Катаргейт: в офисах Европарламента прошли обыски

ukru
Эксклюзив
16:00 • 11921 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14:57 • 69745 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14:16 • 108031 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

13:40 • 104416 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
13:04 • 100118 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
12:17 • 81283 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 109800 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 135558 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
14 марта, 06:00 • 122803 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 136330 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Над Украиной ночью сбили 16 из 27 вражеских дронов

Над Украиной ночью сбили 16 из 27 вражеских дронов

14 марта, 07:07 • 66111 просмотра
Разведка США предупреждает, что путин, скорее всего, нарушит условия перемирия

Разведка США предупреждает, что путин, скорее всего, нарушит условия перемирия

14 марта, 07:24 • 113562 просмотра
В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

14 марта, 09:07 • 128719 просмотра
В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

14 марта, 09:19 • 125603 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 110220 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 223444 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 254075 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 192936 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 198594 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 234072 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

12:29 • 51313 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 110225 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 117251 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 124981 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 140207 просмотра
Актуальное
Катаргейт: в офисах Европарламента прошли обыски

Катаргейт: в офисах Европарламента прошли обыски

Киев • УНН

 • 574358 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. В понедельник бельгийские следователи обыскали офисы Европейского парламента в Брюсселе в рамках расследования предполагаемых взяток от Катара, принимающего чемпионат мира, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Это был 20-й обыск, проведенный с пятницы, и председатель Европарламента Роберта Метсола предупредила депутатов Европарламента, что "демократия находится под угрозой".

Бельгийская полиция предъявила обвинения четырем лицам, в том числе вице-президенту Европарламента Еве Кайли, депутату Европарламента от Греции. Катар отрицает какие-либо правонарушения, а адвокат Кайли говорит, что она невиновна. "Она заявляет о своей невиновности и о том, что она не имеет ничего общего со взяточничеством из Катара", - заявил Михалис Димитракопулос греческому телевидению во вторник.

Бельгийская прокуратура заявила, что наличные на сумму около 600 тыс. евро (632 тыс. долларов США) были найдены в доме одного подозреваемого, 150 тыс. евро в квартире депутата Европарламента и несколько сотен тысяч евро в чемодане в номере брюссельского отеля. Также были изъяты компьютеры и мобильные телефоны.

На вопрос, были ли найдены деньги в квартире Кайли, ее адвокат сказал: "Я понятия не имею, были ли найдены какие-либо деньги и сколько их было найдено".

Обыски проходили как в Брюсселе, так и в Италии. С пятницы ІТ-ресурсы 10 сотрудников парламента были "заморожены", чтобы предотвратить исчезновение данных, необходимых для расследования.

В среду четверо подозреваемых, арестованных бельгийской полицией, предстанут перед судом в рамках предварительного производства.

Кайли, член Европарламента в течение восьми лет, была отстранена от исполнения своих обязанностей в качестве одного из 14 вице-президентов председателем Европарламента Метсолой. Во вторник в Европейском парламенте в Страсбурге пройдет голосование, чтобы лишить ее занимаемый ею постов перед экстренными дебатами по поводу скандала.

Она также была отстранена от членства в парламентской группе S&D и исключена из греческой левоцентристской партии Pasok.

Власти Греции заморозили активы, принадлежащие Кайли, ее мужу и ближайшим родственникам.

Деятельность компании по недвижимости, созданной около двух недель назад депутатом Европарламента и ее мужем в Афинах, также была заморожена.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала обвинения "очень серьезными" и призвала к созданию нового органа по этике для надзора за блоком. Метсола пообещала членам Европарламента, что целостность парламента будет восстановлена.

Дополнение

Как сообщалось, бельгийская полиция обыскала 16 домов и задержала не менее четырех человек в Брюсселе и его окрестностях в пятницу в рамках расследования того, что прокуратура назвала "преступной организацией, коррупцией и отмыванием денег" с участием государства Персидского залива, которое бельгийская пресса назвала Катаром, принимающим чемпионат мира по футболу.

По данным бельгийской прессы, задержали в частности бывшего члена Европарламента Пьера Антонио Панзери от S&D из Италии, вице-президента Европарламента Еву Кайли.

Подозрение брюссельских следователей состоит в том, что Катар использовал деньги и подарки для влияния на экономические и политические решения в Европарламенте.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы