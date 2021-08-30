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"Кернел" Веревского придумал схему, по которой партнеры-аграрии не могут обратиться в суд

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 августа. УНН. Как заключить договор партнерства и не дать возможность его обжаловать в суде - ответ на этот вопрос знают в компании "Кернел" Андрея Веревского. Там предлагают контрагентам подписывать договоры, содержащие третейское предостережение, то есть все споры должен рассматривать Третейский суд, а в данном случае это полтавская общественная организация, сообщает УНН.

Детали

Очередное подобное дело против "Кернел" в конце прошлой недели рассматривал Кассационный суд Верховного суда.

Суть его сводится к тому, что фермерское хозяйство "Альянс" пытается оспорить в суде договор партнерства с "Кернел". Адвокаты указывают, что он недействителен, потому что ФХ "Альянс" его, как минимум, не подписывали, а подпись их стороны - поддельная.

И доказать теперь это крайне трудно. Как и в случае с агрофирмой "Хоружевка", о чем уже писал УНН, договор партнерства ФХ "Альянс" и "Кернел" содержит ссылки на третейское предостережение, а функцию третейского суда выполняет общественная организация "Украинский правовой союз", которая зарегистрирована в Полтаве, откуда родом основатель "Кернел" Андрей Веревский.

Именно активисты, а не суд с подачи "Кернел" рассматривают как действительность так и недействительность всех договоров партнерства с ним. У Веревского это называют сложившейся практикой, впрочем как отмечается в судебных материалиах, выбранная им общественная организация ни разу не проходила проверку Минюста.

Стоит добавить, что это не единственная схема-ловушка для фермеров. Другие договоры партнерства (в рамках проекта Open Agribusiness by Kernel) предусматривают автоматический дефолт агропредприятий в случае, если они не выполнят хотя бы одно условие "Кернел", определенное в сложных договорных отношениях.

Люди, которые уже стали жертвами "Кернел", предостерегают других от подобной участи.

Так, вдова политика Валерия Давыденко Людмила рассказала, как связанные с "Кернел" Веревского лица применяли целый арсенал инструментов для присвоения их компании "Агродом" в Черниговской области. В частности, создали компанию-клон "Агродом", на которую начали переписывать земельный банк, чтобы оставить предприятие-"пустышку". В то же время элеватор Давыденко они передали в ипотеку постороннему лицу, а само агропредприятие "Агродом" пытаются перерегистрировать по другому адресу. Семья Давыденко инициировала ряд судебных исков против "Кернел" в украинских судах, а также подготовила документы для международных судов.

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