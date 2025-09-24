Казахстан готов предоставить площадку для переговоров между Украиной и россией - Токаев
Киев • УНН
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о готовности предоставить площадку для переговоров между Украиной и россией. Он подчеркнул необходимость предварительной работы для достижения взаимопонимания.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ответил на вопрос о посредничестве Казахстана между россией и Украиной, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Детали
Корреспондент Tengrinews.kz после заявления Владимира Зеленского задал вопрос, готов ли Казахстан организовать встречу лидеров Украины и россии в Астане и ведутся ли такие переговоры.
Если будет желание лидеров россии и Украины приехать в Казахстан, то мы предоставим все необходимые услуги для успешного обеспечения переговоров
При этом Касым-Жомарт Токаев отметил, что поддерживает начало прямых переговоров на высшем уровне между Украиной и россией, но нужна предварительная работа для достижения взаимопонимания.
Не будучи посредником, Казахстан тем не менее, если возникнет необходимость, готов выступить с "добрыми услугами" как место переговоров и встреч на всех уровнях
Напомним
Ранее Касым-Жомарт Токаев и Владимир Зеленский встретились в Нью-Йорке - на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Украинский лидер изложил свою позицию по военной ситуации в стране. Казахстанский лидер отметил, что в этой чрезвычайно сложной ситуации нужно продолжить дипломатическую работу с целью поиска путей прекращения конфликта.
Впоследствии в интервью Fox News Зеленский заявил о готовности встретиться с президентом России в Казахстане.