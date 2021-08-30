“Кернел” Веревського придумав схему, за якої партнери-аграрії не можуть звернутися до суду

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Чергову подібну справу проти “Кернел” наприкінці минулого тижня розглядав Касаційний господарський суд Верховного суду.

Суть її зводиться до того, що фермерське господарство “Альянс” намагається оскаржити в суді договір партнерства з “Кернел”. Адвокати вказують, що він недійсний, бо ФГ “Альянс” його щонайменше не підписували, а підпис їх сторони — підроблений.

Та довести тепер це вкрай важко. Як і у випадку з агрофірмою “Хоружівка”, про що вже писав УНН, договір партнерства ФГ “Альянс” та “Кернел” містить посилання на третейське застереження, а функцію третейського суду виконує громадська організація “Український правовий союз”, що зареєстрована у Полтаві, звідки родом засновник “Кернел” Андрій Веревський.

Саме активісти, а не суд з подачі “Кернел” розглядають як дійсність так і недійсність усіх договорів партнерства з ним. У Веревського це називають усталеною практикою, втім як зазначається у судових матеріаліах, обрана ним громадська організація жодного разу не проходила перевірку Мінюсту.

Варто додати, що це не єдина схема-пастка для фермерів. Інші договори партнерства (в рамках проекту Open Agribusiness by Kernel) передбачають автоматичний дефолт агрокомпаній в разі, якщо вони не виконають хоча б одну умову “Кернел”, визначену у складних договірних відносин.

Люди, які вже стали жертвами “Кернел” застерігають інших від подібної участі.

Так, вдова політика Валерія Давиденко Людмила розповіла, як пов’язані з “Кернел” Веревського особи застосовували цілий арсенал інструментів для привласнення їх компанії “Агродім” в Чернігівській області. Зокрема, створили компанію-клон “Агродому”, на яку розпочали переписувати земельний банк, щоб залишити підприємство-“пустишку”. Водночас елеватор Давиденко вони передали в іпотеку сторонній особі, а саме агропідприємство “Агродім” намагаються перереєструвати за іншою адресою. Родина Давиденко ініціювала низку судових позовів проти “Кернел” в українських судах, а також підготувала документи для міжнародних судів.