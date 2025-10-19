ХАМАС передал Израилю тела еще двух погибших заложников - ЦАХАЛ

Армия обороны Израиля и Межведомственная служба обороны Израиля сообщили, что террористическая группировка ХАМАС передала израильской стороне два тела погибших заложников. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение ЦАХАЛ.

Два гроба с останками погибших заложников, которые сопровождают силы Армии обороны Израиля и Межведомственной службы обороны Израиля, недавно пересекли границу с Государством Израиль и направляются в Национальный институт судебной медицины, где будет проведена процедура идентификации. Представители Армии обороны Израиля сопровождают семьи

Армия обороны Израиля также призвала общественность действовать осторожно и ждать официальной идентификации, о которой сначала сообщат семьям погибших заложников.

Израилю передали вторую группу из 13 освобожденных заложников ХАМАС, подтвердили в совместном заявлении в понедельник Армия обороны Израиля и Израильское агентство безопасности. Таким образом, переданных Израилю освобожденных уже 20 - освобождены все, кого должен был передать ХАМАС.

Операция "Возвращение домой". 13 вернувшихся заложников сейчас сопровождаются войсками Армии обороны Израиля и Израильским агентством безопасности во время их возвращения в Израиль, где они пройдут начальное медицинское обследование