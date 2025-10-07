$41.340.11
48.270.11
ukenru
Эксклюзив
09:44 • 4244 просмотра
Рекордный биткойн: почему стремительно растет цена и чего ждать дальше - объясняет финтех-эксперт Елена Соседка
Эксклюзив
07:13 • 23724 просмотра
Необходимо ликвидировать монополию НАБУ на борьбу с коррупцией - член антикоррупционного комитета Рады
Эксклюзив
6 октября, 12:45 • 36165 просмотра
Ждать ли доллар по 50? Экономист спрогнозировал, сколько будет стоить доллар в 2026 году
6 октября, 10:30 • 66200 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в рф, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму
6 октября, 10:10 • 55412 просмотра
В Украине планируют до конца года запустить в работу платформы по экспорту украинского оружия
6 октября, 06:51 • 55152 просмотра
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы
6 октября, 06:06 • 97799 просмотра
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto
6 октября, 06:00 • 36417 просмотра
Полнолуние 7 октября: астролог Базиленко объяснила, как оно повлияет на Украину
5 октября, 15:08 • 41522 просмотра
Игнат объяснил, какие факторы влияют на сложность сбития дронов и ракет
5 октября, 07:57 • 67813 просмотра
Зеленский о ночной атаке: более 50 ракет и около 500 дронов рф запустила по УкраинеPhoto
"Катался" в командировки за границу на основании поддельных приглашений: руководитель аппарата КГГА Загуменный отстранен от должности

Киев • УНН

 • 600 просмотра

Руководитель аппарата КГГА Дмитрий Загуменный отстранен от должности и к нему применен круглосуточный домашний арест. Его подозревают в использовании поддельных приглашений для организации заграничных командировок.

"Катался" в командировки за границу на основании поддельных приглашений: руководитель аппарата КГГА Загуменный отстранен от должности

Руководитель аппарата КГГА Дмитрий Загуменный, подозреваемый в использовании поддельных приглашений для организации своих командировок за границу, отстранен от должности. Также суд применил к нему круглосуточный домашний арест. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

По ходатайству следователей и прокуроров Киевской городской прокуратуры Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и отстранил от должности руководителя аппарата исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА)

- говорится в сообщении.

Отмечается, что срок действия меры пресечения и отстранения от должности – до 28 ноября 2025 года.

Дополнение

Руководителю аппарата исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) Дмитрию Загуменному сообщено о подозрении в использовании поддельных документов для организации частных поездок за границу под видом командировок.

Кроме того, в 2025 году ГБР сообщало о подозрении руководителю аппарата исполнительного органа Киевской городской государственной администрации (КГГА) Загуменному и бывшему руководителю одного из коммунальных столичных предприятий.

Анна Мурашко

ПолитикаКиевКриминал и ЧП
Государственная граница Украины
Киевская городская государственная администрация
Киев