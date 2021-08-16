Проти "Кернел" готові позови до міжнародних судів: вдова нардепа Давиденко зробила заяву

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Вона зазначила, що їх справа набула значного суспільного та професійного резонансу — її обговорюють аграрії, юристи, чиновники, політики, селяни.

“Вона стала своєрідним символом перевірки дієвості земельної реформи, яка має захищати агропідприємства та допомагати у розвитку, незалежно від їхнього розміру а також готовності держави (Президента, РНБО, Міністерства АПК) до „відключення можливостей“ агробаронам з недружнього поглинання малого та середнього фермерства”, — наголосила Давиденко.

Зараз, за її словами, конфлікт вивчають суди і вже є юридичні перемоги на користь родини Давиденко, яка повертає своє агропідприємство “Агродім” з -під контролю “Кернел”.

“Минуло декілька місяців від подання перших судових позовів про повернення „Агродому“. І за цей час я побачила цілий калейдоскоп засобів та дій з боку осіб та компаній, яких пов’язують з агрохолдингом „Кернел“ та його власником Андрієм Веревським, спрямованих на те, щоб затягнути процес законного вирішення справи”, — зауважила Давиденко.

Вона розповіла, що люди Веревського застосували цілий арсенал інструментів для привласнення їх компанії “Агродім”. Зокрема, створили компанію-клон “Агродому”, на яку розпочали переписувати земельний банк, щоб залишити підприємство-“пустишку”. Водночас елеватор Давиденко вони передали в іпотеку сторонній особі, а саме агропідприємство “Агродім” намагаються перереєструвати за іншою адресою.

“Подаються апеляції в суд, які виглядають дуже дивними, адже наші опоненти протестують проти розумних дій для запобігання знищенню підприємства та доведенню його до банкрутства! Ще відбувались реєстраційні дії з земельними паями, незважаючи на пряму заборону суду”, — додала Давиденко.

Нещодавно, за її словами, мали відбутися засідання суду по апеляціях, але його проігнорували представники опонентів — Ірини Хомайко та КУА “Прогресивні інвестиційні стратегії”. Водночас вони письмово клопотали про відвід суддів.

“За оцінкою моїх юристів, така поведінка відповідачів свідчить про намагання затягнути розгляд справи і не повертати підприємство власниці”, — підкреслила вдова політика.

Все це, на її переконання, робиться для того, щоб відібрати урожай “Агродому” на користь “Кернел”.

“Не варто забувати, що йде збір цьогорічного врожаю, і в „Агродому“ він завжди був добрим. Отже, схоже, що затягування справи дозволить зібрати врожай та отримати за нього гроші. До речі, за оцінкою експертів, доходи „Агродому“ від врожаю 2020 року складають близько 25-32 млн доларів. Він був посіяний реальним власником „Агродому“, а зібраний вже під керівництвом менеджменту, який пов’язують із „Кернел“...”, — пояснила вона.

Давиденко наголошує, що справа “Агродому” — це відновлення справедливості та захист родинного бізнесу, який було створено багато років тому і який має велике значення для Чернігівщини. Вона називає цю справу “дуже показовою вже для всієї України”. Разом з тим, вона вказує на “дивні” дії опонентів, які розповсюджують надумані “гіпотези” і намагаються втягнути в сторонні “розборки” судові процеси по “Агродому”.

“Зрозуміло, що провокативними інформаційними вкиданнями користуються в інтересах наших опонентів. Але нашим недоброзичливцям варто звернути увагу на наведення ладу у власному господарстві... По всій Україні структури „Кернела“ примудрилися зіпсувати стосунки з багатьма фермерами та громадами, про що неодноразово писали національні та регіональні медіа! Там і захоплення земель, і отруєння людей, і фіктивні договори оренди землі (нещодавно дідусь з Хмельниччини „воскрес“, аби підписати договір оренди землі з „Кернел“), бійки охорони „Кернела“ із фермерами тощо... Цьому потрібно покласти край! Справедливість та закон мають бути для всіх, а не для обраних та агробаронів”, — наголосила Давиденко.

За її інформацією, юристи родини вже підготували нові позови, які стосуються негативних наслідків для підприємства від управління особами, яких пов’язують із “Кернел”, збитків, які було спричинено переписуванням договорів оренди земельних ділянок та інші обгрунтовані юридичні претензії, що стосуються корпоративних прав власності. Окрім того, родина Давиденко підготувала й позови до міжнародних судів.