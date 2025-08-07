Хакери зламали федеральну судову систему США: під загрозою – свідки, ордери й секретні матеріали

Федеральна система документообігу судової влади США стала жертвою масштабного хакерського нападу. Зловмисникам вдалося отримати доступ до надсекретних даних, включно з інформацією про свідків, запечатані обвинувальні акти та ордери на арешт.

Масштаб інциденту досі встановлюють. Про це пише УНН, посилаючись на інформацію POLITICO.

Деталі

Федеральну систему електронного судочинства США зламали під час масштабної хакерської атаки, яка, ймовірно, скомпрометувала особисті дані свідків і співпрацівників правоохоронних органів у кількох штатах. Про це повідомили два обізнані джерела, які побажали залишитися анонімними через чутливість теми.

Хакери отримали доступ до ключових компонентів – CM/ECF (системи електронного управління справами) та PACER (платформи доступу до судових матеріалів для громадськості). Обидві системи вважаються "хребтом" американської судової влади.

Злам міг відкрити зловмисникам доступ до таких документів, як:

запечатані обвинувальні акти;

дані свідків, які співпрацюють із владою;

ордери на обшук і арешт;

внутрішні судові протоколи.

Підозрюється, що за атакою можуть стояти як державні структури ворожих країн, так і організовані злочинні угруповання. Точне джерело загрози наразі не встановлено.

Сигнал тривоги надійшов ще на початку липня, коли Адміністративне управління судів США вперше визначило характер інциденту. Але навіть зараз, понад місяць по тому, ситуація залишається непрозорою.

Міністерство юстиції, ФБР і окремі суди по всій країні продовжують оцінювати масштаби збитків. Інцидент уже обговорювався за зачиненими дверима на судовій конференції 8-го федерального округу в Канзас-Сіті, в якій брали участь високопосадовці, зокрема суддя Верховного суду Бретт Кавано та директор судової адміністрації Роберт Конрад. Водночас офіційні коментарі з боку уряду практично відсутні.

Окремі джерела стверджують, що в одному з округів було підроблено близько десяти судових документів, хоча підтвердження цих дій поки немає. Ймовірно, найвразливішими виявилися не найбільш захищені масиви – особи, які перебувають під особливою охороною, як вважається, зберігаються в окремих закритих системах Мін’юсту.

Я вперше бачу атаку такого масштабу - зізнається один із джерел, що понад 20 років працює у федеральній судовій системі.

Проблема системна: ще у червні голова ІТ-комітету федеральної судової влади Майкл Скаддер визнавав, що CM/ECF та PACER є застарілими, вразливими до кіберзагроз і потребують негайного оновлення. Він заявив, що модернізація судової інфраструктури – головний пріоритет, однак через складність її реалізація буде поетапною.

Це вже не перший випадок: у 2022 році Конгрес США також розслідував злом судових систем, який, за словами тодішнього голови комітету Джерролда Надлера, влаштували три іноземні хак-групи ще у 2020 році.

Питання, чи пов’язані ці атаки між собою, досі залишається відкритим.

