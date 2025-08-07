$41.610.07
ТЦК зобов'яжуть носити бодікамери з 1 вересня - Міноборони
Ексклюзив
08:14 • 6510 перегляди
Тристороння зустріч Зеленського, Трампа і путіна: політолог оцінив ймовірність проведення
06:56 • 11920 перегляди
Організував катування журналістки Рощиної: керівнику СІЗО у таганрозі заочно повідомлено про підозруVideo
6 серпня, 22:17 • 22228 перегляди
"Є дуже велика ймовірність, що так і буде": Трамп про зустріч із путіним та Зеленським
6 серпня, 17:38 • 44216 перегляди
Обговорили те, що було озвучено в москві: Зеленський поговорив із Трампом та європейськими лідерами
6 серпня, 17:25 • 49747 перегляди
Новий варіант коронавірусу Stratus виявлено на Полтавщині: що про нього відомо
Ексклюзив
6 серпня, 14:54 • 99708 перегляди
Контроль ризикової іноземної компанії над українськими Ми-8: чому рішення Державіаслужби порушує питання безпеки та довіри
Ексклюзив
6 серпня, 13:33 • 68425 перегляди
БАДи - це зло? Що думають лікарі про вітаміни і спроби зарегулювати цей ринок
6 серпня, 13:32 • 61554 перегляди
Україна намагається розблокувати транзит через Молдову: МЗС про ситуацію із депортованими українцями на грузинському КПП
Ексклюзив
6 серпня, 13:30 • 47858 перегляди
Закриття справи проти головного юриста НБУ Зими оскаржать в суді – Олена Сосєдка
Хакери зламали федеральну судову систему США: під загрозою – свідки, ордери й секретні матеріали

Київ • УНН

 • 478 перегляди

Федеральна система документообігу судової влади США зазнала масштабної хакерської атаки. Зловмисники отримали доступ до надсекретних даних, включаючи інформацію про свідків та ордери на арешт.

Хакери зламали федеральну судову систему США: під загрозою – свідки, ордери й секретні матеріали

Федеральна система документообігу судової влади США стала жертвою масштабного хакерського нападу. Зловмисникам вдалося отримати доступ до надсекретних даних, включно з інформацією про свідків, запечатані обвинувальні акти та ордери на арешт.

Масштаб інциденту досі встановлюють. Про це пише УНН, посилаючись на інформацію POLITICO.

Деталі

Федеральну систему електронного судочинства США зламали під час масштабної хакерської атаки, яка, ймовірно, скомпрометувала особисті дані свідків і співпрацівників правоохоронних органів у кількох штатах. Про це повідомили два обізнані джерела, які побажали залишитися анонімними через чутливість теми.

Хакери отримали доступ до ключових компонентів – CM/ECF (системи електронного управління справами) та PACER (платформи доступу до судових матеріалів для громадськості). Обидві системи вважаються "хребтом" американської судової влади.

Злам міг відкрити зловмисникам доступ до таких документів, як:

  • запечатані обвинувальні акти;
    • дані свідків, які співпрацюють із владою;
      • ордери на обшук і арешт;
        • внутрішні судові протоколи.

          Підозрюється, що за атакою можуть стояти як державні структури ворожих країн, так і організовані злочинні угруповання. Точне джерело загрози наразі не встановлено.

          Сигнал тривоги надійшов ще на початку липня, коли Адміністративне управління судів США вперше визначило характер інциденту. Але навіть зараз, понад місяць по тому, ситуація залишається непрозорою.

          Міністерство юстиції, ФБР і окремі суди по всій країні продовжують оцінювати масштаби збитків. Інцидент уже обговорювався за зачиненими дверима на судовій конференції 8-го федерального округу в Канзас-Сіті, в якій брали участь високопосадовці, зокрема суддя Верховного суду Бретт Кавано та директор судової адміністрації Роберт Конрад. Водночас офіційні коментарі з боку уряду практично відсутні.

          Окремі джерела стверджують, що в одному з округів було підроблено близько десяти судових документів, хоча підтвердження цих дій поки немає. Ймовірно, найвразливішими виявилися не найбільш захищені масиви – особи, які перебувають під особливою охороною, як вважається, зберігаються в окремих закритих системах Мін’юсту.

          Я вперше бачу атаку такого масштабу

          - зізнається один із джерел, що понад 20 років працює у федеральній судовій системі.

          Проблема системна: ще у червні голова ІТ-комітету федеральної судової влади Майкл Скаддер визнавав, що CM/ECF та PACER є застарілими, вразливими до кіберзагроз і потребують негайного оновлення. Він заявив, що модернізація судової інфраструктури – головний пріоритет, однак через складність її реалізація буде поетапною.

          Це вже не перший випадок: у 2022 році Конгрес США також розслідував злом судових систем, який, за словами тодішнього голови комітету Джерролда Надлера, влаштували три іноземні хак-групи ще у 2020 році.

          Питання, чи пов’язані ці атаки між собою, досі залишається відкритим.

          Білоруські хакери повністю знищили базу даних перельотів російського "Аерофлоту"28.07.25, 13:55 • 62108 переглядiв

          Лілія Подоляк

          Новини СвітуТехнології
          Міністерство юстиції США
          Федеральне бюро розслідувань
          Конгрес США
          Сполучені Штати Америки