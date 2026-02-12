Керівникам семи держветлікарень оголосили підозри у справі про штучні черги - Генпрокурор
Київ • УНН
Семи керівникам державних ветеринарних лікарень повідомлено про підозри. Це пов'язано зі схемою заробітку на власниках тварин, які планували виїзд за кордон.
Cімом керівникам державних ветлікарень повідомлено про підозри. Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко, передає УНН.
Сьогодні сімом керівникам державних ветлікарень повідомлено про підозри. Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів
За його словами, досудове розслідування триває, встановлюємо всіх причетних.
Нагадаємо
Як повідомив Генпрокурор Кравченко, що у державних ветеринарних закладах Києва викрили схему заробітку на власниках тварин, які планували виїзд з домашнім улюбленцем за кордон, зі штучним затягуванням процедур і прискоренням за "винагороду" - від 7000 до 12 000 грн, затримано завідувачів двох ветеринарних клінік.