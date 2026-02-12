$43.030.06
Эксклюзив
16:21 • 2608 просмотра
Кто такой зоопсихолог и когда животному действительно нужен специалист по поведению
Эксклюзив
16:03 • 5540 просмотра
В столовой ВР начались проверки после подозрений об отравлении нардепов
14:09 • 10902 просмотра
13:47 • 14958 просмотра
Умеров заявил, что украинские компании получили разрешения на экспорт оружия
13:47 • 14958 просмотра
Умеров заявил, что украинские компании получили разрешения на экспорт оружия
Эксклюзив
11:56 • 16737 просмотра
Мирные переговоры между Украиной и россией - когда ожидать прекращения огня
Эксклюзив
12 февраля, 11:18 • 19704 просмотра
12 февраля, 09:49 • 21700 просмотра
Генштаб подтвердил поражение арсенала ГРАУ ракетами "Фламинго" и предприятия ОПК рф
12 февраля, 09:49 • 21700 просмотра
12 февраля, 09:16 • 27921 просмотра
Украинец Гераскевич назвал "ценой достоинства" дисквалификацию МОК на Олимпиаде-2026
12 февраля, 09:16 • 27921 просмотра
12 февраля, 08:30 • 73857 просмотра
Олимпиада-2026: МОК официально сообщил о дисквалификации Гераскевича
12 февраля, 08:30 • 73857 просмотра
Олимпиада-2026: МОК официально сообщил о дисквалификации Гераскевича
Эксклюзив
11 февраля, 19:42 • 49056 просмотра
Списание тысяч гривен чаевых: в Glovo заявили о техническом сбое, деньги обещают вернуть
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Руководителям семи госветлечебниц объявили подозрения по делу об искусственных очередях - Генпрокурор

Киев • УНН

 • 368 просмотра

Семи руководителям государственных ветеринарных лечебниц сообщено о подозрениях. Это связано со схемой заработка на владельцах животных, которые планировали выезд за границу.

Руководителям семи госветлечебниц объявили подозрения по делу об искусственных очередях - Генпрокурор

Семи руководителям государственных ветеринарных клиник сообщено о подозрениях. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, передает УНН.

Сегодня семи руководителям государственных ветеринарных клиник сообщено о подозрениях. Сейчас решается вопрос об избрании им мер пресечения 

- сообщил Кравченко.

По его словам, досудебное расследование продолжается, устанавливаем всех причастных.

Напомним

Как сообщил Генпрокурор Кравченко, в государственных ветеринарных учреждениях Киева разоблачили схему заработка на владельцах животных, которые планировали выезд с домашним любимцем за границу, с искусственным затягиванием процедур и ускорением за "вознаграждение" - от 7000 до 12 000 грн, задержаны заведующие двух ветеринарных клиник.

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Животные
Руслан Кравченко
Украина
Киев