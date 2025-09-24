Казахстан готовий надати майданчик для переговорів між Україною та росією - Токаєв
Київ • УНН
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив про готовність надати майданчик для переговорів між Україною та росією. Він наголосив на необхідності попередньої роботи для досягнення взаєморозуміння.
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв відповів на запитання щодо посередництва Казахстану між росією та Україною, передає кореспондент Tengrinews.kz.
Деталі
Кореспондент Tengrinews.kz після заяви Володимира Зеленського поставив питання, чи готовий Казахстан організувати зустріч лідерів України та росії в Астані та чи ведуться такі переговори.
Якщо буде бажання лідерів росії та України приїхати до Казахстану, то ми надамо всі необхідні послуги для успішного забезпечення переговорів
При цьому Касим-Жомарт Токаєв зауважив, що підтримує початок прямих переговорів на найвищому рівні між Україною та росією, але потрібна попередня робота для досягнення взаєморозуміння.
Не будучи посередником, Казахстан тим не менш, якщо виникне потреба, готовий виступити з "добрими послугами" як місце переговорів та зустрічей на всіх рівнях
Нагадаємо
Раніше Касим-Жомарт Токаєв та Володимир Зеленський зустрілися у Нью-Йорку - на полях 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН. Український лідер виклав свою позицію щодо військової ситуації в країні. Казахстанський лідер зазначив, що у цій надзвичайно складній ситуації потрібно продовжити дипломатичну роботу з метою пошуку шляхів припинення конфлікту.
Згодом в інтерв'ю Fox News Зеленський заявив про готовність зустрітися з президентом росії в Казахстані.