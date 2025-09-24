Казахстан готовий надати майданчик для переговорів між Україною та росією - Токаєв

$41.380.00
48.800.07
ukenru
Ексклюзив
13:04 • 2168 перегляди
Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"
Ексклюзив
12:07 • 7114 перегляди
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
11:17 • 11060 перегляди
новоросійськ зазнав атаки повітряних та морських дронів: відео і всі деталіVideo
11:04 • 18550 перегляди
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики
Ексклюзив
10:07 • 14357 перегляди
Трамп уперше заговорив про повернення Україною кордонів 91-го року: експерт прокоментував зміну риторики президента США
Ексклюзив
08:38 • 25181 перегляди
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Ексклюзив
24 вересня, 07:25 • 16777 перегляди
Небезпечний прецедент: Верховний Суд підтвердив, що права акціонерів банків не захищені
24 вересня, 06:56 • 17696 перегляди
Генсек ООН: понад 14 тисяч мирних жителів загинули в Україні, сотні дітей - настав час зупинити це
24 вересня, 06:43 • 14795 перегляди
100 Тб даних і переписка аксьонова: розвідка повторно зламала сервери окупаційної влади в Криму
23 вересня, 19:19 • 27253 перегляди
Україна може виграти війну та повернути всі території за підтримки ЄС та НАТО - Трамп
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+13°
3.7м/с
62%
756мм
Популярнi новини
Вся Європа стикається із загрозами дестабілізації з боку росії – Макрон24 вересня, 03:52 • 10909 перегляди
Пліснява у ванній: причини, способи видалення та профілактикаPhoto24 вересня, 05:16 • 43393 перегляди
Знак зодіаку Терези: характеристика природних дипломатів та митцівPhoto24 вересня, 05:30 • 34142 перегляди
У рф повідомляють про нову атаку на нафтохімічний комплекс у БашкортостаніPhotoVideo24 вересня, 06:00 • 28525 перегляди
ВООЗ попередив про глобальну проблему з ліками, яка торкнеться мільйонів. Що сталось09:04 • 19846 перегляди
Публікації
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики11:04 • 18575 перегляди
ВООЗ попередив про глобальну проблему з ліками, яка торкнеться мільйонів. Що сталось09:04 • 20059 перегляди
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Ексклюзив
08:38 • 25193 перегляди
Знак зодіаку Терези: характеристика природних дипломатів та митцівPhoto24 вересня, 05:30 • 34340 перегляди
Пліснява у ванній: причини, способи видалення та профілактикаPhoto24 вересня, 05:16 • 43582 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ольга Стефанишина
Олена Зеленська
Дональд Туск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Нью-Йорк
Німеччина
Європа
Реклама
УНН Lite
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови23 вересня, 12:00 • 34513 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 94626 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 54539 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 68734 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 120302 перегляди
Актуальне
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Fox News
Дія (сервіс)
Іскандер (ОТРК)
The Guardian

Казахстан готовий надати майданчик для переговорів між Україною та росією - Токаєв

Київ • УНН

 • 90 перегляди

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив про готовність надати майданчик для переговорів між Україною та росією. Він наголосив на необхідності попередньої роботи для досягнення взаєморозуміння.

Казахстан готовий надати майданчик для переговорів між Україною та росією - Токаєв

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв відповів на запитання щодо посередництва Казахстану між росією та Україною, передає кореспондент Tengrinews.kz.

Деталі

Кореспондент Tengrinews.kz після заяви Володимира Зеленського поставив питання, чи готовий Казахстан організувати зустріч лідерів України та росії в Астані та чи ведуться такі переговори.

Якщо буде бажання лідерів росії та України приїхати до Казахстану, то ми надамо всі необхідні послуги для успішного забезпечення переговорів 

- зазначив лідер Казахстану.

При цьому Касим-Жомарт Токаєв зауважив, що підтримує початок прямих переговорів на найвищому рівні між Україною та росією, але потрібна попередня робота для досягнення взаєморозуміння.

Не будучи посередником, Казахстан тим не менш, якщо виникне потреба, готовий виступити з "добрими послугами" як місце переговорів та зустрічей на всіх рівнях 

- підсумував лідер Казахстану.

Нагадаємо

Раніше Касим-Жомарт Токаєв та Володимир Зеленський зустрілися у Нью-Йорку - на полях 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН. Український лідер виклав свою позицію щодо військової ситуації в країні. Казахстанський лідер зазначив, що у цій надзвичайно складній ситуації потрібно продовжити дипломатичну роботу з метою пошуку шляхів припинення конфлікту.

Згодом в інтерв'ю Fox News Зеленський заявив про готовність зустрітися з президентом росії в Казахстані.

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
Генеральна Асамблея ООН
Fox News
Володимир Зеленський
Україна
Казахстан