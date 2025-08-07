Хакеры взломали федеральную судебную систему США: под угрозой – свидетели, ордера и секретные материалы

$41.610.07
48.290.19
ukenru
Эксклюзив
08:14 • 6264 просмотра
Трехсторонняя встреча Зеленского, Трампа и Путина: политолог оценил вероятность проведения
06:56 • 11791 просмотра
Организовал пытки журналистки Рощиной: руководителю СИЗО в таганроге заочно сообщено о подозренииVideo
6 августа, 22:17 • 22138 просмотра
"Есть очень большая вероятность, что так и будет": Трамп о встрече с путиным и Зеленским
6 августа, 17:38 • 44127 просмотра
Обсудили то, что было озвучено в москве: Зеленский поговорил с Трампом и европейскими лидерами
6 августа, 17:25 • 49669 просмотра
Новый вариант коронавируса Stratus обнаружен на Полтавщине: что о нем известно
Эксклюзив
6 августа, 14:54 • 99606 просмотра
Контроль рискованной иностранной компании над украинскими Ми-8: почему решение Госавиаслужбы поднимает вопросы безопасности и доверия
Эксклюзив
6 августа, 13:33 • 68402 просмотра
БАДы - это зло? Что думают врачи о витаминах и попытках зарегулировать этот рынок
6 августа, 13:32 • 61550 просмотра
Украина пытается разблокировать транзит через Молдову: МИД о ситуации с депортированными украинцами на грузинском КПП
Эксклюзив
6 августа, 13:30 • 47856 просмотра
Закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы обжалуют в суде – Елена Соседка
6 августа, 13:03 • 103244 просмотра
Новый механизм поставок оружия Украине PURL: что предусматривает инициатива
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+21°
3.9м/с
44%
755мм
Популярные новости
Украинцы стали чаще терять вещи во время путешествий по железной дороге: УЗ назвала самые интересные потерянные предметы6 августа, 23:42 • 15538 просмотра
Днепропетровская область под ударом беспилотников, взрывы в Днепре и Кривом Роге7 августа, 00:34 • 15538 просмотра
Дроны ночью атаковали российское Суровикино: повреждена железная дорогаVideo7 августа, 01:37 • 19736 просмотра
Германия сокращает выплаты украинским беженцам7 августа, 03:09 • 17948 просмотра
Зеленский сменил руководителей СБУ в двух областях: детали указовPhoto05:55 • 6702 просмотра
публикации
Трехсторонняя встреча Зеленского, Трампа и Путина: политолог оценил вероятность проведения
Эксклюзив
08:14 • 6238 просмотра
Контроль рискованной иностранной компании над украинскими Ми-8: почему решение Госавиаслужбы поднимает вопросы безопасности и доверия
Эксклюзив
6 августа, 14:54 • 99598 просмотра
Defence City запускают без авиации? Почему это ставит под угрозу стратегическое преимущество Украины6 августа, 14:07 • 77743 просмотра
Новый механизм поставок оружия Украине PURL: что предусматривает инициатива6 августа, 13:03 • 103238 просмотра
Программа лечения бесплодия: в Минздраве объяснили возрастное ограничение для женщин6 августа, 12:59 • 88064 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Тим Кук
Сергей Лысак
Джо Байден
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Индия
Белый дом
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм6 августа, 10:39 • 101993 просмотра
Звезда "Дома дракона" Мэтт Смит присоединяется к "Звездным войнам" - СМИ6 августа, 07:07 • 113499 просмотра
Рэпер Diddy обратился к Трампу за помилованием - СМИ6 августа, 05:58 • 106593 просмотра
Том Холланд показал первые кадры из нового фильма "Человек-паук: Новый день"Photo4 августа, 15:58 • 118955 просмотра
Хейли Бибер показала фото сына и призналась, что тяжело пережила неожиданную беременностьPhoto4 августа, 13:38 • 137098 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
Хранитель
Tesla Cybertruck
BFM TV
Шахед-136

Хакеры взломали федеральную судебную систему США: под угрозой – свидетели, ордера и секретные материалы

Киев • УНН

 • 444 просмотра

Федеральная система документооборота судебной власти США подверглась масштабной хакерской атаке. Злоумышленники получили доступ к сверхсекретным данным, включая информацию о свидетелях и ордерах на арест.

Хакеры взломали федеральную судебную систему США: под угрозой – свидетели, ордера и секретные материалы

Федеральная система документооборота судебной власти США стала жертвой масштабной хакерской атаки. Злоумышленникам удалось получить доступ к сверхсекретным данным, включая информацию о свидетелях, запечатанные обвинительные акты и ордера на арест.

Масштаб инцидента до сих пор устанавливается. Об этом пишет УНН, ссылаясь на информацию POLITICO.

Детали

Федеральная система электронного судопроизводства США была взломана во время масштабной хакерской атаки, которая, вероятно, скомпрометировала личные данные свидетелей и сотрудников правоохранительных органов в нескольких штатах. Об этом сообщили два осведомленных источника, пожелавших остаться анонимными из-за чувствительности темы.

Хакеры получили доступ к ключевым компонентам – CM/ECF (системы электронного управления делами) и PACER (платформы доступа к судебным материалам для общественности). Обе системы считаются «хребтом» американской судебной власти.

Взлом мог открыть злоумышленникам доступ к таким документам, как:

  • запечатанные обвинительные акты;
    • данные свидетелей, сотрудничающих с властями;
      • ордера на обыск и арест;
        • внутренние судебные протоколы.

          Подозревается, что за атакой могут стоять как государственные структуры враждебных стран, так и организованные преступные группировки. Точный источник угрозы пока не установлен.

          Сигнал тревоги поступил еще в начале июля, когда Административное управление судов США впервые определило характер инцидента. Но даже сейчас, спустя более месяца, ситуация остается непрозрачной.

          Министерство юстиции, ФБР и отдельные суды по всей стране продолжают оценивать масштабы ущерба. Инцидент уже обсуждался за закрытыми дверями на судебной конференции 8-го федерального округа в Канзас-Сити, в которой участвовали высокопоставленные лица, в том числе судья Верховного суда Бретт Кавано и директор судебной администрации Роберт Конрад. В то же время официальные комментарии со стороны правительства практически отсутствуют.

          Отдельные источники утверждают, что в одном из округов было подделано около десяти судебных документов, хотя подтверждения этих действий пока нет. Вероятно, наиболее уязвимыми оказались не самые защищенные массивы – лица, находящиеся под особой охраной, как считается, хранятся в отдельных закрытых системах Минюста.

          Я впервые вижу атаку такого масштаба

          - признается один из источников, более 20 лет работающий в федеральной судебной системе.

          Проблема системная: еще в июне глава ИТ-комитета федеральной судебной власти Майкл Скаддер признавал, что CM/ECF и PACER являются устаревшими, уязвимыми к киберугрозам и нуждаются в немедленном обновлении. Он заявил, что модернизация судебной инфраструктуры – главный приоритет, однако из-за сложности ее реализация будет поэтапной.

          Это уже не первый случай: в 2022 году Конгресс США также расследовал взлом судебных систем, который, по словам тогдашнего главы комитета Джерролда Надлера, устроили три иностранные хак-группы еще в 2020 году.

          Вопрос, связаны ли эти атаки между собой, до сих пор остается открытым.

          Белорусские хакеры полностью уничтожили базу данных перелетов российского "Аэрофлота"28.07.25, 13:55 • 62108 просмотров

          Лилия Подоляк

          Новости МираТехнологии
          Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки
          Федеральное бюро расследований
          Конгресс Соединенных Штатов Америки
          Соединённые Штаты