Катаргейт: в офисах Европарламента прошли обыски

Детали

Это был 20-й обыск, проведенный с пятницы, и председатель Европарламента Роберта Метсола предупредила депутатов Европарламента, что "демократия находится под угрозой".

Бельгийская полиция предъявила обвинения четырем лицам, в том числе вице-президенту Европарламента Еве Кайли, депутату Европарламента от Греции. Катар отрицает какие-либо правонарушения, а адвокат Кайли говорит, что она невиновна. "Она заявляет о своей невиновности и о том, что она не имеет ничего общего со взяточничеством из Катара", - заявил Михалис Димитракопулос греческому телевидению во вторник.

Бельгийская прокуратура заявила, что наличные на сумму около 600 тыс. евро (632 тыс. долларов США) были найдены в доме одного подозреваемого, 150 тыс. евро в квартире депутата Европарламента и несколько сотен тысяч евро в чемодане в номере брюссельского отеля. Также были изъяты компьютеры и мобильные телефоны.

На вопрос, были ли найдены деньги в квартире Кайли, ее адвокат сказал: "Я понятия не имею, были ли найдены какие-либо деньги и сколько их было найдено".

Обыски проходили как в Брюсселе, так и в Италии. С пятницы ІТ-ресурсы 10 сотрудников парламента были "заморожены", чтобы предотвратить исчезновение данных, необходимых для расследования.

В среду четверо подозреваемых, арестованных бельгийской полицией, предстанут перед судом в рамках предварительного производства.

Кайли, член Европарламента в течение восьми лет, была отстранена от исполнения своих обязанностей в качестве одного из 14 вице-президентов председателем Европарламента Метсолой. Во вторник в Европейском парламенте в Страсбурге пройдет голосование, чтобы лишить ее занимаемый ею постов перед экстренными дебатами по поводу скандала.

Она также была отстранена от членства в парламентской группе S&D и исключена из греческой левоцентристской партии Pasok.

Власти Греции заморозили активы, принадлежащие Кайли, ее мужу и ближайшим родственникам.

Деятельность компании по недвижимости, созданной около двух недель назад депутатом Европарламента и ее мужем в Афинах, также была заморожена.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала обвинения "очень серьезными" и призвала к созданию нового органа по этике для надзора за блоком. Метсола пообещала членам Европарламента, что целостность парламента будет восстановлена.

Дополнение

Как сообщалось, бельгийская полиция обыскала 16 домов и задержала не менее четырех человек в Брюсселе и его окрестностях в пятницу в рамках расследования того, что прокуратура назвала "преступной организацией, коррупцией и отмыванием денег" с участием государства Персидского залива, которое бельгийская пресса назвала Катаром, принимающим чемпионат мира по футболу.

По данным бельгийской прессы, задержали в частности бывшего члена Европарламента Пьера Антонио Панзери от S&D из Италии, вице-президента Европарламента Еву Кайли.

Подозрение брюссельских следователей состоит в том, что Катар использовал деньги и подарки для влияния на экономические и политические решения в Европарламенте.