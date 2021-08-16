Проти "Кернел" готові позови до міжнародних судів: вдова нардепа Давиденко зробила заяву

ukru
17 березня, 19:38 • 105827 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 139360 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 200197 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 165629 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 162343 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 182741 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 151495 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159610 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176272 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 221972 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
У Черкасах пролунали вибухи: що відомо на цей час

У Черкасах пролунали вибухи: що відомо на цей час

17 березня, 23:58 • 70511 перегляди
Військовий автомобіль у Харкові збив велосипедиста: розпочато розслідування

Військовий автомобіль у Харкові збив велосипедиста: розпочато розслідування

18 березня, 01:52 • 62039 перегляди
У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

04:23 • 55046 перегляди
Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

05:18 • 50769 перегляди
Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

05:25 • 85024 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 200217 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 172088 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 268279 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 264119 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 391844 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 70477 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 78154 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 75373 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 104514 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 114339 перегляди
Актуальне
Проти "Кернел" готові позови до міжнародних судів: вдова нардепа Давиденко зробила заяву

Проти "Кернел" готові позови до міжнародних судів: вдова нардепа Давиденко зробила заяву

Київ • УНН

 • 26441 перегляди

КИЇВ. 16 серпня. УНН. Конфлікт між “Кернел” Андрія Веревського та родиною покійного нардепа Валерія Давиденко вийшов на новий рівень — проти агрохолдингу подають позови до міжнародних судів. Про це заявила вдова Людимла Давиденко у Facebook, передає УНН.

Деталі

Вона зазначила, що їх справа набула значного суспільного та професійного резонансу — її обговорюють аграрії, юристи, чиновники, політики, селяни.

“Вона стала своєрідним символом перевірки дієвості земельної реформи, яка має захищати агропідприємства та допомагати у розвитку, незалежно від їхнього розміру а також готовності держави (Президента, РНБО, Міністерства АПК) до „відключення можливостей“ агробаронам з недружнього поглинання малого та середнього фермерства”, — наголосила Давиденко.

Зараз, за її словами, конфлікт вивчають суди і вже є юридичні перемоги на користь родини Давиденко, яка повертає своє агропідприємство “Агродім” з -під контролю “Кернел”.

“Минуло декілька місяців від подання перших судових позовів про повернення „Агродому“. І за цей час я побачила цілий калейдоскоп засобів та дій з боку осіб та компаній, яких пов’язують з агрохолдингом „Кернел“ та його власником Андрієм Веревським, спрямованих на те, щоб затягнути процес законного вирішення справи”, — зауважила Давиденко.

Вона розповіла, що люди Веревського застосували цілий арсенал інструментів для привласнення їх компанії “Агродім”. Зокрема, створили компанію-клон “Агродому”, на яку розпочали переписувати земельний банк, щоб залишити підприємство-“пустишку”. Водночас елеватор Давиденко вони передали в іпотеку сторонній особі, а саме агропідприємство “Агродім” намагаються перереєструвати за іншою адресою.

“Подаються апеляції в суд, які виглядають дуже дивними, адже наші опоненти протестують проти розумних дій для запобігання знищенню підприємства та доведенню його до банкрутства! Ще відбувались реєстраційні дії з земельними паями, незважаючи на пряму заборону суду”, — додала Давиденко.

Нещодавно, за її словами, мали відбутися засідання суду по апеляціях, але його проігнорували представники опонентів — Ірини Хомайко та КУА “Прогресивні інвестиційні стратегії”. Водночас вони письмово клопотали про відвід суддів.

“За оцінкою моїх юристів, така поведінка відповідачів свідчить про намагання затягнути розгляд справи і не повертати підприємство власниці”, — підкреслила вдова політика.

Все це, на її переконання, робиться для того, щоб відібрати урожай “Агродому” на користь “Кернел”.

“Не варто забувати, що йде збір цьогорічного врожаю, і в „Агродому“ він завжди був добрим. Отже, схоже, що затягування справи дозволить зібрати врожай та отримати за нього гроші. До речі, за оцінкою експертів, доходи „Агродому“ від врожаю 2020 року складають близько 25-32 млн доларів. Він був посіяний реальним власником „Агродому“, а зібраний вже під керівництвом менеджменту, який пов’язують із „Кернел“...”, — пояснила вона.

Давиденко наголошує, що справа “Агродому” — це відновлення справедливості та захист родинного бізнесу, який було створено багато років тому і який має велике значення для Чернігівщини. Вона називає цю справу “дуже показовою вже для всієї України”. Разом з тим, вона вказує на “дивні” дії опонентів, які розповсюджують надумані “гіпотези” і намагаються втягнути в сторонні “розборки” судові процеси по “Агродому”.

“Зрозуміло, що провокативними інформаційними вкиданнями користуються в інтересах наших опонентів. Але нашим недоброзичливцям варто звернути увагу на наведення ладу у власному господарстві... По всій Україні структури „Кернела“ примудрилися зіпсувати стосунки з багатьма фермерами та громадами, про що неодноразово писали національні та регіональні медіа! Там і захоплення земель, і отруєння людей, і фіктивні договори оренди землі (нещодавно дідусь з Хмельниччини „воскрес“, аби підписати договір оренди землі з „Кернел“), бійки охорони „Кернела“ із фермерами тощо... Цьому потрібно покласти край! Справедливість та закон мають бути для всіх, а не для обраних та агробаронів”, — наголосила Давиденко.

За її інформацією, юристи родини вже підготували нові позови, які стосуються негативних наслідків для підприємства від управління особами, яких пов’язують із “Кернел”, збитків, які було спричинено переписуванням договорів оренди земельних ділянок та інші обгрунтовані юридичні претензії, що стосуються корпоративних прав власності. Окрім того, родина Давиденко підготувала й позови до міжнародних судів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами