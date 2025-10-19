ХАМАС передав Ізраїлю тіла ще двох загиблих заручників - ЦАХАЛ

$41.640.00
Ексклюзив
08:44 • 98 перегляди
На Вінниччині чоловік підпалив себе та свого сина
18 жовтня, 21:14 • 18992 перегляди
путін готовий віддати Запорізьку та Херсонську області в обмін на повний контроль над Донецьком
18 жовтня, 20:45 • 36796 перегляди
В Ірландії заарештували підозрюваного у вбивстві 17-річного українця Вадима Давиденка
Ексклюзив
18 жовтня, 10:58 • 35106 перегляди
У Вінниці водій наїхав на поліцейського
Ексклюзив
18 жовтня, 08:50 • 39391 перегляди
На Тернопільщині бразилець зарізав свого співвітчизникаVideo
18 жовтня, 00:34 • 50393 перегляди
Зеленський і Трамп у Білому домі: говорили про Tomahawk, можливий мир з росією та енергетичну допомогу Україні
17 жовтня, 23:31 • 70183 перегляди
Трамп не планує передавати Україні ракети Tomahawk: зустріч лідерів була напруженою
17 жовтня, 19:15 • 47826 перегляди
Трамп заявив, що в межах тижня можна завершити війну
17 жовтня, 18:40 • 49536 перегляди
Зеленський заявив, що має з Трампом "глибокі порозуміння"
17 жовтня, 18:26 • 37109 перегляди
Зеленський запропонував Трампу обміняти дрони на американське озброєння
Аналог Shahed із штучним інтелектом: США та Україна створили безпілотник з дальністю польоту до 1600 км18 жовтня, 23:56 • 11555 перегляди
Фінансова і військова підтримка України з боку Заходу помітно скоротилася - ЗМІ19 жовтня, 00:21 • 13694 перегляди
росія розпочала виготовлення прототипу одномоторного винищувача Су-7519 жовтня, 02:24 • 9620 перегляди
Дженніфер Лопес розкрила ім'я актора, який найкраще цілується04:31 • 11379 перегляди
Посланець Трампа Віткофф тиснув на українську делегацію щодо передачі росії Донецької області - WP06:30 • 5244 перегляди
Український молодіжний сленг: словник сучасних слів та термінівPhoto08:35 • 942 перегляди
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несеPhoto
Ексклюзив
17 жовтня, 07:15 • 98694 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається16 жовтня, 12:39 • 121377 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 145100 перегляди
Victoria's Secret 2025: якими були найяскравіші моменти легендарного показу модPhoto16 жовтня, 07:27 • 109616 перегляди
Дональд Трамп
Джей Ді Венс
Володимир Зеленський
Олег Синєгубов
Стів Віткофф
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Ізраїль
Запорізька область
Дженніфер Лопес розкрила ім'я актора, який найкраще цілується04:31 • 11547 перегляди
Нова кнопка Facebook дозволяє ШІ переглядати фото, які ви ще не завантажили18 жовтня, 06:19 • 27534 перегляди
Роками перебувала в його близькому колі: ЗМІ розсекретили нову кохану Емінема17 жовтня, 20:07 • 43035 перегляди
Сем Фендер отримав премію Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 жовтня, 10:57 • 47997 перегляди
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фотоPhoto15 жовтня, 15:48 • 75659 перегляди
ХАМАС передав Ізраїлю тіла ще двох загиблих заручників - ЦАХАЛ

Київ • УНН

 • 210 перегляди

Армія оборони Ізраїлю та Міжвідомча служба оборони Ізраїлю повідомили, що ХАМАС передав два тіла загиблих заручників. Останки прямують до Національного інституту судової медицини для ідентифікації.

ХАМАС передав Ізраїлю тіла ще двох загиблих заручників - ЦАХАЛ

Армія оборони Ізраїлю та Міжвідомча служба оборони Ізраїлю повідомили, що терористичне угруповання ХАМАС передало ізраїльській стороні два тіла загиблих заручників. Про це пише УНН з посиланням на повідомлення ЦАХАЛ.

Деталі

Дві труни з останками загиблих заручників, які супроводжують сили Армії оборони Ізраїлю та Міжвідомчої служби оборони Ізраїлю, нещодавно перетнули кордон з Державою Ізраїль і прямують до Національного інституту судової медицини, де буде проведено процедуру ідентифікації. Представники Армії оборони Ізраїлю супроводжують родини

 - повідомили ізраїльські військові.

Армія оборони Ізраїлю також закликала громадськість діяти обережно та чекати на офіційну ідентифікацію, про яку спочатку повідомлять родини загиблих заручників.

Доповнення

Ізраїлю передали другу групу з 13 звільнених заручників ХАМАС, підтвердили у спільній заяві у понеділок Армія оборони Ізраїлю та Ізраїльське агентство безпеки. Таким чином, переданих Ізраїлю звільнених уже 20 - звільнено усіх, кого мав передати ХАМАС.

Операція "Повернення додому". 13 заручників, що повернулися, наразі супроводжуються військами Армії оборони Ізраїлю та Ізраїльським агентством безпеки під час їхнього повернення до Ізраїлю, де вони пройдуть початкове медичне обстеження

- вказали у ЦАХАЛ.

Павло Зінченко

