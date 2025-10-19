ХАМАС передав Ізраїлю тіла ще двох загиблих заручників - ЦАХАЛ
Київ • УНН
Армія оборони Ізраїлю та Міжвідомча служба оборони Ізраїлю повідомили, що ХАМАС передав два тіла загиблих заручників. Останки прямують до Національного інституту судової медицини для ідентифікації.
Деталі
Дві труни з останками загиблих заручників, які супроводжують сили Армії оборони Ізраїлю та Міжвідомчої служби оборони Ізраїлю, нещодавно перетнули кордон з Державою Ізраїль і прямують до Національного інституту судової медицини, де буде проведено процедуру ідентифікації. Представники Армії оборони Ізраїлю супроводжують родини
Армія оборони Ізраїлю також закликала громадськість діяти обережно та чекати на офіційну ідентифікацію, про яку спочатку повідомлять родини загиблих заручників.
Доповнення
Ізраїлю передали другу групу з 13 звільнених заручників ХАМАС, підтвердили у спільній заяві у понеділок Армія оборони Ізраїлю та Ізраїльське агентство безпеки. Таким чином, переданих Ізраїлю звільнених уже 20 - звільнено усіх, кого мав передати ХАМАС.
Операція "Повернення додому". 13 заручників, що повернулися, наразі супроводжуються військами Армії оборони Ізраїлю та Ізраїльським агентством безпеки під час їхнього повернення до Ізраїлю, де вони пройдуть початкове медичне обстеження