Катаргейт: вице-президента Европарламента лишили должности из-за коррупционного скандала
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Европейский парламент решил лишить статуса вице-президента депутата Европарламента от Греции Евы Кайли, ставшей фигуранткой коррупционного скандала в связи с лоббированием интересов Катара в ЕС, сообщила президент Европарламента Роберта Метсола, пишет УНН.
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"Ввиду продолжающихся расследований Европарламент решил, что Ева Кайли больше не является одним из его вице-президентов. Это решение вступает в силу немедленно", - написала в Twitter президент Европарламента Роберта Метсола.
Она подчеркнула, что в евроинституте будут продолжать "в полной мере сотрудничать с соответствующими национальными правоохранительными и судебными органами".
По данным СМИ, "за" отдали 625 голосов, 1 "против", 2 "воздержались".
#ÚLTIMAHORA L'Eurocambra destitueix Eva Kaili как vicepresidenta després de su imputació pel Qatargate. L'hemicicle ha validat la iniciativa que els líders de los grupos han formalizado hoy dematí.
625 vots a favor, 1 en contra i 2 abstencions: https://t.co/XEOxnoTvz1 pic.twitter.com/no0wVtyQYO
Дополнение
Как сообщалось, бельгийская полиция обыскала 16 домов и задержала не менее четырех человек в Брюсселе и его окрестностях в пятницу в рамках расследования того, что прокуратура назвала "преступной организацией, коррупцией и отмыванием денег" с участием государства Персидского залива, которое бельгийская пресса назвала Катаром, принимающим чемпионат мира по футболу.
По данным бельгийской прессы, задержали в частности бывшего члена Европарламента Пьера Антонио Панзери от S&D из Италии, вице-президента Европарламента Еву Кайли.
Кайли, член Европарламента в течение восьми лет, была отстранена от исполнения своих обязанностей в качестве одного из 14 вице-президентов председателем Европарламента Метсолой. Во вторник в Европейском парламенте в Страсбурге пройдет голосование, чтобы лишить ее занимаемый ею постов перед экстренными дебатами по поводу скандала.
Она также была отстранена от членства в парламентской группе S&D и исключена из греческой левоцентристской партии Pasok.
Власти Греции заморозили активы, принадлежащие Кайли, ее мужу и ближайшим родственникам.
Деятельность компании по недвижимости, созданной около двух недель назад депутатом Европарламента и ее мужем в Афинах, также была заморожена.
Подозрение брюссельских следователей состоит в том, что Катар использовал деньги и подарки для влияния на экономические и политические решения в Европарламенте.