"Катався" у відрядження за кордон на підставі підроблених запрошень: керівника апарату КМДА Загуменного відсторонено від посади
Київ • УНН
Керівника апарату КМДА Дмитра Загуменного відсторонено від посади та застосовано цілодобовий домашній арешт. Його підозрюють у використанні підроблених запрошень для організації закордонних відряджень.
Керівника апарату КМДА Дмитра Загуменного, підозрюваного у використанні підроблених запрошень для організації своїх відряджень за кордон, відсторонено від посади. Також суд застосував до нього цілодобовий домашній арешт. Про це УНН повідомляє з посиланням на Київську міську прокуратуру.
За клопотанням слідчих та прокурорів Київської міської прокуратури Голосіївський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту та відсторонив від посади керівника апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
Зазначається, що строк дії запобіжного заходу та відсторонення від посади – до 28 листопада 2025 року.
Доповнення
Керівнику апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) Дмитру Загуменному повідомлено про підозру у використанні підроблених документів для організації приватних поїздок за кордон під виглядом відряджень.
Окрім того, у 2025 році ДБР повідомляло про підозру керівнику апарату виконавчого органу Київської міської державної адміністрації (КМДА) Загуменному та колишньому керівнику одного з комунальних столичних підприємств.