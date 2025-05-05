Католикам это понравилось: Трамп прокомментировал свой "портрет" в образе Папы Римского
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил, что не публиковал фотографию, где он изображен в одеянии Папы Римского, предположив, что ее создал ИИ. По словам Трампа, фотография понравилась его жене.
Президент США Дональд Трамп прокомментировал курьезную фотографию, на которой он изображен в традиционном наряде Папы Римского. Об этом сообщает SkyNews, пишет УНН.
Детали
Сообщается, что Трампу задали вопрос о его фотографии в образе Папы Римского, которая была опубликована на сайте Truth Social и в официальном аккаунте Белого дома на сайте X.
"Католикам это понравилось", - отметил он. "Я не имел к этому никакого отношения, кто-то сфотографировал меня одетым как Папа Римский и выложил в интернет".
"Это сделал не я, понятия не имею, откуда это взялось, возможно, это был ИИ", - пояснил американский президент.
Также он подчеркнул, что фотография показалась милой его жене.
Напомним
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп опубликовал созданное искусственным интеллектом изображение себя в одежде Папы Римского, на фоне траура по Папе Франциску и за несколько дней до начала конклава по избранию его преемника. Это вызвало критику в Италии и среди католических епископов.