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Пытки заключенных в Полтавском СИЗО: выявлена причастность еще двух сотрудников учреждения

Киев • УНН

 • 528 просмотра

Установлена причастность старшего по корпусу и младшего инспектора к пыткам заключенного в Полтавском СИЗО. Им сообщено о подозрении и вручено ходатайство о содержании под стражей.

Пытки заключенных в Полтавском СИЗО: выявлена причастность еще двух сотрудников учреждения

Следователи установили, что к пыткам также причастны старший по корпусу и младший инспектор отдела режима и охраны. Передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Детали

Одной из деталей дела пыток заключенных в Полтавском СИЗО, был следующий факт:

Следствием было установлено, что пострадавшего привязывали к кровати и более полутора суток держали без еды, воды и доступа к туалету.

Ранее по этому факту подозрение было объявлено дежурному и старшему корпусу отдела режима и охраны. Следователи указывали, что именно они непосредственно завели потерпевшего в помещение и закрепили его на кровати.   

Сейчас следователи ГБР установили, что к пыткам также причастны старший по корпусу и младший инспектор отдела режима и охраны. Эти лица участвовали в жестоком обращении с заключенным и так же применяли физические ограничения, пишет Государственное бюро расследований.

Обоим сообщено о подозрении в пытках по ч. 3 ст. 127 УК Украины. Им вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

- говорится в заметке.

Напомним

ГБР выявило факты систематических пыток заключенных в полтавском СИЗО. Сотрудники привязывали их к кровати, лишая пищи и воды.

Смерть заключенного в Киевском СИЗО: подозрения объявлены восьми служащим и пяти заключенным24.04.25, 15:11 • 7743 просмотра

Игорь Тележников

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