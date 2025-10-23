$41.760.01
12:16 • 12246 просмотра
Трамп сделает важное заявление в 22:00 по киевскому времени - Белый домPhoto
11:30 • 15537 просмотра
Украину уже завтра ждет изменение погоды: синоптик прогнозирует умеренные дожди и штормовой ветер
11:05 • 16060 просмотра
НБУ сохранил учетную ставку в 15,5%: объясняет поддержкой валютного рынка и сбережений на фоне рисков инфляции
10:56 • 25158 просмотра
Финансовая дыра в Государственном биотехнологическом университете: как коррупционные схемы Кудряшова уничтожают один из ведущих аграрных вузов Украины
10:10 • 25428 просмотра
Компания с "российским следом" до сих пор контролирует ремонтную документацию украинских вертолетов. Почему правительство не завершает расследование в отношении Бильчука?
Эксклюзив
09:45 • 22867 просмотра
Не только летом: куда украинцы могут поехать в отпуск осенью Photo
Эксклюзив
09:30 • 11917 просмотра
Суд уже третий месяц не может рассмотреть жалобу на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы: юрист назвал причиныPhoto
23 октября, 07:25 • 14550 просмотра
Хоронят в его любимой кепке: в Киеве прощаются с лидером группы Green GreyPhoto
23 октября, 07:22 • 16228 просмотра
ЗАЭС вывели из самого длинного блэкаута, ее снова подключили к украинской энергосистеме - министр
23 октября, 07:21 • 31903 просмотра
"Шахтер" - "Легия", "Самсунспор" - "Динамо": анонс второго тура Лиги конференцийPhoto
Кейт Бланшетт получит премию «Icon Award» на фестивале Camerimage: подробности

Киев • УНН

 • 308 просмотра

Кейт Бланшетт получит в этом году награду «Icon Award» на фестивале Camerimage в Торуни, Польша.

Кейт Бланшетт получит премию «Icon Award» на фестивале Camerimage: подробности

Двукратная обладательница «Оскара» Кейт Бланшетт получит в этом году награду «Icon Award», которая отметит ее выдающийся вклад в мировой кинематограф на фестивале Camerimage в Торуни, Польша. Актриса получит награду на закрытии фестиваля, который продлится с 15 по 22 ноября, пишет УНН со ссылкой на Hollywoodreporter.

Подробности

«Двукратная обладательница премии «Оскар» австралийская актриса Кейт Бланшетт будет отмечена в этом году премией «Icon Award» на кинофестивале Camerimage, который освещает искусство кинематографа», - говорится в публикации.

Как отмечает издание, Бланшетт получит награду на закрытии фестиваля, который продлится с 15 по 22 ноября.

Бланшетт не новичок в Camerimage. В прошлом году она возглавляла жюри конкурса, вручив «Золотую лягушку» датскому кинооператору Михалу Димеку за его работу над датской исторической драмой ужасов Магнуса фон Горна «Девушка с иглой».

В 2023 году Уорвик Торнтон получил главный приз фестиваля за съемки фильма «Новичок», который он также режиссировал и который Бланшетт продюсировала благодаря своей продюсерской компании Dirty Films.

Дополнение

За 30 лет карьеры Кейт Бланшетт снялась в фильмах, ставших настоящими вехами киноискусства. Ее прорывной работой стала «Елизавета» (1998), которая принесла актрисе первую номинацию на «Оскар», а оператору Реми Адефарасину - победу на Camerimage.

Впоследствии фильмы Тодда Хейнса «Меня там нет» (2008) и «Кэрол» (2015), в которых Бланшетт также получила «оскаровские» номинации, отметились наградами и номинациями за операторскую работу. Лента «Тар» (2022) Тодда Филда принесла актрисе уже восьмую номинацию на «Оскар» и главный приз Camerimage оператору Флориану Хоффмайстеру.

«Есть художники, которых просто невозможно не заметить. Благодаря своей чувствительности, харизме и исключительному мастерству они создают незабываемые роли и привносят уникальную атмосферу везде, где появляются. Одной из таких фигур является двукратная обладательница премии «Оскар» Кейт Бланшетт», – сказал директор фестиваля Camerimage Марек Жидович, объявляя победителя премии «Икона».

«Кейт – необыкновенная личность, которая относится к каждому разговору как к отдельному событию. Именно эта чувствительность и внимательность к окружающему миру делают ее выступления незабываемыми, вдохновляя зрителей во всем мире», - добавила она.

Читайте также: Ким Кардашьян отпраздновала 45-летие в Лондоне в двух смелых образах: фото

Алена Уткина

КультураНовости Мира
Режиссер
Фильм
Польша