Руководителям семи госветлечебниц объявили подозрения по делу об искусственных очередях - Генпрокурор
Киев • УНН
Семи руководителям государственных ветеринарных лечебниц сообщено о подозрениях. Это связано со схемой заработка на владельцах животных, которые планировали выезд за границу.
Семи руководителям государственных ветеринарных клиник сообщено о подозрениях. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, передает УНН.
Сегодня семи руководителям государственных ветеринарных клиник сообщено о подозрениях. Сейчас решается вопрос об избрании им мер пресечения
По его словам, досудебное расследование продолжается, устанавливаем всех причастных.
Напомним
Как сообщил Генпрокурор Кравченко, в государственных ветеринарных учреждениях Киева разоблачили схему заработка на владельцах животных, которые планировали выезд с домашним любимцем за границу, с искусственным затягиванием процедур и ускорением за "вознаграждение" - от 7000 до 12 000 грн, задержаны заведующие двух ветеринарных клиник.