Казахстан готовий надати майданчик для переговорів між Україною та росією - Токаєв

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв відповів на запитання щодо посередництва Казахстану між росією та Україною, передає кореспондент Tengrinews.kz.

Кореспондент Tengrinews.kz після заяви Володимира Зеленського поставив питання, чи готовий Казахстан організувати зустріч лідерів України та росії в Астані та чи ведуться такі переговори.

Якщо буде бажання лідерів росії та України приїхати до Казахстану, то ми надамо всі необхідні послуги для успішного забезпечення переговорів

При цьому Касим-Жомарт Токаєв зауважив, що підтримує початок прямих переговорів на найвищому рівні між Україною та росією, але потрібна попередня робота для досягнення взаєморозуміння.

Не будучи посередником, Казахстан тим не менш, якщо виникне потреба, готовий виступити з "добрими послугами" як місце переговорів та зустрічей на всіх рівнях