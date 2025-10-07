"Катался" в командировки за границу на основании поддельных приглашений: руководитель аппарата КГГА Загуменный отстранен от должности

Руководитель аппарата КГГА Дмитрий Загуменный отстранен от должности и к нему применен круглосуточный домашний арест. Его подозревают в использовании поддельных приглашений для организации заграничных командировок.

Руководитель аппарата КГГА Дмитрий Загуменный, подозреваемый в использовании поддельных приглашений для организации своих командировок за границу, отстранен от должности. Также суд применил к нему круглосуточный домашний арест. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру. По ходатайству следователей и прокуроров Киевской городской прокуратуры Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и отстранил от должности руководителя аппарата исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) - говорится в сообщении. Отмечается, что срок действия меры пресечения и отстранения от должности – до 28 ноября 2025 года. Дополнение Руководителю аппарата исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) Дмитрию Загуменному сообщено о подозрении в использовании поддельных документов для организации частных поездок за границу под видом командировок. Кроме того, в 2025 году ГБР сообщало о подозрении руководителю аппарата исполнительного органа Киевской городской государственной администрации (КГГА) Загуменному и бывшему руководителю одного из коммунальных столичных предприятий.