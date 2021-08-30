“Кернел” Веревського придумав схему, за якої партнери-аграрії не можуть звернутися до суду

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КИЇВ. 30 серпня. УНН. Як заключити договір партнерства і не дати можливість його оскаржити у суді — відповідь на це питання знають в компанії “Кернел” Андрія Веревського. Там пропонують контрагентам підписувати договори, які містять третейське застереження, тобто усі спори має розглядати Третейський суд, а у данному випадку це полтавська громадська організація, повідомляє УНН.

Деталі

Чергову подібну справу проти “Кернел” наприкінці минулого тижня розглядав Касаційний господарський суд Верховного суду. 

Суть її зводиться до того, що фермерське господарство “Альянс” намагається оскаржити в суді договір партнерства з “Кернел”. Адвокати вказують, що він недійсний, бо ФГ “Альянс” його щонайменше не підписували, а підпис їх сторони — підроблений.

Та довести тепер це вкрай важко. Як і у випадку з агрофірмою “Хоружівка”, про що вже писав УНН, договір партнерства ФГ “Альянс” та “Кернел” містить посилання на третейське застереження, а функцію третейського суду виконує громадська організація “Український правовий союз”, що зареєстрована у Полтаві, звідки родом засновник “Кернел” Андрій Веревський.

Саме активісти, а не суд з подачі “Кернел” розглядають як дійсність так і недійсність усіх договорів партнерства з ним. У Веревського це називають усталеною практикою, втім як зазначається у судових матеріаліах, обрана ним громадська організація жодного разу не проходила перевірку Мінюсту.

Варто додати, що це не єдина схема-пастка для фермерів. Інші договори партнерства (в рамках проекту Open Agribusiness by Kernel) передбачають автоматичний дефолт агрокомпаній в разі, якщо вони не виконають хоча б одну умову “Кернел”, визначену у складних договірних відносин.

Люди, які вже стали жертвами “Кернел” застерігають інших від подібної участі.

Так, вдова політика Валерія Давиденко Людмила розповіла, як пов’язані з “Кернел” Веревського особи застосовували цілий арсенал інструментів для привласнення їх компанії “Агродім” в Чернігівській області. Зокрема, створили компанію-клон “Агродому”, на яку розпочали переписувати земельний банк, щоб залишити підприємство-“пустишку”. Водночас елеватор Давиденко вони передали в іпотеку сторонній особі, а саме агропідприємство “Агродім” намагаються перереєструвати за іншою адресою. Родина Давиденко ініціювала низку судових позовів проти “Кернел” в українських судах, а також підготувала документи для міжнародних судів. 

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