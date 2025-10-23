Кейт Бланшетт отримає премію «Icon Award» на фестивалі Camerimage: деталі

$41.760.01
12:16
Трамп зробить важливу заяву о 22:00 за київським часом - Білий дімPhoto
11:30
Україну вже завтра чекає зміна погоди: синоптик прогнозує помірні дощі та штормовий вітер
11:05
НБУ зберіг облікову ставку у 15,5%: пояснює підтримкою валютного ринку і заощаджень на тлі ризиків інфляції
10:56
Фінансова діра в Державному біотехнологічному університеті: як корупційні схеми Кудряшова знищують один із провідних аграрних вишів України
10:10
Компанія з “російським слідом” досі контролює ремонтну документацію українських вертольотів. Чому уряд не завершує розслідування щодо Більчука?
Ексклюзив
09:45
Не літом єдиним: куди українці можуть поїхати у відпустку восени Photo
Ексклюзив
09:30
Суд вже третій місяць не може розглянути скаргу на закриття справи проти головного юриста НБУ Зими: юрист назвав причиниPhoto
23 жовтня, 07:25
Ховають в його улюбленій кепці: в Києві прощаються із лідером гурту Green GreyPhoto
23 жовтня, 07:22
ЗАЕС вивели з найдовшого блекауту, її знову під'єднали до української енергосистеми - міністр
23 жовтня, 07:21
"Шахтар" - "Легія", "Самсунспор" - "Динамо": анонс другого туру Ліги конференційPhoto
Ми не продаємо зброю Україні, ми продаємо її НАТО - Трамп 23 жовтня, 04:11
Поїзди затримуються і змінюють маршрути після атаки рф на Сумщині: деталі 23 жовтня, 05:57
Поставки російської нафти до Індії після санкцій США очікуються близькими до нуля 23 жовтня, 06:17
З'явились нові кадри зі звільнення села Кучерів Яр на Добропільському напрямку 23 жовтня, 07:53
Кім Кардаш'ян відсвяткувала 45-річчя у Лондоні у двох сміливих образах: фото 12:24
Фінансова діра в Державному біотехнологічному університеті: як корупційні схеми Кудряшова знищують один із провідних аграрних вишів України 10:56
Компанія з "російським слідом" досі контролює ремонтну документацію українських вертольотів. Чому уряд не завершує розслідування щодо Більчука? 10:10
Не літом єдиним: куди українці можуть поїхати у відпустку восени Photo
Ексклюзив
09:45
"Шахтар" - "Легія", "Самсунспор" - "Динамо": анонс другого туру Ліги конференцій 23 жовтня, 07:21
Поставки російської нафти до Індії після санкцій США очікуються близькими до нуля 23 жовтня, 06:17
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ульф Крістерссон
Михайло Федоров
Руслан Кравченко
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Велика Британія
Ужгород
Кім Кардаш'ян відсвяткувала 45-річчя у Лондоні у двох сміливих образах: фото 12:24
Джейкоб Елорді зробив натяк на сюжетну лінію третього сезону "Ейфорії": що сказав 22 жовтня, 13:53
Дженніфер Лопес витрачає статки на чаклунство, щоб повернути Бена Аффлека - ЗМІ 21 жовтня, 16:48
Фассбендер зіграє Джо Кеннеді у новому серіалі від Netflix 21 жовтня, 12:00
Білий дім спростував інформацію про можливе звільнення репера Diddy: остаточне рішення за Трампом - Daily Mail 21 жовтня, 05:58
Техніка
Соціальна мережа
MIM-104 Patriot
Серіали
Свіфт

Кейт Бланшетт отримає премію «Icon Award» на фестивалі Camerimage: деталі

Київ • УНН

 • 490 перегляди

Кейт Бланшетт отримає цьогорічну нагороду «Icon Award» на фестивалі Camerimage у Торуні, Польща.

Кейт Бланшетт отримає премію «Icon Award» на фестивалі Camerimage: деталі

Дворазова володарка "Оскара" Кейт Бланшетт отримає цьогорічну нагороду "Icon Award", яка відзначить її видатний внесок у світовий кінематограф на фестивалі Camerimage у Торуні, Польща. Акторка отримає відзнаку на закритті фестивалю, який триватиме з 15 по 22 листопада, пише УНН із посиланням на Hollywoodreporter.

Деталі

"Дворазова володарка премії "Оскар" австралійська акторка Кейт Бланшетт буде відзначена цьогорічної премії "Icon Award" на кінофестивалі Camerimage, який висвітлює мистецтво кінематографа", - ідеться у публікації.

Як зазначає видання, Бланшетт отримає відзнаку на закритті фестивалю, який триватиме з 15 по 22 листопада.

Бланшетт не новачок у Camerimage. Минулого року вона головувала у журі конкурсу, вручивши "Золоту жабу" данському кінооператору Міхалу Дімеку за його роботу над данською історичною драмою жахів Магнуса фон Горна "Дівчина з голкою".

У 2023 році Ворвік Торнтон отримав головний приз фестивалю за зйомки фільму "Новачок", який він також режисерував, і який Бланшетт продюсувала завдяки своїй продюсерській компанії Dirty Films.

Доповнення

За 30 років кар’єри Кейт Бланшетт знялася у фільмах, що стали справжніми віхами кіномистецтва. Її проривною роботою стала "Елізабет" (1998), яка принесла акторці першу номінацію на "Оскар", а оператору Ремі Адефарасіну - перемогу на Camerimage.

Згодом фільми Тодда Хейнса "Мене там немає" (2008) і "Керол" (2015), у яких Бланшетт також отримала "оскарівські" номінації, відзначилися нагородами та номінаціями за операторську роботу. Стрічка "Тар" (2022) Тодда Філда принесла акторці вже восьму номінацію на "Оскар" і головний приз Camerimage оператору Флоріану Гоффмайстеру.

Є митці, яких просто неможливо не помітити. Завдяки своїй чутливості, харизмі та винятковій майстерності вони створюють незабутні ролі та привносять унікальну атмосферу скрізь, де з’являються. Однією з таких постатей є дворазова володарка премії "Оскар" Кейт Бланшетт 

– сказав директор фестивалю Camerimage Марек Жидович, оголошуючи переможця премії "Ікона".

"Кейт – надзвичайна особистість, яка ставиться до кожної розмови як до окремої події. Саме ця чутливість та уважність до навколишнього світу роблять її виступи незабутніми, надихаючими глядачів у всьому світі", - додав він.

Кім Кардаш'ян відсвяткувала 45-річчя у Лондоні у двох сміливих образах: фото 23.10.25, 15:24

Альона Уткіна

