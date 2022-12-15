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Катаргейт: Европарламент настаивает на реформах после коррупционного скандала

Катаргейт: Европарламент настаивает на реформах после коррупционного скандала

Киев • УНН

 • 467973 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Европарламент отреагировал на недавний коррупционный скандал, связанный с утверждениями о том, что Катар платил деньги за влияние на законодателей, немедленными изменениями и требованиями принять меры для закрытия лазеек в существующих правилах для прозрачности, сообщили в евроинституте, пишет УНН.

Детали

После дебатов во вторник парламент принял резолюцию о подозрениях Катара в коррупции и более широкой необходимости большей прозрачности в институтах ЕС при 541 голосе "за", двух "против" и трех воздержавшихся.

Немедленная приостановка всей законодательной работы, связанной с Катаром

В качестве немедленной меры депутаты Европарламента решили приостановить всю работу над законодательными документами, касающимися Катара, особенно в отношении либерализации визового режима и авиационного соглашения ЕС с Катаром, а также запланированных визитов, пока все не прояснится. Они также просят приостановить действие пропусков для представителей интересов Катара до тех пор, пока расследования не прояснят ситуацию.

Реформа парламентских правил

Европарламент обеспокоен потенциальными конфликтами интересов, особенно когда некоторые депутаты Европарламента работают менеджерами, в совете директоров или в консультативных советах или в качестве консультантов банков, многонациональных компаний или публичных компаний. Члены Европарламента поддерживают систему декларирования активов в начале и в конце мандата каждого парламентария. Эти декларации могут быть доступны только соответствующим органам и будут проверены, если есть обоснованные утверждения.

Они также обязуются обеспечить полную прозрачность своих дополнительных доходов и запретить любое внешнее финансирование сотрудников Европарламента и политических фракций. Европарламент будет стремиться установить на уровне ЕС запрет на пожертвования от третьих стран депутатам Европарламента и политическим партиям и просит Еврокомиссию подготовить предложение с этой целью. 

Депутаты Европарламента хотят сделать Реестр прозрачности ЕС обязательным, распространить его действие на представителей третьих стран и бывших депутатов Европарламента и укрепить его, чтобы его можно было использовать для более тщательной проверки информации. Чтобы помочь решить другие связанные с этим вопросы, они также стремятся создать комитет по расследованию случаев коррупции и неправомерных действий со стороны третьих стран, а также специальный комитет для выявления недостатков в структуре Европарламента и внесения предложений для реформ. Кроме того, на вице-президента Европарламента должна быть возложена задача проверки честности, борьбы с коррупцией и иностранным вмешательством.

Они также признают, что парламентские группы дружбы должны надлежащим образом регулироваться и контролироваться.

Работа с другими институтами и агентствами ЕС

Европарламент призывает Еврокомиссию выступить с предложением о создании независимого органа по этике, что парламент предложил в сентябре 2021 года, и рекомендует внести изменения в положение о персонале ЕС, чтобы привести его в соответствие с Директивой о разоблачителях.

Как пишет Politico, высокопоставленные чиновники в Европейском парламенте предложат план из 10 пунктов по борьбе с коррупцией в ЕП. Как сообщается, глава Европарламента собирается в январе представить планы по устранению лазеек и нарушений, которые позволили процветать коррупции и ненадлежащим методам лоббирования.

Дополнение

Трое из четырех арестованных подозреваемых, в том числе Ева Кайли, которая была вице-президентом Европарламента до того, как разразился скандал, остаются под стражей, а четвертый был освобожден с электронным браслетом, сообщил в среду федеральный прокурор Бельгии.

Подозрение брюссельских следователей состоит в том, что Катар использовал деньги и подарки для влияния на экономические и политические решения в Европарламенте. Были проведены обыски, выявлено более 1,5 миллиона евро подозрительного происхождения.

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