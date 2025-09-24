Казахстан готов предоставить площадку для переговоров между Украиной и россией - Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ответил на вопрос о посредничестве Казахстана между россией и Украиной, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Корреспондент Tengrinews.kz после заявления Владимира Зеленского задал вопрос, готов ли Казахстан организовать встречу лидеров Украины и россии в Астане и ведутся ли такие переговоры.

Если будет желание лидеров россии и Украины приехать в Казахстан, то мы предоставим все необходимые услуги для успешного обеспечения переговоров

При этом Касым-Жомарт Токаев отметил, что поддерживает начало прямых переговоров на высшем уровне между Украиной и россией, но нужна предварительная работа для достижения взаимопонимания.

Не будучи посредником, Казахстан тем не менее, если возникнет необходимость, готов выступить с "добрыми услугами" как место переговоров и встреч на всех уровнях