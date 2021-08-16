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Против "Кернел" готовы иски в международные суды: вдова нардепа Давыденко сделала заявление

Против "Кернел" готовы иски в международные суды: вдова нардепа Давыденко сделала заявление

Киев  •  УНН

 • 26435 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. Конфликт между “Кернел” Андрея Веревского и семьей покойного нардепа Валерия Давыденко вышел на новый уровень — против агрохолдинга подают иски в международные суды. Об этом заявила вдова Людимла Давыденко в Facebook, передает УНН.

Детали

Она отметила, что их дело приобрело значительный общественный и профессиональный резонанс — его обсуждают аграрии, юристы, чиновники, политики, селяне.

“Оно стала своеобразным символом проверки действенности земельной реформы, которая должна защищать агропредприятия и помогать в развитии, независимо от их размера а также готовности государства (Президента, СНБО, Министерства АПК) к „отключению возможностей“ агробаронов от недружественного поглощения малого и среднего фермерства”, — отметила Давыденко.

Сейчас, по ее словам, конфликт изучают суды и уже есть юридические победы в пользу семьи Давыденко, которая возвращает свое агропредприятие “Агродом” из-под контроля “Кернел”.

“Прошло несколько месяцев с подачи первых судебных исков о возвращении „Агродома“. И за это время я увидела целый калейдоскоп средств и действий со стороны лиц и компаний, которых связывают с агрохолдингом „Кернел“ и его владельцем Андреем Веревским, направленных на то, чтобы затянуть процесс законного решения дела”, — отметила Давыденко.

Она рассказала, что люди Веревского применили целый арсенал инструментов для присвоения их компании “Агродом”. В частности, создали компанию-клон “Агродом.”, на которую начали переписывать земельный банк, чтобы оставить предприятие-“пустышку”. В то же время элеватор Давыденко они передали в ипотеку постороннему лицу, а именно агропредприятие “Агродом” пытаются перерегистрировать по другому адресу.

“Подаются апелляции в суд, которые выглядят очень странными, ведь наши оппоненты протестуют против разумных действий для предотвращения уничтожения предприятия и доведению его до банкротства! Еще происходили регистрационные действия с земельными паями, несмотря на прямой запрет суда”, — добавила Давыденко.

Недавно, по ее словам, должно было состояться заседание суда по апелляциям, но его проигнорировали представители оппонентов — Ирины Хомайко и КУА “Прогрессивные инвестиционные стратегии”. В то же время они письменно ходатайствовали об отводе судей.

“По оценке моих юристов, такое поведение ответчиков свидетельствует о попытке затянуть рассмотрение дела и не возвращать предприятие владелице”, — подчеркнула вдова политика.

Все это, по ее мнению, делается для того, чтобы отобрать урожай “АГРОДОМ” в пользу “Кернел”.

“Не стоит забывать, что идет сбор урожая, и в „Агродома“ он всегда был добрым. Итак, похоже, что затягивание дела позволит собрать урожай и получить за него деньги. Кстати, по оценке экспертов, доходы „Агродома“ от урожая 2020 года составляют около 25-32 млн долларов. Он был посеян реальным владельцем „Агродома“, а собранный уже под руководством менеджмента, который связывают с „Кернел“...”, — пояснила она.

Давыденко отмечает, что дело “Агродома” — это восстановление справедливости и защиту семейного бизнеса, который был создан много лет назад и имеет большое значение для Черниговской области. Она называет это дело “очень показательным уже для всей Украины”. Вместе с тем, она указывает на “странные” действия оппонентов, которые распространяют надуманные “гипотезы” и пытаются втянуть в сторонние “разборки” судебные процессы по “Агродому”.

“Понятно, что провокационными информационными вброс пользуются в интересах наших оппонентов. Но нашим недоброжелателям стоит обратить внимание на наведение порядка в собственном хозяйстве... По всей Украине структуры „Кернел“ умудрились испортить отношения со многими фермерами и общинами, о чем неоднократно писали национальные и региональные медиа! Там и захват земель, и отравление людей, и фиктивные договоры аренды земли (недавно дедушка из Хмельницкой области „воскрес“, чтобы подписать договор аренды земли с „Кернел“), драки охраны „Кернел“ с фермерами и тому подобное... Этому нужно положить конец! Справедливость и закон должны быть для всех, а не для избранных и агробаронов”, — отметила Давыденко.

По ее информации, юристы семьи уже подготовили новые иски, касающиеся негативных последствий для предприятия от управления лицами, которых связывают с “Кернел”, убытков, которые были нанесены переписыванием договоров аренды земельных участков и другие обоснованные юридические претензии, касающиеся корпоративных прав собственности. Кроме того, семья Давыденко подготовила и иски в международные суды.

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