетям подтвержденная разница в тарифах в городе с июня 2021 года по 2025 год составляет более 15,8 млрд гривен. Еще около 3,9 млрд гривен приходится на сферу водоснабжения и водоотведения.

Таким образом, общая сумма долгов достигает почти 20 млрд гривен, что равно годовому бюджету Харькова.

Городской голова подчеркнул, что проблема разницы в тарифах не решается уже несколько лет, несмотря на меморандум о ее компенсации, подписанный еще в 2021 году.

Он также отметил, что из-за боевых действий город вынужден за свой счет ремонтировать поврежденную инфраструктуру, устанавливать генерацию и блочно-модульные котельные.

По его словам, именно такие котельные позволили обеспечить теплом около 300 многоэтажных домов после разрушения теплоэлектростанции в результате обстрелов.

Вражеский беспилотник атаковал многоэтажку в Харькове, есть раненые03.02.26, 15:29 • 1544 просмотра

Игорь Терехов подчеркнул, что аналогичная ситуация наблюдается во всех прифронтовых городах и громадах.

Он настаивает, что разница в тарифах должна покрываться за счет государственного бюджета, поскольку местные бюджеты не способны самостоятельно нести такую финансовую нагрузку.

Также мэр обратил внимание на дополнительные расходы громад, связанные с повышением заработных плат в бюджетной сфере, которые не всегда сопровождаются соответствующей государственной поддержкой.

В итоге он подчеркнул, что без системного урегулирования вопроса тарифной разницы и разблокирования счетов предприятий теплокоммунэнерго громады рискуют столкнуться с серьезными проблемами во время следующих отопительных сезонов.

Напомним

Как ранее писал УНН, общая задолженность за потребленный газ превышает 100 млрд гривен, более половины суммы образовалась во время войны.

Андрей Тимощенков

ОбществоЭкономика
Государственный бюджет
Энергетика
Отопление
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия