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Катування ув'язнених у Полтавському СІЗО: виявлено причетність ще двох співробітників установи

Київ • УНН

 • 624 перегляди

Встановлено причетність старшого по корпусу та молодшого інспектора до катувань ув'язненого в Полтавському СІЗО. Їм повідомлено про підозру та вручено клопотання про тримання під вартою.

Катування ув'язнених у Полтавському СІЗО: виявлено причетність ще двох співробітників установи

Слідчі встановили, що до катувань також причетні старший по корпусу та молодший інспектор відділу режиму і охорони. Передає УНН із посиланням на пресслужбу ДБР.

Деталі

Однією з деталей справи катувань ув'язнених у Полтавському СІЗО, був наступний факт:

Слідством було встановлено, що постраждалого прив’язували до ліжка та понад півтори доби тримали без їжі, води та доступу до туалету.

Раніше за цей факт підозру було оголошено черговому та старшому корпусу відділу режиму і охорони. Слідчі вказували, що саме вони безпосередньо завели потерпілого до приміщення та закріпили його на ліжку.   

Наразі слідчі ДБР встановили, що до катувань також причетні старший по корпусу та молодший інспектор відділу режиму і охорони. Ці особи брали участь у жорстокому поводженні з ув’язненим і так само застосовували фізичні обмеження, пише Державне бюро розслідувань.

Обом повідомлено про підозру у катуванні за ч. 3 ст. 127 КК України. Їм вручене клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

- ідеться у дописі.

Нагадаємо

ДБР виявило факти систематичних катувань ув'язнених у полтавському СІЗО. Співробітники прив'язували їх до ліжка, позбавляючи їжі та води.

Смерть в'язня у Київському СІЗО: підозри оголошено восьми службовцям та п'яти ув'язненим24.04.25, 15:11 • 7757 переглядiв

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