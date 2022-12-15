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Катаргейт: Європарламент наполягає на реформах після корупційного скандалу

Катаргейт: Європарламент наполягає на реформах після корупційного скандалу

Київ • УНН

 • 467973 перегляди

КИЇВ. 15 грудня. УНН. Європарламент відреагував на недавній корупційний скандал, пов'язаний із твердженнями про те, що Катар платив гроші за вплив на законодавців, негайними змінами та вимогами вжити заходів для закриття лазівок у існуючих правилах для прозорості, повідомили у євроінституції, пише УНН.

Деталі

Після дебатів у вівторок Європарламент ухвалив резолюцію про підозри Катару в корупції та ширшу необхідність більшої прозорості в інституціях ЄС за 541 голосу "за", двох "проти" і при трьох тих, хто утримався.

Негайне призупинення всієї законодавчої роботи, пов'язаної з Катаром

Як негайний захід депутати Європарламенту вирішили призупинити всю роботу над законодавчими документами, що стосуються Катару, особливо щодо лібералізації візового режиму та авіаційної угоди ЄС з Катаром, а також запланованих візитів, поки все не проясниться. Вони також просять призупинити дію перепусток для представників інтересів Катару доти, доки розслідування не прояснять ситуацію.

Реформа парламентських правил

Європарламент стурбований потенційними конфліктами інтересів, особливо коли деякі депутати Європарламенту працюють менеджерами, у раді директорів чи у консультативних радах або як консультанти банків, багатонаціональних компаній чи публічних компаній. Члени Європарламенту підтримують систему декларування активів на початку та наприкінці мандату кожного парламентаря. Ці декларації можуть бути доступні лише відповідним органам та будуть перевірені, якщо є обґрунтовані твердження.

Вони також зобов'язуються забезпечити повну прозорість своїх додаткових доходів та заборонити будь-яке зовнішнє фінансування співробітників Європарламенту та політичних фракцій. Європарламент прагнутиме встановити на рівні ЄС заборону на пожертвування від третіх країн депутатам Європарламенту та політичним партіям і просить Єврокомісію підготувати пропозицію з цією метою. 

Депутати Європарламенту хочуть зробити Реєстр прозорості ЄС обов'язковим, поширити його дію на представників третіх країн та колишніх депутатів Європарламенту та зміцнити його, щоб його можна було використати для більш ретельної перевірки інформації. Щоб допомогти вирішити інші пов'язані з цим питання, вони також прагнуть створити комітет із розслідування випадків корупції та неправомірних дій з боку третіх країн, а також спеціальний комітет для виявлення недоліків у структурі Європарламенту та внесення пропозицій для реформ. Окрім того, на віце-президента Європарламенту має бути покладено завдання перевірки чесності, боротьби з корупцією та іноземним втручанням.

Вони також визнають, що парламентські групи дружби повинні належним чином регулюватися та контролюватись.

Робота з іншими інституціями ЄС

Європарламент закликає Єврокомісію виступити з пропозицією про створення незалежного органу з етики, що парламент запропонував у вересні 2021 року, і рекомендує внести зміни до положення про персонал ЄС, щоб привести його у відповідність до Директиви про викривачів.

Як пише Politico, високопосадовці в Європейському парламенті запропонують план із 10 пунктів боротьби з корупцією в ЄП. Як повідомляється, глава Європарламенту збирається у січні представити плани щодо усунення лазівок та порушень, які дозволили процвітати корупції та неналежним методам лобіювання.

Доповнення

Троє з чотирьох заарештованих підозрюваних, у тому числі Єва Кайлі, яка була віце-президентом Європарламенту до того, як вибухнув скандал, залишаються під вартою, а четвертого було звільнено з електронним браслетом, повідомив у середу федеральний прокурор Бельгії.

Підозра брюссельських слідчих полягає в тому, що Катар використав гроші та подарунки для впливу на економічні та політичні рішення у Європарламенті. Були проведені обшуки, виявлено понад 1,5 мільйона євро підозрілого походження.

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