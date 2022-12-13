Катаргейт: віцепрезидента Європарламенту позбавили посади через корупційний скандал
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Європейський парламент вирішив позбавити статусу віце-президента депутата Європарламенту від Греції Єви Кайлі, яка стала фігуранткою корупційного скандалу у зв'язку з лобіюванням інтересів Катару в ЄС, повідомила президент Європарламенту Роберта Метсола, пише УНН.
Цитата
"Через розслідування Європарламент вирішив, що Єва Кайлі більше не є одним з його віце-президентів. Це рішення набирає чинності негайно", - написала у Twitter президент Європарламенту Роберта Метсола.
Вона наголосила, що у євроінституції продовжуватимуть "повною мірою співпрацювати з відповідними національними правоохоронними та судовими органами".
За даними ЗМІ, "за" віддали 625 голосів, 1 "проти", 2 "утрималися".
#ÚLTIMAHORA L'Eurocambra destitueix Eva Kaili com a vicepresidenta després de la seva imputació pel Qatargate. L'hemicicle ha validat la iniciativa que els líders dels grups han formalitzat avui dematí.
625 vots a favor, 1 en contra i 2 abstencions: https://t.co/XEOxnoTvz1 pic.twitter.com/no0wVtyQYO
Доповнення
Як повідомлялося, бельгійська поліція обшукала 16 будинків і затримала не менше чотирьох осіб у Брюсселі та його околицях у п'ятницю в межах розслідування того, що прокуратура назвала "злочинною організацією, корупцією та відмиванням грошей" за участю держави Перської затоки, яку бельгійська преса назвала Катаром, що приймає чемпіонат світу з футболу.
За даними бельгійської преси, затримали зокрема колишнього члена Європарламенту П'єра Антоніо Панзері від S&D з Італії, віце-президента Європарламенту Єву Кайлі.
Кайлі, член Європарламенту протягом восьми років, була відсторонена від виконання своїх обов'язків як один із 14 віце-президентів головою Європарламенту Метсолою. У вівторок у Європейському парламенті в Страсбурзі пройде голосування, щоб позбавити її посад, які вона обіймає, перед екстреними дебатами з приводу скандалу.
Вона також була усунена від членства у парламентській групі S&D і виключена з грецької лівоцентристської партії Pasok.
Влада Греції заморозила активи, що належать Кайлі, її чоловікові та найближчим родичам.
Діяльність компанії з нерухомості, створеної близько двох тижнів тому депутатом Європарламенту та її чоловіком в Афінах, також було заморожено.
Підозра брюссельських слідчих полягає в тому, що Катар використав гроші та подарунки для впливу на економічні та політичні рішення у Європарламенті.