Ексклюзив
16:21 • 1994 перегляди
Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки
Ексклюзив
16:03 • 4456 перегляди
У їдальні ВР почалися перевірки після підозр про отруєння нардепів
14:09 • 10501 перегляди
Зеленський нагородив скелетоніста Гераскевича орденом Свободи за громадянську мужність
13:47 • 14561 перегляди
Умєров заявив, що українські компанії отримали дозволи на експорт зброї
Ексклюзив
11:56 • 16435 перегляди
Мирні переговори між Україною та росією - коли очікувати на припинення вогню
Ексклюзив
11:18 • 19537 перегляди
Клініка Odrex у центрі нового скандалу: правоохоронці розслідують самовільне захоплення землі
12 лютого, 09:49 • 21568 перегляди
Генштаб підтвердив ураження арсеналу ГРАУ ракетами "Фламінго" і підприємства ОПК рф
12 лютого, 09:16 • 27883 перегляди
Українець Гераскевич назвав "ціною гідності" дискваліфікацію МОК на Олімпіаді-2026Photo
12 лютого, 08:30 • 73829 перегляди
Олімпіада-2026: МОК офіційно повідомив про дискваліфікацію Гераскевича
Ексклюзив
11 лютого, 19:42 • 49011 перегляди
Списання тисяч гривень чайових: у Glovo заявили про технічний збій, гроші обіцяють повернути
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Керівникам семи держветлікарень оголосили підозри у справі про штучні черги - Генпрокурор

Київ • УНН

 • 90 перегляди

Семи керівникам державних ветеринарних лікарень повідомлено про підозри. Це пов'язано зі схемою заробітку на власниках тварин, які планували виїзд за кордон.

Керівникам семи держветлікарень оголосили підозри у справі про штучні черги - Генпрокурор

Cімом керівникам державних ветлікарень повідомлено про підозри. Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко, передає УНН.

Сьогодні сімом керівникам державних ветлікарень повідомлено про підозри. Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів 

- повідомив Кравченко.

За його словами, досудове розслідування триває, встановлюємо всіх причетних.

Нагадаємо

Як повідомив Генпрокурор Кравченко, що у державних ветеринарних закладах Києва викрили схему заробітку на власниках тварин, які планували виїзд з домашнім улюбленцем за кордон, зі штучним затягуванням процедур і прискоренням за "винагороду" - від 7000 до 12 000 грн, затримано завідувачів двох ветеринарних клінік.

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
Тварини
Руслан Кравченко
Україна
Київ