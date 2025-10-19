ХАМАС передал Израилю тела еще двух погибших заложников - ЦАХАЛ

$41.640.00
48.520.00
ukenru
Эксклюзив
08:44 • 104 просмотра
В Винницкой области мужчина поджег себя и своего сына
18 октября, 21:14 • 18998 просмотра
путин готов отдать Запорожскую и Херсонскую области в обмен на полный контроль над Донецком
18 октября, 20:45 • 36802 просмотра
В Ирландии арестовали подозреваемого в убийстве 17-летнего украинца Вадима Давыденко
Эксклюзив
18 октября, 10:58 • 35113 просмотра
В Виннице водитель наехал на полицейского
Эксклюзив
18 октября, 08:50 • 39397 просмотра
В Тернопольской области бразилец зарезал своего соотечественникаVideo
18 октября, 00:34 • 50395 просмотра
Зеленский и Трамп в Белом доме: говорили о Tomahawk, возможном мире с Россией и энергетической помощи Украине
17 октября, 23:31 • 70185 просмотра
Трамп не планирует передавать Украине ракеты Tomahawk: встреча лидеров была напряженной
17 октября, 19:15 • 47827 просмотра
Трамп заявил, что в течение недели можно завершить войну
17 октября, 18:40 • 49537 просмотра
Зеленский заявил, что у него с Трампом "глубокие взаимопонимания"
17 октября, 18:26 • 37109 просмотра
Зеленский предложил Трампу обменять дроны на американское вооружение
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
2м/с
81%
748мм
Популярные новости
Аналог Shahed с искусственным интеллектом: США и Украина создали беспилотник с дальностью полета до 1600 км18 октября, 23:56 • 11555 просмотра
Финансовая и военная поддержка Украины со стороны Запада заметно сократилась - СМИ19 октября, 00:21 • 13694 просмотра
Россия приступила к изготовлению прототипа одномоторного истребителя Су-7519 октября, 02:24 • 9620 просмотра
Дженнифер Лопес раскрыла имя актера, который лучше всех целуется04:31 • 11379 просмотра
Посланник Трампа Виткофф давил на украинскую делегацию по поводу передачи россии Донецкой области - WP06:30 • 5244 просмотра
публикации
Украинский молодежный сленг: словарь современных слов и терминовPhoto08:35 • 922 просмотра
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несетPhoto
Эксклюзив
17 октября, 07:15 • 98686 просмотра
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается16 октября, 12:39 • 121370 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
Эксклюзив
16 октября, 07:53 • 145090 просмотра
Victoria's Secret 2025: какими были самые яркие моменты легендарного показа модPhoto16 октября, 07:27 • 109608 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Джей Ди Вэнс
Владимир Зеленский
Олег Синегубов
Стив Уиткофф
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Израиль
Запорожская область
Реклама
УНН Lite
Дженнифер Лопес раскрыла имя актера, который лучше всех целуется04:31 • 11541 просмотра
Новая кнопка Facebook позволяет ИИ просматривать фотографии, которые вы еще не загрузили18 октября, 06:19 • 27531 просмотра
Годами находилась в его близком кругу: СМИ рассекретили новую возлюбленную Эминема17 октября, 20:07 • 43033 просмотра
Сэм Фендер получил премию Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 октября, 10:57 • 47995 просмотра
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фотоPhoto15 октября, 15:48 • 75657 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Шахед-136
Вашингтон Пост
Дипломатка
Facebook

ХАМАС передал Израилю тела еще двух погибших заложников - ЦАХАЛ

Киев • УНН

 • 208 просмотра

Армия обороны Израиля и Межведомственная служба обороны Израиля сообщили, что ХАМАС передал два тела погибших заложников. Останки направляются в Национальный институт судебной медицины для идентификации.

ХАМАС передал Израилю тела еще двух погибших заложников - ЦАХАЛ

Армия обороны Израиля и Межведомственная служба обороны Израиля сообщили, что террористическая группировка ХАМАС передала израильской стороне два тела погибших заложников. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение ЦАХАЛ.

Детали

Два гроба с останками погибших заложников, которые сопровождают силы Армии обороны Израиля и Межведомственной службы обороны Израиля, недавно пересекли границу с Государством Израиль и направляются в Национальный институт судебной медицины, где будет проведена процедура идентификации. Представители Армии обороны Израиля сопровождают семьи

 - сообщили израильские военные.

Армия обороны Израиля также призвала общественность действовать осторожно и ждать официальной идентификации, о которой сначала сообщат семьям погибших заложников.

Дополнение

Израилю передали вторую группу из 13 освобожденных заложников ХАМАС, подтвердили в совместном заявлении в понедельник Армия обороны Израиля и Израильское агентство безопасности. Таким образом, переданных Израилю освобожденных уже 20 - освобождены все, кого должен был передать ХАМАС.

Операция "Возвращение домой". 13 вернувшихся заложников сейчас сопровождаются войсками Армии обороны Израиля и Израильским агентством безопасности во время их возвращения в Израиль, где они пройдут начальное медицинское обследование

- указали в ЦАХАЛ.

Павел Зинченко

Новости Мира
Израиль
Армия обороны Израиля