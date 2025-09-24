$41.380.00
Эксклюзив
13:04 • 2052 просмотра
Не только Польша, но и Франция и Великобритания: эксперт рассказал, насколько далеко рф может бить по Европе "шахедами"
Эксклюзив
12:07 • 6844 просмотра
Будут ли отключения света в отопительный сезон: разъяснения от главы энергокомитета ВР
11:17 • 10925 просмотра
новороссийск подвергся атаке воздушных и морских дронов: видео и все деталиVideo
11:04 • 18317 просмотра
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы
Эксклюзив
10:07 • 14253 просмотра
Трамп впервые заговорил о возвращении Украиной границ 91-го года: эксперт прокомментировал изменение риторики президента США
Эксклюзив
08:38 • 25030 просмотра
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
Эксклюзив
24 сентября, 07:25 • 16731 просмотра
Опасный прецедент: Верховный Суд подтвердил, что права акционеров банков не защищены
24 сентября, 06:56 • 17686 просмотра
Генсек ООН: более 14 тысяч мирных жителей погибли в Украине, сотни детей - пора остановить это
24 сентября, 06:43 • 14789 просмотра
100 Тб данных и переписка аксенова: разведка повторно взломала серверы оккупационных властей в Крыму
23 сентября, 19:19 • 27247 просмотра
Украина может выиграть войну и вернуть все территории при поддержке ЕС и НАТО - Трамп
Казахстан готов предоставить площадку для переговоров между Украиной и россией - Токаев

Киев • УНН

 • 54 просмотра

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о готовности предоставить площадку для переговоров между Украиной и россией. Он подчеркнул необходимость предварительной работы для достижения взаимопонимания.

Казахстан готов предоставить площадку для переговоров между Украиной и россией - Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ответил на вопрос о посредничестве Казахстана между россией и Украиной, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Детали

Корреспондент Tengrinews.kz после заявления Владимира Зеленского задал вопрос, готов ли Казахстан организовать встречу лидеров Украины и россии в Астане и ведутся ли такие переговоры.

Если будет желание лидеров россии и Украины приехать в Казахстан, то мы предоставим все необходимые услуги для успешного обеспечения переговоров 

- отметил лидер Казахстана.

При этом Касым-Жомарт Токаев отметил, что поддерживает начало прямых переговоров на высшем уровне между Украиной и россией, но нужна предварительная работа для достижения взаимопонимания.

Не будучи посредником, Казахстан тем не менее, если возникнет необходимость, готов выступить с "добрыми услугами" как место переговоров и встреч на всех уровнях 

- подытожил лидер Казахстана.

Напомним

Ранее Касым-Жомарт Токаев и Владимир Зеленский встретились в Нью-Йорке - на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Украинский лидер изложил свою позицию по военной ситуации в стране. Казахстанский лидер отметил, что в этой чрезвычайно сложной ситуации нужно продолжить дипломатическую работу с целью поиска путей прекращения конфликта.

Впоследствии в интервью Fox News Зеленский заявил о готовности встретиться с президентом России в Казахстане.

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
Генеральная Ассамблея ООН
Фокс Ньюс
Владимир Зеленский
Украина
Казахстан