Католикам це сподобалось: Трамп прокоментував свій "портрет" в образі Папи Римського
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив, що не публікував фотографію, де він зображений у вбранні Папи Римського, припустивши, що її створив ШІ. За словами Трампа, світлина сподобалася його дружині.
Президент США Дональд Трамп прокоментував курйозну світлину, на якій він зображений у традиційному вбранні Папи Римського. Про це повідомляє SkyNews, пише УНН.
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Повідомляється, що Трампу поставили запитання про його фотографію в образі Папи Римського, яку було опубліковано на сайті Truth Social і в офіційному акаунті Білого дому на сайті X.
"Католикам це сподобалося", - зазначив він. "Я не мав до цього жодного стосунку, хтось сфотографував мене одягненим як Папа Римський і виклав в інтернет".
"Це зробив не я, поняття не маю, звідки це взялося, можливо, це був ШІ",-пояснив американський президент.
Також він підкреслив, що світлина здалася милою його дружині.
Нагадаємо
Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп опублікував створене штучним інтелектом зображення себе в одязі Папи Римського, на тлі жалоби за Папою Франциском та за кілька днів до початку конклаву з обрання його наступника. Це викликало критику в Італії та серед католицьких єпископів.