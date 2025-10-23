Кейт Бланшетт отримає премію «Icon Award» на фестивалі Camerimage: деталі

Дворазова володарка "Оскара" Кейт Бланшетт отримає цьогорічну нагороду "Icon Award", яка відзначить її видатний внесок у світовий кінематограф на фестивалі Camerimage у Торуні, Польща. Акторка отримає відзнаку на закритті фестивалю, який триватиме з 15 по 22 листопада, пише УНН із посиланням на Hollywoodreporter.

"Дворазова володарка премії "Оскар" австралійська акторка Кейт Бланшетт буде відзначена цьогорічної премії "Icon Award" на кінофестивалі Camerimage, який висвітлює мистецтво кінематографа", - ідеться у публікації.

Як зазначає видання, Бланшетт отримає відзнаку на закритті фестивалю, який триватиме з 15 по 22 листопада.

Бланшетт не новачок у Camerimage. Минулого року вона головувала у журі конкурсу, вручивши "Золоту жабу" данському кінооператору Міхалу Дімеку за його роботу над данською історичною драмою жахів Магнуса фон Горна "Дівчина з голкою".

У 2023 році Ворвік Торнтон отримав головний приз фестивалю за зйомки фільму "Новачок", який він також режисерував, і який Бланшетт продюсувала завдяки своїй продюсерській компанії Dirty Films.

За 30 років кар’єри Кейт Бланшетт знялася у фільмах, що стали справжніми віхами кіномистецтва. Її проривною роботою стала "Елізабет" (1998), яка принесла акторці першу номінацію на "Оскар", а оператору Ремі Адефарасіну - перемогу на Camerimage.

Згодом фільми Тодда Хейнса "Мене там немає" (2008) і "Керол" (2015), у яких Бланшетт також отримала "оскарівські" номінації, відзначилися нагородами та номінаціями за операторську роботу. Стрічка "Тар" (2022) Тодда Філда принесла акторці вже восьму номінацію на "Оскар" і головний приз Camerimage оператору Флоріану Гоффмайстеру.

