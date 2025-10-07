"Катався" у відрядження за кордон на підставі підроблених запрошень: керівника апарату КМДА Загуменного відсторонено від посади

$41.340.11
Ексклюзив
09:44 • 4818 перегляди
Рекордний біткоїн: чому стрімко зростає ціна і чого чекати далі - пояснює фінтехекспертка Олена Сосєдка
Ексклюзив
07:13 • 24846 перегляди
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Ексклюзив
6 жовтня, 12:45 • 36716 перегляди
Чи чекати долар по 50? Економіст спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2026 році
6 жовтня, 10:30 • 66792 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
6 жовтня, 10:10 • 55894 перегляди
В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
6 жовтня, 06:51 • 55323 перегляди
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
6 жовтня, 06:06 • 98251 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto
6 жовтня, 06:00 • 36449 перегляди
Повня 7 жовтня: астролог Базиленко пояснила, як вона вплине на Україну
5 жовтня, 15:08 • 41591 перегляди
Ігнат пояснив, які фактори впливають на важкість збиття дронів та ракет
5 жовтня, 07:57 • 67903 перегляди
Зеленський про нічну атаку: понад 50 ракет і близько 500 дронів рф запустила по Україні Photo
Німецька розвідка має докази, що Кремль обговорює напад на НАТО7 жовтня, 01:50
Президент та прем'єр-міністр Фінляндії відвідають США для зустрічі з Трампом: про що говоритимуть7 жовтня, 03:01
Російські загарбники втратили 1020 військових та 458 одиниць техніки за добу - Генштаб ЗСУ7 жовтня, 04:42
Країни ЄС домовилися обмежити поїздки російських дипломатів на тлі сплеску потенційно шпигунських атак - FT05:57
рф атакувала Україну балістикою та 152 безпілотниками: знешкоджено 88 дронів06:06
Публікації
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Ексклюзив
07:13
Топ-5 страв із курки: прості та смачні рецепти для сімейної вечері6 жовтня, 12:01
Момент очищення і великого енергетичного перелому: астрологічний прогноз на тиждень 6-12 жовтня6 жовтня, 08:19
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премій6 жовтня, 06:06
Як підготувати оселю до холодів: чекліст4 жовтня, 08:00
Дональд Трамп
Олена Сосєдка
Емманюель Макрон
Олександр Сирський
Микола Тищенко
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Китай
Донецька область
Трамп розкритикував рішення запросити Bad Bunny як хедлайнера на шоу Супербоулу11:00
Селена Гомес поділилася зворушливим відео з власного весілля6 жовтня, 18:42
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля4 жовтня, 11:30
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса3 жовтня, 17:13
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний час3 жовтня, 16:00
Північний потік
Facebook
Spotify
ChatGPT
Іскандер (ОТРК)

"Катався" у відрядження за кордон на підставі підроблених запрошень: керівника апарату КМДА Загуменного відсторонено від посади

Київ • УНН

 • 926 перегляди

Керівника апарату КМДА Дмитра Загуменного відсторонено від посади та застосовано цілодобовий домашній арешт. Його підозрюють у використанні підроблених запрошень для організації закордонних відряджень.

"Катався" у відрядження за кордон на підставі підроблених запрошень: керівника апарату КМДА Загуменного відсторонено від посади

Керівника апарату КМДА Дмитра Загуменного, підозрюваного у використанні підроблених запрошень для організації своїх відряджень за кордон, відсторонено від посади. Також суд застосував до нього цілодобовий домашній арешт. Про це УНН повідомляє з посиланням на Київську міську прокуратуру.

За клопотанням слідчих та прокурорів Київської міської прокуратури Голосіївський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту та відсторонив від посади керівника апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що строк дії запобіжного заходу та відсторонення від посади – до 28 листопада 2025 року.

Доповнення

Керівнику апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) Дмитру Загуменному повідомлено про підозру у використанні підроблених документів для організації приватних поїздок за кордон під виглядом відряджень.

Окрім того, у 2025 році ДБР повідомляло про підозру керівнику апарату виконавчого органу Київської міської державної адміністрації (КМДА) Загуменному та колишньому керівнику одного з комунальних столичних підприємств.

Анна Мурашко

Державний кордон України
Київська міська державна адміністрація
Київ