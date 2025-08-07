Хакеры взломали федеральную судебную систему США: под угрозой – свидетели, ордера и секретные материалы

Федеральная система документооборота судебной власти США стала жертвой масштабной хакерской атаки. Злоумышленникам удалось получить доступ к сверхсекретным данным, включая информацию о свидетелях, запечатанные обвинительные акты и ордера на арест.

Масштаб инцидента до сих пор устанавливается. Об этом пишет УНН, ссылаясь на информацию POLITICO.

Детали

Федеральная система электронного судопроизводства США была взломана во время масштабной хакерской атаки, которая, вероятно, скомпрометировала личные данные свидетелей и сотрудников правоохранительных органов в нескольких штатах. Об этом сообщили два осведомленных источника, пожелавших остаться анонимными из-за чувствительности темы.

Хакеры получили доступ к ключевым компонентам – CM/ECF (системы электронного управления делами) и PACER (платформы доступа к судебным материалам для общественности). Обе системы считаются «хребтом» американской судебной власти.

Взлом мог открыть злоумышленникам доступ к таким документам, как:

запечатанные обвинительные акты;

данные свидетелей, сотрудничающих с властями;

ордера на обыск и арест;

внутренние судебные протоколы.

Подозревается, что за атакой могут стоять как государственные структуры враждебных стран, так и организованные преступные группировки. Точный источник угрозы пока не установлен.

Сигнал тревоги поступил еще в начале июля, когда Административное управление судов США впервые определило характер инцидента. Но даже сейчас, спустя более месяца, ситуация остается непрозрачной.

Министерство юстиции, ФБР и отдельные суды по всей стране продолжают оценивать масштабы ущерба. Инцидент уже обсуждался за закрытыми дверями на судебной конференции 8-го федерального округа в Канзас-Сити, в которой участвовали высокопоставленные лица, в том числе судья Верховного суда Бретт Кавано и директор судебной администрации Роберт Конрад. В то же время официальные комментарии со стороны правительства практически отсутствуют.

Отдельные источники утверждают, что в одном из округов было подделано около десяти судебных документов, хотя подтверждения этих действий пока нет. Вероятно, наиболее уязвимыми оказались не самые защищенные массивы – лица, находящиеся под особой охраной, как считается, хранятся в отдельных закрытых системах Минюста.

Я впервые вижу атаку такого масштаба - признается один из источников, более 20 лет работающий в федеральной судебной системе.

Проблема системная: еще в июне глава ИТ-комитета федеральной судебной власти Майкл Скаддер признавал, что CM/ECF и PACER являются устаревшими, уязвимыми к киберугрозам и нуждаются в немедленном обновлении. Он заявил, что модернизация судебной инфраструктуры – главный приоритет, однако из-за сложности ее реализация будет поэтапной.

Это уже не первый случай: в 2022 году Конгресс США также расследовал взлом судебных систем, который, по словам тогдашнего главы комитета Джерролда Надлера, устроили три иностранные хак-группы еще в 2020 году.

Вопрос, связаны ли эти атаки между собой, до сих пор остается открытым.

